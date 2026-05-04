یک طیاره بی پیلوت در چند کیلومتری کریملین اصابت کرد

قوه قضاییه ایران حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده، یکی از معترضان را اجرا کرد.

به گزارش رادیو فردا، محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی، که از سال ۱۴۰۱ در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه بازداشت شده بود روز یک‌شنبه اعدام شد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه از اجرای حکم اعدام عبدالله‌زاده خبر داد.

در گزارش میزان محراب عبدالله‌زاده، فرزند محمدامین، یکی «از عناصر اصلی» کشته شدن یک مامور امنیتی حکومت به نام عباس فاطمیه معرفی شده است.

محراب عبدالله‌زاده در حالی اعدام شده است که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تأکید کرده بود که «از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتند که همه­‌اش کذب بود.»

به گزارش رادیو فردا، با موج تازه‌ای که از اجرای اعدام در کشور آغاز شده، ایران احتمالا در حال حاضر به نسبت جمعیت به مقام اول در اجرای این حکم رسیده است.

ایران همواره یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته‌اند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند.