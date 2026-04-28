وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید که در این پروژه، ۷۷ شرکت ترکی با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالر سهم دارند.

این پروژه در مدت ۲ سال تکمیل خواهد شد و ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار تُن سمنت را خواهد داشت.

پس از بسته‌شدن راه‌ها با پاکستان، مردم عام و شرکت‌های ساختمانی از بلند رفتن قیمت سمنت در افغانستان شکایت کرده‌اند.

در مراسم افتتاح کار این پروژه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، گفت که با توجه به بسته‌شدن راه‌ها و تحریم‌ها، تلاش می‌کنند صنعت و تولیدات داخلی را تقویت کنند.

براساس گزارش ها، در سالهای گذشته حکومت طالبان، قرارداد های اعمار برخی تاسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات زیادی هم در زمینۀ شفافیت عقد این قرار دادها وجود دارد.