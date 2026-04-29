جهان
ترمپ میگوید محاصره دریایی تا زمان رسیدن به توافق درباره برنامه هستهای ایران ادامه خواهد داشت
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که قصد دارد ایران را تحت محاصرۀ دریایی نگه دارد تا زمانی که حکومت ایران با توافقی برای برطرف کردن نگرانیهای امریکا دربارهٔ برنامه هستهای خود موافقت کند.
ترمپ روز چهارشنبه ( ۹ ثور) در یک گفتوگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس گفت: «محاصره تا حدی از بمباران مؤثرتر است ، اوضاع برایشان بدتر هم خواهد شد و نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند.»
او پیشنهاد مطرح شده توسط ایران را رد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن ابتدا تنگه هرمز بازگشایی و محاصره لغو شود و گفتوگوهای هستهای به مرحلهای بعد موکول گردد.
رئیسجمهور ایالات متحده گفت که ایران برای لغو محاصره خواهان دستیابی به یک توافق است و افزود: «آنها میخواهند به توافق برسند. نمیخواهند او محاصره را ادامه دهد.
در آغاز این هفته گزارش شد که ایران از طریق پاکستان پیشنهادی برای باز شدن تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی ایران توسط اردوی امریکا ارائه داده و خواسته است که مذاکره درباره برنامه هستهای در مرحله بعد انجام شود.
این پیشنهاد پس از آن ارائه شد که دونالد ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرد.
پنتاگون: هزینهٔ جنگ امریکا با ایران به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است
یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که هزینهٔ جنگ این کشور با ایران تاکنون به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است، رقمی که نخستین برآورد رسمی از هزینههای این درگیری بهشمار میرود.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، جولز هرست، که در حال حاضر وظایف مدیر مالی پنتاگون را بر عهده دارد، روز چهارشنبه ( ۹ ثور ) به قانونگذاران در کمیتهٔ نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفت که بخش عمدهٔ این هزینه صرف مهمات شده است.
ایالات متحده از نهم حوت حملات خود علیه ایران را آغاز کرد و در حال حاضر دو طرف یک آتشبس شکننده را حفظ کردهاند.
سازمان ملل: ایران از آغاز حملات اسرائیل و امریکا دستکم ۲۱ نفر را اعدام کرده است
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، ایران دستکم ۲۱ نفر را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کرده است.
به گفتهٔ دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از زمانی که حملات امریکا و اسرائیل در در ایران آغاز شد، "دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ماه جدی، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف، و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند".
این نهاد همچنین در بیانیهای افزود: «همچنان تخمین زده میشود که از ماه حوت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدهاند."
پیشتر، سازمان عفو بینالملل هشدار داده بود که غیرنظامیان در ایران همچنان با «خطر دوگانهٔ» جنگ و سرکوب مواجهاند.
گروههای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل میگویند ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا به پرسشهای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ میدهد
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا امروز ۹ ثور به کانگرس میرود تا به پرسشهای اعضای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ دهد.
این نخستین بار از زمان آغاز این جنگ است که پیت هیگست به پرسشهای اعضای کانگرس پاسخ میدهد. قرار است آقای هیگست همچنان دربارهٔ بودجهٔ دفاعی ۱.۵ تریلیون دالری رئیسجمهور دونالد ترمپ برای اعضای مجلس نمایندگان توضیحات ارائه کند.
در کانگرس، نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیش از این از اطلاعات دریافتشده دربارهٔ جنگ ایران ابراز نارضایتی کردهاند، از همین رو انتظار میرود که از آقای هیگست پرسشهای جدی مطرح شود.
وزارت انرژی قزاقستان: خروج از اوپک در حال حاضر در دستور کار نیست
وزارت انرژی قزاقستان چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که این کشور در حال حاضر به خروج از سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) غور نمیکند.
این کشور آسیای میانه یک روز پس از آن، این اظهارات را مطرح کرد که امارات متحدهٔ عربی گفته بود در میان بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، احتمال خروج از اوپک را بررسی میکند.
اوپک در سال ۱۹۶۰ توسط عربستان سعودی، ایران، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد تأسیس شد و اکنون شمار اعضای آن، به شمول امارات متحدهٔ عربی، به دوازده کشور میرسد.
چارلز پادشاه بریتانیا، با رئیس جمهور ترمپ ملاقات کرد
چارلز پادشاه بریتانیا، روز سهشنبه(۸ ثور) با دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکاملاقات کرد. این دیدار بخشی از سفر دولتی است که هدف آن تأکید بر وحدت میان این دو متحد دیرینه، با وجود اختلافات عمیق درمورد جنگ ایران، خوانده شده است.
در حالی که صدها مهمان در چمن جنوبی قصر سفید ایستاده بودند و توپهای تشریفاتی فیر شد، سرود ملی ایالات متحدۀ امریکا نواخته شد، چارلز و ملکه کامیلا از سوی رئیسجمهور ترمپ و بانوی نخست ملانیا ترمپ، استقبال شدند.
براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به جمع حاضران گفت:«این چه روز زیبای بریتانیایی است»، او در سخنان خود، پادشاه بریتانیا را «مردی بسیار شیک و باوقار» توصیف کرد و به شوخی گفت که مادرش به «چارلز علاقهمند بود».
این زوج سلطنتی بریتانیا در یک سفر دولتی چهارروزه در امریکا هستند که هدف آن برجسته ساختن روابطی است که میان بریتانیا و مستعمرۀ سابقاش طی ۲۵۰ سال پس از استقلال امریکا شکل گرفته است؛ رابطهای که در دهههای اخیر به نام «رابطه ویژه» شناخته میشود.
مقامات امریکایی می گویند یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را دستگیر کردهاند
مقامات امریکایی اوجنیو مولینا-لوپز یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر گواتیمالایی را دستگیر کردهاند.
مولینا-لوپز متهم است که رهبری گروه «لاس اویستاس» را بر عهده داشت؛ گروهی که کوکائین را از امریکای جنوبی به کارتلهای مکسیکویی، انتقال میداده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، اداره سارنوالی جنوب کالیفورنیا در یک اعلامیه گفته که مولینا-لوپز در شهر ساندیگو در این ایالت دستگیر شده است.
اوجنیو مولینا-لوپز ۶۱ ساله که به نام «دون داریو» نیز شناخته میشود، با اتهام توطئه واردات و توزیع کوکائین روبهرو است و ممکن است به حبس ابد محکوم شود. او در یک محکمۀ فدرال خود را بیگناه خوانده است.
گفته میشود بخش بزرگی از کوکائین واردشده به امریکا از مسیر امریکای مرکزی و مکسیکو عبور میکند.
عراقچی از حمایت روسیه از دیپلماسی قدردانی کرد
عباس عراقچی وزیر ایران پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در سنپترزبورگ، ضمن استقبال از حمایت مسکو از دیپلماسی، روابط مستحکم دو کشور را ستود.
عراقچی روز دوشنبه (۷ ثور) با پوتین دیدار کرد.
وزیر خارجۀ ایران تأکید کرد که تحولات اخیر، عمق شراکت راهبردی دو کشور را نشان دادهاند.
روسیه برای بازگرداندن آرامش به شرق میانه ، آمادگی اش را برای میانجیگری بین ایران و امریکا اعلام کرده است. مسکو حملات امریکا و اسرائیل به ایران را بهشدت محکوم کرده است.
مسکو در عین حال بارها پیشنهاد داده که برای کاستن از تنشها، یورانیوم غنیسازیشدۀ ایران را دریافت و ذخیره کند؛ پیشنهادی که از سوی امریکا رد شده است.
یک مقام امریکایی: ترمپ از پیشنهاد تازۀ ایران خشنود نیست
یک مقام امریکایی از نارضایتی دونالد ترمپ نسبت به پیشنهاد تازۀ ایران خبر داد.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، این مقام امریکایی که خواست هویتش محفوظ بماند گفته است که دلیل نارضایتی رئیسجمهور ایالات متحده، «نپرداختن طرح پیشنهادی ایران به برنامۀ هستهای این کشور» بوده است.
پیشتر سخنگوی قصر سفید تأیید کرده بود که دونالد ترمپ و مشاورانش، طرح پیشنهادی ایران را بررسی کردهاند.
روز دوشنبه برخی مقامهای ایرانی و منطقهای ادعا کرده بودند که طرح جدید ایران، بازگشایی فوری تنگۀ هرمز، در مقابل تعویق گفتوگوهای هستهای تا پایان جنگ، و برچیدهشدن محاصرۀ دریایی بنادر ایران را شامل میشود.
ترمپ هشدار داده بود که هیچ پیشنهادی که مشخصاً متضمن کنار گذاشتهشدن برنامۀ هستهای ایران نباشد را نخواهد پذیرفت.
در همین حال منابع پاکستانی اصرار دارند که تلاشها برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن بیوقفه ادامه دارد.
از سوی دیگر، از روز شنبه که دونالد ترمپ برنامۀ سفر استیو ویتکاف نمایندۀ ویژهاش و جرد کوشنر دامادش به پاکستان برای دیدار با مقامهای ایرانی را لغو کرد، از میزان امیدواریها نسبت به از سرگرفتهشدن مذاکرات صلح کاسته شده است.
جرمنی میگوید ایران باید برنامۀ هستهای را کنار گذاشته و به میز مذاکرات بازگردد
وزیر خارجۀ جرمنی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به خطرات ناشی از متوقفماندن گفتوگوهای واشنگتن و تهران برای پایاندادن به جنگ هشدار داد.
یوهان وادهفول گفت این وضعیت ممکن است به آغاز مجدد درگیری با تبعات جهانی منجر شود.
این دیپلمات ارشد جرمنی افزود که تشدید خشونتها از جمله حملات راکتی به اهداف غیر نظامی در کشورهای حوزۀ خلیج، خطر گسترش بیثباتی را افزایش داده است.
یوهان وادهفول با اشاره به اینکه آثار منفی درگیری به مناطقی بسیار دورتر از خلیج گسترش یافته، گفت ایران باید از حمله به سایر کشورها پرهیز کرده و برنامۀ هستهایاش را هم پایان دهد.
او بهعنوان مثال گفت که کمبود کود کیمیایی باعث کاهش برداشت برنج در کشورهای آسیایی شده و در همین حال، قیمت مواد غذایی در کشورهای افریقایی بهدلیل بالا رفتن هزینههای حمل و نقل، بهشدت افزایش یافته است.
وزیر خارجۀ جرمنی همچنان گفت که ایران شبکهای از گروههای شبهنظامی و مسلح را در منطقۀ خلیج سازماندهی کرده که میتوانند به بیثباتی در منطقه دامن بزنند.