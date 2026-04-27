افغانستان
یک نهاد ملل متحد: تا سال ۲۰۶۰ میلادی نیم از جمعیت افغانستان شهر نشین می شود
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که تا سال ۲۰۶۰، نیمی از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.
این نهاد دوشنبه ۷ ثور در ایکس گفت که روند شهرنشینی در حال افزایش است و باید به فرصتی برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی تبدیل شود.
به گفته این سازمان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری نیاز دارند و سیلابهای اخیر این نیاز را افزایش داده است.
گزارشها نشان میدهد جنگهای طولانی و تغییرات اقلیمی از عوامل اصلی افزایش شهرنشینی و کمبود مسکن در افغانستان است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
کار ساخت کارخانه سمنت یتیمتاق در ولایت جوزجان امروز دوشنبه آغاز شد
وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید که در این پروژه، ۷۷ شرکت ترکی با سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیون دالر سهم دارند.
این پروژه در مدت ۲ سال تکمیل خواهد شد و ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار تُن سمنت را خواهد داشت.
پس از بستهشدن راهها با پاکستان، مردم عام و شرکتهای ساختمانی از بلند رفتن قیمت سمنت در افغانستان شکایت کردهاند.
در مراسم افتتاح کار این پروژه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان، گفت که با توجه به بستهشدن راهها و تحریمها، تلاش میکنند صنعت و تولیدات داخلی را تقویت کنند.
براساس گزارش ها، در سالهای گذشته حکومت طالبان، قرارداد های اعمار برخی تاسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات زیادی هم در زمینۀ شفافیت عقد این قرار دادها وجود دارد.
پس از آرامش نسبی، درگیریهای مرزی در اسپین بولدک آغاز شد
برخی رسانههای داخلی افغانستان گزارش دادهاند که شب گذشته در ولسوالی سپینبولدک میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری رخ داده است.
بر اساس این گزارشها، درگیری زمانی آغاز شد که طرف پاکستانی در سپینبولدک تیراندازی کرده و یک کودک را کشته است.
در این گزارشها به نقل از مقامهای امنیتی طالبان ادعا شده که آنان در حملات تلافیجویانه، ۶ سرباز پاکستانی را کشتهاند.
تا کنون منابع رسمی هر دو طرف در این مورد چیزی نگفتهاند و رادیو آزادی نیز نمی تواند این ادعاها را بهطور مستقل تأیید کند.
پس از آتشبس عید رمضان و سپس گفتگوها در چین، تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان تا حدی کاهش یافته، اما بهطور کامل متوقف نشده است.
گفتوگوی تلفنی وزیران خارجۀ طالبان و عربستان
امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجۀ عربستان سعودی در بارۀ روابط دوجانبه تلفنی گفتوگو کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان در ایکس روز یکشنبه (۶ ثور) نوشت که متقی از تلاشهای عربستان سعودی برای ثبات در منطقه قدردانی کرده.
این وزارت همچنان نوشته است که وزیر خارجۀ عربستان ، ثبات در منطقه را برای همه مهم خوانده و بر گفتوگو و دیپلماسی برای پایان دادن به درگیریها تأکید کرده است.
عربستان سعودی ، حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد ؛ اما از معدود کشورهای است که با این گروه روابط نزدیک دارد.
ریاض در ماه قوس سال گذشته از گفتوگو های نمایندگان طالبان و پاکستان میزبانی کرد.
راه اندازی رقابت های تکواندو با اشتراک ۷۰ ورزشکار در بلخ
هفدهمین دور رقابت های تکواندو تحت نام «جام گلسرخ» در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ روز یکشنبه (۷ثور) آغاز شد.
احمد بشیر رسا، رئیس فدراسیون تکواندوی بلخ گفته است که هدف از برگزاری این مسابقات، شناسایی و گزینش چهرههای برتر برای رقابتهای آینده است.
به گفتۀ او ، این رقابت ها با اشتراک ۷۰ ورزشکار از هفت ولایت برای سه روز ، راه اندازی شده است.
طالبان مدعی اند که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین «شهرک امید سبز» در کابل ملکیت دولتی است
طالبان میگویند که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین «شهرک امید سبز» در شهر کابل دولتی تثبیت شده است.
وزارت عدلیۀ طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه ( ۶ ثور ) گفت که این تصمیم از سوی محکمۀ اختصاصی این گروه پس از بررسی اسناد و مدارک اتخاذ شده است.
گفته میشود که مالک شهرک امید سبز در غرب شهر کابل حاجی نبی ، برادر محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است.
این اقدام در حالی روی دست گرفته میشود که بر اساس گزارش ها ، باشندگان یک شهرک دیگر موسوم به «عمر گلستان» در کابل به تصمیم طالبان مبنی بر دولتی اعلام کردن زمین های این شهرک و دستور تخلیۀ آن اعتراض کرده اند.
از احتمال باران شدید و سیل های ناگهانی در ۲۳ ولایت هشدار داده شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران و سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.
پیشبینی این ریاست نشان می دهد که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدانوردک، لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، تخار و بدخشان دوشنبه (۷ ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های ناگهانی خواهند بود.
مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
این در حالی است که طی حدود یک ماه گذشته در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان نزدیک به ۲۳۰ تن جان باختهاند و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
روسیه ۴۲۰ تُن آرد به افغانستان کمک کرد
برنامۀ جهانی غذا (WFP) در افغانستان که این کمک را در یافت کرده، گفته که این بخشی از ۴۰۰۰ تن آردی است که روسیه متعهد به تأمین آن شده است.
این سازمان روز یکشنبه اعلام کرد که این کمک به افغانهای نیازمندی که زیر خط فقر زندگی میکنند، توزیع خواهد شد.
برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که از هر سه افغان، یک نفر به کمکهای غذایی اضطراری نیاز دارد و به گفتۀ این سازمان، حملات اخیر پاکستان و آوارگی دهها هزار نفر این نیاز را افزایش داده است.
هر چند سازمانهای امدادرسان هر از گاهی اقلام غذایی و غیرغذایی به افغانهای نیازمند کمک میکنند، اما همیشه شکایاتی در مورد توزیع ناعادلانۀ کمکها و فساد وجود دارد.
تیراندازی در واشنگتن با دستگیری فرد مسلح پایان یافت
حادثه تیراندازی در ضیافت رسمی خبرنگاران در واشنگتن با رئیس جمهور امریکا که شنبه شب، پنجم ثور رخ داد با بازداشت فرد مهاجم، زخمی شدن یک مأمور امنیتی و برهم خوردن مراسم پایان یافت.
در جریان حضور دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در جشن رسانهای سالانه در واشنگتن در شامگاه شنبه، تیراندازی رخ داد. این نخستین بار بود که ترمپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری از سال ۲۰۱۶ در این ضیافت شرکت میکرد.
فرد مسلح که بعداً کول تامس آلن، ۳۱ ساله، آموزگار و از کالیفورنیا معرفی شد در یک بخش بازرسی، درست بیرون از تالار هوتل که صدها مهمان در آن گرد هم آمده بودند، بازداشت شد.
به نوشته سیانان، فرد مهاجم به عنوان مهمان وارد مراسم شده بود که در هتلی در نزدیکی کاخ سفید برگزار میشد. هنوز مشخص نیست که او چگونه "با چند اسلحه" توانسته است به محلی که رئیس جمهور امریکا حضور داشته وارد شود.
ادامۀ حملات روسیه به اوکراین؛ روز شنبه دست کم ده نفر در شهر دنیپرو کشته شدند
در حملات روسیه در جنوب شرقی اوکراین دست کم ده نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
مقامهای اوکراینی میگویند که در ادامۀ حملات موشکی و درون روسیه به شهر دنیپرو روز شنبه، ۵ ثور ۱۰ نفر کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
الکساندر هانژا، والی دنیپور گفته که در حملۀ اولیۀ شبانه، بخش بزرگی از یک بلاک پس از اصابت فرو ریخت و در آن چهار جسد پیدا شد.
به گفتۀ او، این محل در طول روز در حالی که امدادگران در حال کار بودند، دوباره مورد حمله قرار گرفت. هانژا افزود که در حمله دوم دو نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی ۶۱۹ پهپاد (درون) و ۴۷ موشک را در طول شب شلیک کردند که از این میان ۵۸۰ پهپاد و ۳۰ موشک از سوی نیروهای آنان سرنگون شدند.