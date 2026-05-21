احتمال بارندگی در ۱۹ ولایت افغانستان

براساس پیش بینی ادارۀ هوا شناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، روز جمعه در ۱۹ ولایت احتمال بارندگی وجود دارد.

ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست و میدان‌وردک شامل این پیش‌بینی می‌شوند.

این اداره میزان بارندگی را بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر و سرعت بادها بین ۵۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرده است.

در همین حال، اداره رسیدگی به حوادث طالبان روز پنج‌شنبه اعلام کرده است که در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر باران‌های شدید، بادهای تند، سیلاب و صاعقه، ۶ نفر جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این اداره گفته است که این رویدادها در ولایت‌های کندهار، غور، هرات و تخار رخ داده است.