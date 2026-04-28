چارلز پادشاه بریتانیا، با رئیس جمهور ترمپ ملاقات کرد

چارلز پادشاه بریتانیا، روز سه‌شنبه(۸ ثور) با دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکاملاقات کرد. این دیدار بخشی از سفر دولتی است که هدف آن تأکید بر وحدت میان این دو متحد دیرینه، با وجود اختلافات عمیق درمورد جنگ ایران، خوانده شده است.

در حالی که صدها مهمان در چمن جنوبی قصر سفید ایستاده بودند و توپ‌های تشریفاتی فیر شد، سرود ملی ایالات متحدۀ امریکا نواخته ‌شد، چارلز و ملکه کامیلا از سوی رئیس‌جمهور ترمپ و بانوی نخست ملانیا ترمپ، استقبال شدند.

براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به جمع حاضران گفت:«این چه روز زیبای بریتانیایی است»، او در سخنان خود، پادشاه بریتانیا را «مردی بسیار شیک و باوقار» توصیف کرد و به شوخی گفت که مادرش به «چارلز علاقه‌مند بود».

این زوج سلطنتی بریتانیا در یک سفر دولتی چهارروزه در امریکا هستند که هدف آن برجسته ساختن روابطی است که میان بریتانیا و مستعمرۀ سابق‌اش طی ۲۵۰ سال پس از استقلال امریکا شکل گرفته است؛ رابطه‌ای که در دهه‌های اخیر به نام «رابطه ویژه» شناخته می‌شود.