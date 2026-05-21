پنجشنبه ۳۱ ثور ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۲۰

افغانستان

احتمال بارندگی در ۱۹ ولایت افغانستان

براساس پیش بینی ادارۀ هوا شناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، روز جمعه در ۱۹ ولایت احتمال بارندگی وجود دارد.

ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست و میدان‌وردک شامل این پیش‌بینی می‌شوند.

این اداره میزان بارندگی را بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر و سرعت بادها بین ۵۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرده است.

در همین حال، اداره رسیدگی به حوادث طالبان روز پنج‌شنبه اعلام کرده است که در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر باران‌های شدید، بادهای تند، سیلاب و صاعقه، ۶ نفر جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این اداره گفته است که این رویدادها در ولایت‌های کندهار، غور، هرات و تخار رخ داده است.

یوناما: اصولنامۀ تفریق زوجین حکومت طالبان تبعیض علیۀ زنان و دختران را بیشتر نهادینه می‌کند

یوناما می‌گوید که اصولنامۀ "تفریق زوجین" حکومت طالبان حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف می‌کند و تبعیض سیستماتیک را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می‌کند.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز پنج‌شنبه ۳۱ ثور، در اعلامیه‌ای گفته که در این اصولنامه در حالی که مردان حق یکجانبه طلاق را حفظ می‌کنند، زنان باید راه‌های قضایی پیچیده و محدودکننده‌ای را برای جدایی از همسر خود دنبال کنند.

جورجِت گاگنون، معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان و مسئول یوناما گفته است: "این فرمان تبعیض را بیشتر نهادینه می‌کند و هنگامی که با محدودیت‌های آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان ترکیب می‌شود، سیستمی را تثبیت می‌کند که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند."

در اصولنامۀ "تفریق زوجین" حکومت طالبان در کنار موردهای دیگر، در برخی موارد، نکاح کودکان مجاز دانسته شده است.

این اصولنامه که حدود یک هفته پیش از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان نشر شد، واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

روند انتقال زائران حج از افغانستان تکمیل شد

وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان از تکمیل روند انتقال همه زائران حج به عربستان سعودی خبر داده است.

این وزارت روز چهارشنبه ۳۰ ثور، در بیانیه‌ای گفته که همه زائران حج افغانستان در حدود ۱۵۰ پرواز توسط شرکت‌های هوایی آریانا افغان و کام ایر به مدینه و جده منتقل شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در مرحله اول ۱۴۹۸۴ نفر به مدینه و در مرحله دوم ۱۵۰۱۶ نفر به جده منتقل شده‌اند.

به گفته وزارت حج و اوقات حکومت طالبان، امسال در مجموع ۳۰ هزار زائر از افغانستان برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی منتقل شده‌اند.

مراسم اصلی حج هفتۀ آینده و در روز عرفه آغاز خواهد شد.

کمپاین پولیو در افغانستان امروز و فردا پایان خواهد یافت

در آخرین روزهای کمپاین واکسین پولیو در افغانستان، نهاد افغانستان عاری از پولیو بار دیگر از خانواده‌ها خواسته است که فرزندان خود را واکسین کنند.

نهاد افغانستان عاری از پولیو (فلج کودکان) امروز (پنج‌شنبه ۳۱ ثور) با سپاسگزاری از خانواده‌هایی که کودکان خود را واکسین کردند، در صفحۀ ایکس خود گفته که این کمپاین امروز نیز ادامه خواهد داشت.

این سازمان پیش از این گفته بود که در این دور کمپاین، ۸.۳ میلیون کودک زیر پنج سال در ۱۹۴ ولسوالی ۲۰ ولایت افغانستان واکسین خواهند شد.

این کمپاین در برخی ولایت‌ها امروز و در برخی ولایت‌ها فردا پایان خواهد یافت.

فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که تنها با واکسین قابل پیشگیری است.

روسیه و چین تروریزم را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه خواندند

روسیه و چین در یک بیانیه مشترک، تروریزم را تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان دانسته و از کشورها خواسته‌اند همکاری‌های ضد تروریزم خود را با افغانستان تقویت کنند.

این بیانیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در پیکنگ منتشر شده است.

در اعلامیه آمده است که دو کشور از تلاش‌های افغانستان برای نابودی تروریزم و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه امنیت همسایگان و منطقه حمایت می‌کنند.

این در حالی است که مقامات پاکستان حاکمان کنونی افغانستان را به ناکامی در جهت جلوگیری از استفادۀ تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان متهم می‌کنند. اتهامی که حکومت طالبان رد می‌کند.

روسیه و چین همچنین اعلام کرده‌اند که همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه خود را درباره افغانستان گسترش خواهند داد و از ثبات و امنیت پایدار در این کشور حمایت می‌کنند.

با وجود این موضع‌گیری روسیه و چین، برخی ناظران بین‌المللی تأکید می‌کنند که حمایت از همکاری‌های ضدتروریزم زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با شفافیت و نظارت مستقل باشد.

انفجار مرمی در هلمند جان دو کودک را گرفت

انفجار یک مرمی منفجر نشده در ولسوالی خانشین ولایت هلمند به کشته شدن دو کودک و زخم برداشتن مادرشان انجامید.

فرماندهی امنیه طالبان در ولایت هلمند چهارشنبه، ۳۰ ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که کودکان یک مرمی توپ باقی‌مانده از جنگ‌های گذشته را به خانه برده بودند.

در ادامه گفته شده که در نتیجۀ انفجار مرمی کودکان ۳ ساله و ۱۰ ساله جان باختند.

مادرشان برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.

گفته می‌شود که افغانستان همچنان با تهدید جدی ماین‌ها و مهمات منفجر نشده روبه‌رو است و کودکان بیشترین قربانیان آن دانسته می‌شوند.

طالبان: پاکستان وضعیت افغان‌های زندانی و ناپدید شده را روشن کند

حکومت طالبان از پاکستان خواسته‌ است که وضعیت افغان‌های زندانی و ناپدید شده را روشن کند.

کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کویته ایالت بلوچستان اعلام کرده است که با مقام‌های پاکستان درباره سرنوشت این افراد گفت‌وگو کرده است.

انورشاه ملنگیار، معاون این کنسولگری، از پاکستان خواسته است که یک میکانیزم منظم به این هدف ایجاد کند و معلومات در مورد زندانیان را با آن‌ها در میان بگذارد.

او همچنان خواستار دسترسی به زندان‌های بلوچستان شده است تا وضعیت زندانیان افغان بررسی و خدمات کنسولی به آنان ارائه شود.

پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ روند اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک افغان را آغاز کرده است.

کمک‌های تازه FAO و بانک جهانی به پنج شرکت زراعتی در افغانستان

قرار است پنج شرکت زراعتی و تجارتی در افغانستان، نخستین کمک‌های مالی مشترک را در چارچوب یک پروژه نوآورانه از سوی اداره غذا و زراعت ملل متحد (FAO) با تمویل بانک جهانی دریافت کنند.

براساس خبرنامه اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد که چهارشنبه ۳۰ ثور منتشر شد، این پروژه با هدف احیای اقتصاد زراعتی افغانستان، رشد به رهبری سکتور خصوصی، افزایش فرصت‌های کاری و تقویت تولیدات زراعتی اجرا می‌شود.

در خبرنامه آمده است که این شرکت‌ها که سه مورد آن تحت رهبری زنان فعالیت می‌کنند، در ولایت‌های هرات، کاپیسا، کندز، لوگر و تخار در بخش‌های تولید تخم‌های اصلاح‌شده، زعفران، لبنیات، پروسس سویابین و تولید مواد غذایی فعالیت دارند.

انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تولید، پروسس، انتقال و بازاریابی، فرصت‌های کاری مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

این در حالیست که شماری از جوانان در صحبت با رادیو آزادی از گسترش بیکاری و فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شکایت کرده‌اند.

همچنان سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های پی‌درپی نسبت به وضعیت بازار کار و افزایش فشارهای اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

روز جهانی زنبور عسل؛ در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبورداری وجود دارد

به مناسبت روز جهانی زنبور عسل، حکومت طالبان می‌گوید که در افغانستان هزاران مزرعه فعال زنبورداری وجود دارد و هر ساله هزاران تُن عسل تولید می‌شود.

مولوی شیرمحمد حاتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، می‌گوید که در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبور عسل وجود دارد که هر ساله حدود ۲۲۰۰ تُن عسل تولید می‌شود

مولوی حاتمی به تلویزیون ملی گفت که وزارت زراعت به صاحبان مزارع در زمینه‌های فنی، تخنیکی و توسعه کسب‌وکار مشوره می‌دهد و همچنین در مقابله با بلایا به آن‌ها کمک می‌کند.

روز جهانی زنبور عسل در ۲۰ می ۲۰۱۷ به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت و تکثیر زنبورها نام‌گذاری شد و هر ساله گرامی داشته می‌شود.

