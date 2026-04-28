افغانستان
حکومت طالبان شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرد
حکومت طالبان می گوید که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار نمود و در رابطه به حملات اخیر نیروهای پاکستانی بر اهداف ملکی و تأسیسات عامه در امتداد خط دیورند، از جمله پوهنتون ولایت کنر، یادداشت اعتراضی را به او تسلیم کرده است.
حافظ ضیا احمد تکل مسئول اطلاعات و روابط عامۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، روز سه شنبه(۸ ثور) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که این وزارت، حملات پاکستان بر افراد ملکی را بهشدت محکوم کرده، آن را نقض تمامیت ارضی افغانستان و مغایر با اصول بینالمللی و یک اقدام تحریکآمیز میداند.
ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز روز سه شنبه در شبکۀ اکس نوشته که افراد ملکی همواره باید محافظت شوند. او روی نیاز بررسیهای فوری، مستقل و همهجانبه در مورد رویدادهای اخیر و قبلی شده است
این در حالی است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه شنبه گفت که در نتیجۀ حملات بعد از ظهر دوشنبه، کشته و زخمی شدن ده ها فرد ملکی و خسارات در بخش هایی از شهر اسعد آباد، مرکز ولایت کنر از جمله پوهنتون سید جمال الدین را مستند ساخته است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان: ۱۲ چاه نفت در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» حفر شده است
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گویدکه پس از سه سال تحقیقات در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» ۱۲ چاه نفت حفر شده است.
این وزارت با نشر ویدیویی، روز سه شنبه(۸ ثور) در اعلامیۀ ادعا کرد که از جملۀ این ۱۲ چاه، عملاً استخراج نفت از پنج آن آغاز شده و سایر چاهها نیز بهزودی برای استخراج آماده خواهند شد.
روند استخراج این چاه های نفت توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان افتتاح شد.
اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نگفته که بطور دقیق حوزۀ نفتی «دریای زمرد» در شمال افغانستان شامل کدام مناطق است و استخراج از این چاه های نفت توسط کی و به چه پیمانه صورت می گیرد.
این ادعا در حالی صورت گرفته که در زمینۀ عقد قرار دادههای استخراج معادن از سوی حکومت طالبان در افغانستان شفافیت وجود ندارد و بر اساس گزارش ها استخراج از معادن افغانستان به گونۀ غیر مسلکی و بی رویه صورت می گیرد.
یوناما: کشته یا زخمی شده دهها غیرنظامی را در حملات هوایی در اسعدآباد مستند کرده است
دفترهیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، می گوید که کشته یا زخمی شدن دها غیرنظامی را در حملات هوایی به مناطقی از جمله به یک پوهنتون در اسعدآباد مستند کرده است.
یوناما در ایکس امروز سهشنبه ( ۸ ثور) نوشت که طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی باید همیشه محافظت شوند.
این نهاد به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای زخمیان آرزوی بهبودی سریع کرده است.
از سوی دیگر ، ریچارد بنیت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در پستی در ایکس گفته است که غیرنظامیان باید همیشه محافظت شوند و عاملان پاسخگو قرار گیرند.
او افزوده است که تحقیقات سریع، مستقل و کامل در مورد رویداد های اخیر ضروری است.
پیش از این ، مقام های طالبان ادعا کرده بودند که پاکستان روز دوشنبه به بخش های از شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر حملات هوایی انجام داده است.
یک منبع طالبان در کنر که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این حملات دستکم ۷ تن کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان ، گزارشها دربارۀ حملۀ این کشور به پوهنتون سید جمالالدین افغانی و مناطق مسکونی در اسعدآباد را رد کرده و ادعای طالبان را «دروغ آشکار» خوانده است.
یونیسف: افغانستان با خطر از دست دادن بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن روبهرو است
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف، میگوید که با ادامۀ ممنوعیت آموزش و کار زنان از سوی طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن مواجه خواهد شد.
این نهاد امروز سهشنبه (۸ ثور ) در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف از طالبان خواسته است که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند.
او در عین حال از جامعۀ بینالمللی خواسته که به حمایت از حقوق دختران برای یادگیری متعهد بماند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون ها را به روی دختران و زنان بسته کردند.
این گروه در ادامۀ وضع محدودیت ها بر زنان در قوس سال ۱۴۰۳ مانع رفتن دختران و زنان به انستیتوتهای طبی شد.
نمایندۀ ویژۀ روسیه وارد کابل شده است
ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه برای افغانستان به کابل سفر کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان گفته است که کابلوف امروز سه شنبه (۸ ثور ) با امیرخان متقی وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامهای طالبان دیدار می کند.
به گفتۀ این وزارت، دو طرف در مورد موضوعات سیاسی و اقتصادی گفتوگو خواهند کرد.
روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
فرانسه: ۴۲ تُن کمکهای بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان ارسال شد
وزارت خارجهٔ فرانسه از انتقال نزدیک به ۴۲ تُن کمکهای بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان خبر داده است.
بر اساس اعلامیهٔ این وزارت که روز دوشنبه ۷ ثور در ویبسایت رسمی آن منتشر شده، این کمکها با حمایت بنیاد ایرباس و از طریق پل هوایی بشردوستانهٔ اروپا تسهیل شده است.
در اعلامیه آمده است که این کمکهای بشردوستانه شامل ۲۶۸۰ جعبه غذای درمانی آمادهٔ مصرف و یک تُن تجهیزات صحی میباشد.
گفته شده که این کمکها از طریق سازمان ملل متحد برای درمان ۳۲۰۰ کودک زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیهٔ حاد توزیع خواهد شد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که در این میان، هفتونیم میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در معرض سوءتغذیه قرار دارند.
یونیسف: تلاشها برای ریشهکنسازی پولیو در افغانستان ادامه دارد
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی، یازده میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان واکسین پولیو و سرخکان دریافت کردهاند.
چارلیس نزیوکی، سرپرست نمایندگی یونیسف در افغانستان، به مناسبت هفتهٔ جهانی معافیت، روز دوشنبه ۷ ثور در یک پیام ویدیویی بر ادامهٔ تلاشها برای ریشهکنسازی بیماری پولیو یا فلج کودکان در این کشور تأکید کرد.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان اند که بیماری پولیو هنوز هم در آنها ریشهکن نشده است.
بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون یک مورد مثبت پولیوی از نوع وحشی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند ثبت شده است.
از ۲۴ تا ۳۰ اپریل، هفتهٔ جهانی معافیت گرامی داشته میشود؛ هفتهای که از سوی سازمان جهانی صحت بهمنظور برجستهسازی اهمیت واکسینها و نقش آنها در نجات جان انسانها نامگذاری شده است.
حامد کرزی: حملات پاکستان بر افغانستان باید از سوی سازمان ملل بررسی شود
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، حملات اخیر پاکستان بر ولایت کنر و ولسوالی اسپینبولدک کندهار را بهشدت محکوم کرده و از سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده است.
یک منبع طالبان در کنر که بخاطر حساسیت موضوع نخوانسته نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در حملات روز دوشنبه پاکستان بر این ولایت، دستکم ۷ تن کشته و نزدیک به ۸۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
پیش از این حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن حداقل ۴ تن و زخمی شدن حدود ۷۰ تن در این رویداد را تایید کرده بود.
پاکستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.
بر اساس ادعای حکومت طالبان، قربانیان این حملات غیرنظامیان هستند و در میان زخمیها کودکان، زنان و محصلین پوهنتون سید جمالالدین افغانی در کنر شاملاند.
رادیو آزادی تا کنون بهگونهٔ مستقل این ادعاها را تأیید کرده نتوانسته است.
آقای کرزی در پیامی که روز دوشنبه ۷ ثور در شبکه ایکس منتشر کرده، این حملات را بخشی از سیاست پاکستان برای تضعیف پایههای آموزش و پیشرفت در افغانستان دانسته و از جامعهٔ جهانی خواسته است در برابر این اقدامات واکنش نشان دهد.
او همچنان از سازمان ملل متحد خواسته است که این حملات را محکوم کرده و برای توقف فوری آن اقدام کند.
کار ساخت کارخانه سمنت یتیمتاق در ولایت جوزجان امروز دوشنبه آغاز شد
وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید که در این پروژه، ۷۷ شرکت ترکی با سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیون دالر سهم دارند.
این پروژه در مدت ۲ سال تکمیل خواهد شد و ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار تُن سمنت را خواهد داشت.
پس از بستهشدن راهها با پاکستان، مردم عام و شرکتهای ساختمانی از بلند رفتن قیمت سمنت در افغانستان شکایت کردهاند.
در مراسم افتتاح کار این پروژه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان، گفت که با توجه به بستهشدن راهها و تحریمها، تلاش میکنند صنعت و تولیدات داخلی را تقویت کنند.
براساس گزارش ها، در سالهای گذشته حکومت طالبان، قرارداد های اعمار برخی تاسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات زیادی هم در زمینۀ شفافیت عقد این قرار دادها وجود دارد.
یک نهاد ملل متحد: تا سال ۲۰۶۰ میلادی نیم از جمعیت افغانستان شهر نشین می شود
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که تا سال ۲۰۶۰، نیمی از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.
این نهاد دوشنبه ۷ ثور در ایکس گفت که روند شهرنشینی در حال افزایش است و باید به فرصتی برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی تبدیل شود.
به گفته این سازمان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری نیاز دارند و سیلابهای اخیر این نیاز را افزایش داده است.
گزارشها نشان میدهد جنگهای طولانی و تغییرات اقلیمی از عوامل اصلی افزایش شهرنشینی و کمبود مسکن در افغانستان است.