پاکستان ادعا میکند که افردملکی در باجوړ از خاک افغانستان مورد حمله قرار گرفتهاند
مقامات پاکستانی ادعا کردهاند که نیروهای طالبان از افغانستان، افراد ملکی را در منطقه باجوړ ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار دادهاند که در نتیجه آن حداقل ۹ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.
عطالله تارړ وزیر اطلاعات پاکستان، ناوقت روز جمعه(۱۲ ثور) در شبکۀ اکس نوشته که زنان و کودکان نیز در میان کشتهشدگان شامل اند. به گفته او روز پنجشنبه در منطقۀ قبایلی باجور، در اثر «حمله بیپروایانه و کور» از سوی نیروهای سرحدی افغانستان، ۱۲ تن زخمی شدهاند.
وزیر اطلاعات پاکستان افزوده که روز جمعه نیز سه فردملکی که مشغول بازی کریکت بودند، در حمله یک طیارۀ بیپیلوت زخمی شدند. وی این حمله را «آشکار و بیشرمانه» خوانده، مسئولیت آن را به تحریک طالبان پاکستانی(تی تی پی) نسبت داده است.
اسلامآباد، تحریک طالبان پاکستانی(تی تی پی) را «فتنه الخوارج» مینامد و ادعا میکند که این گروه از حمایت کابل برخوردار است.
تا اکنون کابل در مورد این اتهامات تازه اسلامآباد چیزی نگفته، اما پیش از این همچو ادعاها را رد کرده بود.
از سوی دیگر، در آغاز همین هفته، افغانستان اعلام کرد که در نتیجه حملات راکتی از سوی پاکستان بر برخی مناطق ولایت کنر، حداقل ۴ فردملکی کشته و حدود ۷۰ تن دیگر که ۳۰ محصل نیز شامل آنها اند، زخمی شدهاند.
کابل گفته بود که در این حملات خانههای مردم و پوهنتون سیدجمال الدین افغان در شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر نیز آسیب دیدهاست.
ایران برای پایان دادن به جنگ، انعطافپذیری نشان داده است
بر اساس گزارش روزنامۀ والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود نشانههایی از نرمش و آمادگی برای سازش نشان داده، تا گفتگوها با امریکا برای پایان دادن به جنگ از سر گرفته شود.
این روزنامه شام جمعه(۱۲ ثور) از قول برخی منابع آگاه از این این گفتگوها گزارش داده که ایران خواستهای سختگیرانه پیشین خود را نرمتر کرده، گفته در صورتی که امریکا حملات را متوقف کرده و محاصره را پایان میدهد، بهگونه همزمان در موردموضوعات مهمی مانند تنگه هرمز گفتگو می کند.
ایران پیش از این تأکید می کرد که در ابتدا باید محاصره پایان یابد، سپس گفتگوها آغاز شود.
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، پیشنهاد قبلی ایران را رد کرده بود.
بر اساس والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود همچنین گفته که در بدل کاهش تحریمها، آماده گفتگو در مورد مسائل هستهای است.
تهران افزوده که اگر واشنگتن از این پیشنهاد استقبال کند، آنها آمادهاند که از هفتۀ آینده گفتگوها با امریکا را در پاکستان آغاز کنند.
دونالد ترمپ چند ساعت پیش گفت که از پیشنهاد جدید ایران راضی نیست، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
در همین حال،"ایرنا" رسانه دولتی ایران، روز جمعه گزارش داد که تهران شام پنجشنبه طرح خودرا برای گفتگوهای صلح با امریکا، به پاکستان سپرده است.
همچنین وبسایت اکسیوس این خبر را تأیید کرده و بر اساس این رسانه آنلاین، متن ایران پس از تعدیلات اخیر امریکا در مورد روند صلح آماده شده است.
ترامپ از پیشرفت مذاکرات با ایران سخن گفت؛ تهران آن را رد میکند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، روز پنجشنبه ۱۰ ثور گفت که تنها خودش و چند نفر دیگر از روند مذاکرات با ایران آگاهی دارند.
در هفتههای اخیر، ترمپ و دیگر مقامهای امریکایی از ادامهٔ مذاکرات با ایران و تلاشهای این کشور برای رسیدن به توافق سخن گفتهاند، اما تهران این موضوع را رد کرده است.
از سوی دیگر، وزارت خارجهٔ ایران میگوید که پاکستان میانجی اصلی در گفتوگوها میان تهران و واشنگتن است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، در یک مصاحبهٔ تلویزیونی گفته که کشورهای زیادی میخواهند در حل این مسئله کمک کنند، اما پاکستان همچنان میانجی اصلی میان دو طرف است.
او همچنین افزوده که نباید انتظار داشت که مذاکرات بهزودی به نتیجه برسد و به باور او چنین انتظاری معقول نیست.
دور نخست مذاکرات میان ایران و امریکا بدون نتیجه پایان یافت.
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت در توآپسه روسیه
نیروهای اوکراینی روز جمعه بار دیگر بر پالایشگاه نفت در شهر بندری توآپسه در بحیره سیاه روسیه حمله کردند.
یک روز پیش از آن نیز اوکراین تأسیسات نفتی روسیه را در فاصله حدود ۱۵۰۰ کیلومتری از مرزهای خود، با استفاده از طیارههای بدون سرنشین هدف قرار داده بود.
این حمله تازهترین مورد از سلسله حملات دوربرد کییف بر زیرساختهای انرژی روسیه بهشمار میرود.
مقامات منطقه کراسنودار صبح روز جمعه ۱۱ ثور در تلگرام اعلام کردند که در نتیجه حملهٔ طیارههای بدون سرنشین کییف در توآپسه، در ساحهٔ ترمینال بندر آتشسوزی رخ داده است.
مقامات افزودند که تیمهای اضطراری در محل رویداد مصروف کار اند که شامل حدود ۱۳۰ آتشنشان و ۴۱ وسیلهٔ امدادی هستند.
روز گذشته کانالهای تلگرامی روسیه و اوکراین به نقل از باشندگان محل گزارش دادند که در جریان شب، در نزدیکی تأسیسات پایپلاین نفت در اطراف شهر پرم انفجارهایی رخ داده است.
مقامات امنیتی اوکراین مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفتهاند که پالایشگاه اصلی نفت در شهر پرم را هدف قرار دادهاند.
کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ می گوید، به هزاران افغان در نورستان کمک کرده است
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که در دو ولسوالی ولایت نورستان به هزاران افغان که به دلیل جنگهای پاکستان و افغانستان آسیب دیدهاند، کمک کرده است.
صلیب سرخ روز جمعه(۱۱ ثور) خبر داد که در ولسوالیهای کامدیش و برگ متال به هفده هزار خانواده آسیبدیده، آرد، روغن و چند مواد غذایی دیگر کمک کرده است.
به گفتۀ صلیب سرخ، این کمک را بهطور مشترک با برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد انجام داده است.
یک مقام سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری خبرنگاران بازداشتشده از سوی طالبان شد
یک مقام ملل متحد در آستانهٔ روز جهانی آزادی مطبوعات، از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که همهٔ خبرنگاران بازداشتشده را بدون قید و شرط فوراً آزاد کند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان افزوده که طالبان در افغانستان باید تضمین کنند تا کارکنان رسانهها بتوانند از حق آزادی بیان استفاده کنند و وظایف خود را بدون ترس، انتقامگیری، آزار و اذیت یا بازداشت انجام دهند.
بنت میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزادی مطبوعات در افغانستان بهگونهٔ نگرانکنندهای کاهش یافته، گزارشدهی مستقل بهشدت محدود شده و خبرنگاران و کارکنان رسانهها در فضای محدودیت و سانسور، تحت کنترول حاکمان فعلی فعالیت میکنند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان امسو در ۲۲ حمل گفته بود که وضعیت روحی سه خبرنگار، شکیب احمد نظری، بشیر هاتف و حمید فرهادی که در زندان طالبان بسر می برند مناسب نیست.
از سوی دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که افغانستان بار دیگر در شاخص امسال آزادی مطبوعات، در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است.
روز جهانی آزادی مطبوعات هر سال در ۳ می تجلیل میشود.
وزرای امور خارجه و داخلهٔ اتریش در هفتهٔ جاری به ازبکستان میروند
وزرای امور خارجه و داخلهٔ اتریش در هفتهٔ جاری به ازبکستان میروند و در آنجا یک توافق جدید را در مورد اخراج مهاجران افغان امضا خواهند کرد.
بر اساس گزارشها، قرار است روز پنجشنبه ماینل رایزینگر وزیر امور خارجهٔ و گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش به ازبکستان سفر کنند و با مقامهای ازبکستان در مورد افغانهایی گفتگو کنند که درخواست پناهندگیآنها در اتریش رد شده است. اتریش میخواهد این افغانها را از طریق ازبکستان به افغانستان بازگرداند.
حکومت اتریش این اقدام را «سیاست مهاجرت منظم» نامیده ، اما شماری از نهادهای حقوق بشری در مورد پیامدهای انسانی این اقدام ابراز نگرانی کردهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حیث بخشی از تلاشهای گسترده برای مهار ساختن مهاجرتهای غیرقانونی، در تلاش تامین مشارکتهایی خارج از این اتحادیه، برای مدیریت اخراج مهاجرین و ایجاد«مراکز بازگشت» برای افرادی هستند که تقاضای های پناهجوی آنها ردشده است.
دنمارک، اتریش، یونان، جرمنی و هالند در ماه مارچ اعلام کردند که برنامهریزی و هماهنگی تطبیق این طرح را پیش خواهند برد.
حکومت طالبان: بیش از یکهزار خانواده از طریق گذرگاههای مختلف وارد افغانستان شدهاند.
حکومت طالبان گفته که روز پنجشنبه ۱۰ ثور بیش از یکهزار خانواده از طریق گذرگاههای مختلف وارد افغانستان شدهاند.
کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران طالبان ادعا کرده که به صدها خانواده کمکهای نقدی صورت گرفته و سیمکارت نیز به آنها توزیع شده است.
این در حالیست که خانوادههایی که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند، میگویند که اکنون با دشواری های اقتصادی روبررو هستند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵ میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند.
قصر سفید از اظهار نظر در مورد پیشنهاد جدید مذاکراتی ایران خودداری کرد
قصر سفید روز جمعه(۱۱ ثور) از اظهار نظر در مورد پیشنهاد جدید مذاکراتی ایران برای پایان جنگ خودداری کرده، فقط گفت که بحث ها ادامه دارد.
خبرگزاری فرانسپرس از قول آنا کیلی معاون سخنگوی قصر سفید گفته که «جزئیات بحثهای دیپلوماتیک خصوصی را افشا نمیکنند. ».
خانم کیلی گفت که رئیس جمهور ترمپ واضح ساخته که ایران هرگز به سلاح هسته یی دست نخواهد یافت و این گفتگوها برای تامین امنیت ملی امریکا در کوتاه مدت و درازمدت انجام می شود.
ایران متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را، تحویل داده است
"ایرنا"خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه(۱۱ ثور) خبر داد که ایران متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را شام پنجشنبه به پاکستان به حیث میانجی مذاکره با ایالات متحدۀ امریکا، تحویل داده است.
براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس نیز با تایید تحویلدهی طرح مذاکراتی ایران به پاکستان از قول یک منبع در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که این متن واکنش تهران به آخرین اصلاحات امریکا در مورد توافق برای پایان دادن به جنگ است.
پیش از این دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، طرح پیشنهادی سابق ایران در مورد توافق روی پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، بدون صحبت درمورد مسائل هستهای را رد کرده بود.
پس از آن گفته شد که قرار است ایران متن پیشنهادی تازهای را ارائه کند.
مقامهای ایران در روزهای اخیر گفتهاند که پیش از تضمین کامل در مورد توقف جنگ، حاضر به گفتوگو درمورد مسائل هستهای به شمول غنیسازی یوارنیوم و تحویلدهی یورانیومهای غنی شده، نیستند.