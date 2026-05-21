اسرائیل روز پنجشنبه ۳۱ ثور از اخراج همۀ فعالان خارجی‌ای که با کاروان دریایی کمک برای غزه راهی این باریکه بودند، خبر داد.

این در حالی است که روز دوشنبه بیش از ۴۳۰ فعال توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند.

بازداشت این فعالان و انتشار ویدیویی از برخورد مقام‌های اسرائیلی، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده و برخی کشورها و نهادها آن را غیرقابل قبول خوانده‌اند..

ماه گذشته هم نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی نزدیک یونان، یک کاروان کمکی دیگر را توقیف کرده و سرنشینانش را بازداشت و اخراج کردند.