جهان
ترامپ: توافق با ایران «بسیار محتمل» است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، شام چهارشنبه گفت که پس از «گفتوگوهای بسیار خوب» در ۲۴ ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ «بسیار محتمل» است.
ترمپ در دفتر بیضی قصر سفید به خبرنگاران گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته گفتوگوهای بسیار خوبی داشتهایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم.»
این چندمین موضعگیری رئیسجمهور امریکا درباره روند مذاکرات با ایران در این روز بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در قصر سفید گفت: «ما با افرادی (در ایران) سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند.»
ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد، «بمباران آغاز میشود و متأسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود».
وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشینگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یکصفحهای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدهاند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد امریکا است.
تیم کریکت استرالیا برای برگزاری سه مسابقه یکروزه بینالمللی به پاکستان سفر میکند
کریکت بورد پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تیم ملی کریکت استرالیا برای برگزاری یک سلسله مسابقات سهروزه یکروزه بینالمللی (ODI) به پاکستان سفر خواهد کرد.
این رقابتها برای آمادگی دو تیم در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۷ برگزار میشود؛ رقابتهایی که قرار است به میزبانی مشترک افریقای جنوبی، زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.
بر اساس اعلام کریکت بورد پاکستان، نخستین بازی یکروزه در ۳۰ می در ورزشگاه راولپندی برگزار میشود.
دیدار دوم و سوم نیز به ترتیب در تاریخهای ۲ و ۴ جون در ورزشگاه قذافی لاهور برگزار خواهد شد.
این نخستین سلسله بازیهای دوجانبه یکروزه استرالیا در پاکستان از سال ۲۰۲۲ به اینسو خواهد بود.
واکنش سرد ایران به گزارشها درباره توافق احتمالی با امریکا
اسماعیل بقایی روز چهارشنبه ۱۶ ثور به خبرگزاری ایسنا گفت که «طرح و پیشنهاد امریکا هنوز از سوی ایران در حال بررسی است و ایران پس از ارزیابی کامل دیدگاههای خود، پاسخ را از طریق پاکستان به طرف مقابل ارسال خواهد کرد.»
همزمان، خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از یک منبع آگاه نوشته که پیشنهاد اخیر امریکا «برخی بخشهای غیرقابل قبول» دارد و ایران تاکنون به آن پاسخ نداده است.
خبرگزاری فارس، که آن هم به سپاه نزدیک است، ادعا کرده که «هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و امریکا تبادله نشده است» و گزارشها درباره نزدیک شدن دو طرف به توافق را رد کرده است.
ترمپ: اگر ایران توافق را نپذیرد، بمباران بسیار شدید آغاز خواهد شد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، روز چهارشنبه ۱۶ ثور در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت:
«اگر ایران با آنچه توافق شده است موافقت کند هرچند این شاید یک فرضیه بزرگ باشد عملیات "خشم حماسی" که اکنون بسیار مشهور شده، پایان خواهد یافت و محاصره مؤثر کنونی اجازه خواهد داد که تنگه هرمز برای همه، حتی برای ایران، باز بماند.»
ترمپ افزود «اگر آنان موافقت نکنند، بمباران آغاز خواهد شد و متأسفانه این بار نسبت به گذشته بسیار شدیدتر و سختتر خواهد بود.»
پیشتر وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام امریکایی و دو منبع آگاه دیگر گزارش داده بود که واشنگتن انتظار دارد طی ۴۸ ساعت آینده پاسخ ایران را درباره چند مسئله کلیدی دریافت کند.
این گزارش با تأکید بر اینکه هنوز توافقی نهایی نشده، افزوده که دو طرف از زمان آغاز جنگ تاکنون هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبودهاند.
صدراعظم پاکستان از رئیس جمهور امریکا، تشکر کرد
شهباز شریف صدراعظم پاکستان از دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به خاطر آنچه او «رهبری شجاعانه و اعلام بهموقع توقف «پروژه آزادی در تنگه هرمز» خواند، تشکر کرد.
شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که «پاسخ سخاوتمندانه رئیس جمهور ترمپ به درخواست پاکستان و سایر کشورهای برادر، بهویژه شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و صدراعظم عربستان سعودی در این دوره حساس، به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی منطقهای کمک زیاد خواهد کرد.»
شریف ابراز امیدواری کرده که «روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود و صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.»
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.
رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.
این اظهارت ترمپ پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در یک کنفرانس خبری گفت، کمپاین نظامی «خشم حماسی» امریکا علیه ایران، پایان یافته است.
در تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت، ۱۶ تن در اندونیزیا کشته شدند
در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت، ۱۶ تن در اندونیزیا کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
حسبی حسیدی، یک مقام ادارۀ مدیریت بحران اندونیزیا به خبرگزاری فرانسپرس گفته، در این رویداد که امروز(۶ می) رخداد، چهارده مسافر بس و دو تن از سرنشینان تانکر نفت در منطقه شمالی موسی راواس، در جنوب سوماترا کشته شدند.
حسیدی در مورد علت این تصادم معلومات ارائه نکرده، گفته که تحقیقات در مورد ادامه دارد.
صدراعظم پاکستان: حرکت در مذاکرات، منجر به تامین صلح در شرق میانه خواهد شد
شهباز شریف صدراعظم پاکستان یک میانجی کلیدی در جنگ بین ایران و ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل می گوید "امیدوار" است که حرکت فعلی مذاکرات منجر به صلح در شرق میانه خواهد شد.
براساس خبر گزاری فرانسپرس، شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که"ما بسیار امیدوار هستیم که حرکت فعلی منجر به یک توافق پایدار شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند."
مطیعالله ویسا برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد
مطیعالله ویسا فعال عرصۀ آموزش دختران در افغانستان، برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد.
هژده هزار وهفتصدوهشت(۱۸۷۰۸) جوان از ۷۵ کشور برای انتخاب مطیعالله ویسا به حیث برندۀ هشتمین دور این جایزه رای دادند.
مطیعالله ویسا، فعال آموزش دختران، جایزۀ بخش «خلاقیت و مشارکت» شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، را نیز دریافت کرده است.
جایزه لیبرته(آزادی) هر ساله توسط جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله به افراد یا سازمانهایی که برای آزادی مبارزه میکنند، اهدا میشود. این جایزه آزادی در سال ۲۰۱۹ از سوی منطقۀ نرماندی و «مؤسسه بینالمللی حقوق بشر و صلح» ایجاد شد و به افراد، یا نهادهایی داده میشود که در دفاع از آزادیهای بشری نقش برجسته داشته باشند.
مطیعالله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی حکومت طالبان دستگیر شد و ماه ها را در زندان سپری کرد و طالبان او را به «فعالیتهای ضد دولتی» متهم کردند، او همۀ اتهامات وارده را رد کرده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش در افغانستان محروم شدهاند.
دو مقام اتریشی در بارۀ تسهیل روند اخراج مهاجران با ازبکستان توافقنامۀ امضا می کنند
انتظار می رود که وزیران خارجۀ و داخلۀ اتریش فردا پنجشنبه (۱۷ ثور) با ازبکستان توافقنامۀ را در خصوص تسهیل اخراج مهاجران از جمله شهروندان افغانستان امضا کنند.
حکومت اتریش در نظر دارد که شماری از افغانها را از آن کشور از طریق ازبکستان به افغانستان برگرداند.
وزیر خارجۀ اتریش گفته است که توافق با ازبکستان زمینه را برای اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از «پالیسی ثابت وعادلانۀ پناهندگی» فراهم می کند.
حکومت اتریش این تلاش را «سیاست مهاجرت منظم» می نامد ؛ اما شماری از سازمانهای حقوق بشری از پیامدهای بشردوستانۀ این اقدام ابراز نگرانی کردهاند.
حملات روسیه در اوکراین ۲۲ کشته بر جای گذاشت
در حملات روسیه به اوکراین دستکم ۲۲ نفر کشته شدهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های اوکراینی گزارش داده است که در این حملات ، ۱۲ تن در زاپروژیا کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده اند.
بر اساس گزارش ، ۵ تن دیگر در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین و ۵ تن هم در منطقه پولتاوا ، جان باخته اند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی در کانال تلگرام خود ابراز نگرانی کرده که شمار تلفات شاید افزایش یابد.
این حملات روز سه شنبه (۱۵ثور) ساعاتی پس از آغاز آتش بس صورت گرفته است.
کییف پیشنهاد کرده است که آتش بس از نیمۀ سه شنبه شب نافذ شود. پیش از این مسکو اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، از ۱۸ تا ۱۹ ثور آتشبس اعلام شده است.
این روز هایی است که پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ، با رژۀ نظامی تجلیل می شود.