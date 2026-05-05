خبر ها
یک عالم دینی پاکستان از سوی افراد مسلح کشته شد
شیخ محمد ادریس، یکی از علمای برجسته دینی پاکستان، از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.
براساس گزارش رسانههای پاکستانی این عالم دین صبح امروز سهشنبه ۱۵ ثور، در منطقه چارسده ایالت خیبرپختونخوا هدف تیراندازی قرار گرفت.
گفته شده که تیراندازی توسط دو فرد موتورسایکلسوار زمانی انجام شده که شیخ محمد ادریس در حال رفتن به مدرسهاش بود.
براساس گزارشها، شیخ محمد ادریس در روزهای اخیر از اردو پاکستان و عاصم منیر لوی درستیز این کشور حمایت کرده بود.
گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) از کشته شدن او ابراز اندوه کرده و او را "استاد هزاران مجاهد در دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک" خوانده است.
همچنین، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، در یک اعلامیه نسبت به کشته شدن شیخ محمد ادریس ابراز تأسف کرده است.
در این اعلامیه، قتل او محکوم و آن "کار دشمنان اسلام و علما" توصیف شده است.
تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
در روز جهانی قابلهها؛ تأکید ملل متحد بر سرمایهگذاری بر یک میلیون قابله در افغانستان
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) میگوید که سرمایهگذاری روی بیش از یک میلیون قابله در افغانستان، مؤثرترین راه برای نجات جان مادران و نوزادان خواهد بود.
این سازمان امروز سهشنبه ۱۵ ثور، به مناسبت روز جهانی قابلهها، در صفحه ایکس خود نوشته است که این سرمایهگذاری میتواند در زمینه تداوی زنان باردار، روند زایمان و مراقبتهای پس از زایمان کمک کند.
این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بهتازگی هشدار داده است که افغانستان ممکن در چهار سال آینده ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن را از دست بدهد.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، نخست دروازههای مکاتب متوسطه و لیسهها، سپس پوهنتونها و در ادامه انستیتوتها و نهادهای آموزشی طبی به روی دختران و زنان بسته شد.
این اقدامات، بهویژه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوتها و مراکز آموزشی طبی، نگرانیهای جدی را در مورد دسترسی آنان به خدمات صحی ضروری و باکیفیت افزایش داده است.
تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان امروز عازم بلاروس می شود
خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داده که تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان برای اشتراک در رقابت های جهانی این رشته امروز سه شنبه ۱۵ ثور عازم بلاروس می شود.
این تیم شامل شش ورزشکار و یک مربی است.
قرار است رقابت های جهانی پاورلیفتینگ روز چهارشنبه ۱۶ ثور، به میزبانی بلاروس، با اشتراک صدها ورزشکار از کشور های مختلف، آغاز شود.
یک طیاره بی پیلوت در چند کیلومتری کریملین اصابت کرد
در حالیکه مقامهای اوکراینی اعلام کردند که یک حمله موشکی روسیه شش نفر را در منطقه شرقی خارکیف کشته و شمار زیادی دیگر را زخمی کرده است، شاروال مسکو گفته که یک طیاره بی سرنشین به یک ساختمان در چند کیلومتری کریملین اصابت کرده است.
این حملات یک روز پس از آن رخ داد که کییف اعلام کرد یک مرکز مهم صادرات نفت در بحیره بالتیک و دو کشتی را هدف قرار داده است.
به گفته سرگئی سوبیانین شاروال مسکو در حمله به این برج مسکونی که صبح روز دوشنبه ۱۴ ماه ثور صورت گرفته به کسی آسیب نرسیده است.
مقامات اوکراین تا هنوز دراین مورد ابراز نظر نکرده اند.
این حادثه در حالی رخ داده که قرار است روسیه تا چهار روز دیگر مراسمی را در نزدیکی کرملین میزبانی کند که به مناسبت شکست آلمان در جنگ جهانی دوم برگزار میشود.
مسکو امسال به دلیل حملات اوکراین این مراسم را محدودتر کرده و قرار نیست در این مراسم سلاحهای سنگین به نمایش گذاشته شوند.
بیشتر حملات اوکراین تأسیسات انرژی و در برخی موارد پایگاههای نظامی را هدف قرار دادهاند.
در مقابل، روسیه نیز بهطور مکرر زیرساختهای انرژی اوکراین را هدف قرار میدهد، اما حملات روسیه به شهرها و مناطق مختلف اوکراین باعث کشته شدن هزاران غیر نظامی نیز شده است.
ترمپ: اگر ایران به کشتیهای امریکایی حمله کند از صفحه روزگار محو میشود
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی به کشتیهای امریکایی در تنگهٔ هرمز حمله کند، ایران «از صفحه روزگار محو خواهد شد.»
ترمپ این اظهارات را روز دوشنبه ۱۴ ثور در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز بیان کرد.
در حالی که فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، سنتکام، میگوید دو کشتی با پرچم ایالات متحده توانستند از تنگهٔ هرمز عبور کنند، سپاه پاسداران گفته که هیچ کشتی ای نتوانسته از این تنگه عبور کند.
رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که واشنگتن از صبح دوشنبه ۱۴ ماه ثور عملیات «پروژهٔ آزادی» را برای خارج کردن امن کشتیها و خدمهٔ کشورهای غیردرگیر از تنگه هرمز آغاز کرده است.
فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، سنتکام گفته که در جریان این عملیات ۱۵ هزار نیروی امریکایی شرکت دارند.
طالبان از افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست خبرداده است
مطیعالحق خالص رئیس اداره ملی محیط زیست در کنترل طالبان در مراسم افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست از افغانها خواست که برای حفاظت از محیط زیست باید به گونه مشترک کار کنند.
او همچنان از کشور های جهان خواست که بحران اقلیمی و محیط زیست نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود، زیرا این موضوع ماهیت بشر دوستانه داشته و نیازمند همکاری تمام کشور هاست.
به گفته رئیس اداره ملی محیط زیست طالبان، شورای عالی رضاکاران محیط زیست متشکل از استادان، علما و جوانان خواهد بود.
افغانستان که به دلیل تغییرات اقلیمی از جمله کشورهای آسیبپذیر دانسته میشود، همواره شاهد سیلابها، زلزلهها و بارندگیهای شدید است که به مردم خسارات وارد میکند.
این درحالیست که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما نیز گفته که افغانستان از نظر مدیریت پیامدهای اقلیمی، یکی از آسیبپذیرترین کشورها در جهان است و در عین حال آمادگی بسیار کمی برای مدیریت این پیامدها دارد.
طالبان ادعا میکند که پاکستان در ولسوالی دانگام کنر، خانههای غیرنظامیان را هدف قرار داده است
طالبان ادعا می کند که پاکستان در منطقه نزدیک دیورند در ولسوالی دانگام ولایت کنر، خانههای غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که در نتیجه این حملات سه تن از غیرنظامیان جان باخته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدهاند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.
او افزوده است که در این حملات دو مکتب دخترانه و پسرانه، یک مرکز صحی و دو مسجد تخریب شده و همچنین ۸۰ رأس مواشی نیز تلف شده است.
تا اکنون پاکستان در این مورد چیزی نگفته است.
در پی درگیریها در شرق میانه، مسافران میدان هوایی بینالمللی دوبی ۶۶ درصد کاهش یافته
دفتر رسانهای دبی امروز اعلام کرده است که در پی حملات ایران به امارات متحده عربی در جریان درگیری ها در شرق میانه، شمار مسافران میدان هوایی بینالمللی دوبی در ماه مارچ با کاهش ۶۶ درصدی به ۲.۵ میلیون نفر رسیده است.
به گفته مقامها، این کاهش چشمگیر ناشی از اختلالات گسترده در حریم هوایی منطقه و محدود شدن برنامه پروازها بوده است.
میدان هوایی دوبی که از پر ازدحام ترین میدان هوایی است، در هفتههای اخیر چندین بار هدف حملات پهپادی قرار گرفت.
در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز ترافیک مسافران این میدان هوایی با کاهش ۲۱ درصدی به ۱۸.۶ میلیون نفر رسیده است.
ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود
ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود.
امروز دوشنبه نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، همراه با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا از نشست جامعه سیاسی اروپا میزبانی میکنند؛ نشستی که بیش از ۴۰ رهبر و مقام ارشد اروپایی در آن حضور دارند.
روز سهشنبه ۱۵ ثور نیز رهبران اتحادیه اروپا در چارچوب نشستی جداگانه، روابط میان این اتحادیه و ارمنستان را بررسی خواهند کرد.
ارمنستان، کشوری با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، پس از سالها تنش با جمهوری آذربایجان، در تلاش برای تقویت روابط خود با اروپا و پیشبرد روند بازسازی است.
جامعه سیاسی اروپا در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، به ابتکار امانویل مکرون، رئیسجمهور فرانسه تأسیس شد و سالانه دو بار رهبران کشورهای اروپایی را گرد هم میآورد.
این نهاد تقریبا تمامی کشورهای اروپایی، بهجز روسیه، بلاروس و واتیکان، را در بر میگیرد.
لغزش زمین در تخار جان یک نفر را گرفت
در نتیجه لغزش زمین در ولسوالی کلفگان ولایت تخار، یک نفر جان باخته و چهار تن دیگر زخمی شدهاند.
ریاست صحت عامه طالبان در تخار روز دوشنبه، ۱۴ ثور با نشر خبرنامهای اعلام کرد که این رویداد روز یکشنبه رخ داده و زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدهاند.
این درحالی است که در دو روز گذشته بر اثر سیلابها در تخار و بدخشان، دستکم سه نفر جان خود را از دست داده و چهار تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان، وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شاهراه تخار-بدخشان که در چندین نقطه به دلیل سیلابها مسدود شده بود، اکنون یک مسیر آن دوباره به روی رفتوآمد باز شده است.
این وزارت افزوده است که تلاشها برای بازگشایی کامل سایر مسیرهای مسدودشده همچنان ادامه دارد.