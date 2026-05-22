روبیو برای شرکت در نشست ناتو به سویدن رسید

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنج‌شنبه ۳۱ ثور گفت ایالات متحده با دریافت عوارض (حق‌العبور) از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر یورانیم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد.

او در جمع خبرنگاران در قصر سفید در پاسخ به سوالی درباه ذخایر یورانیم غنی‌شده ایران گفت: "ما آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیازی نداریم، آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از این‌که به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم، اما قرار نیست اجازه بدهیم آنها آن را داشته باشند."

ایران قبل از جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ کیلو یوارنیم با غلظت ۶۰ درصد داشت که واشنگتن می‌گوید در پی حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور، مدفون شد. ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای گفته است که احتمالا این ذخایر همچنان زیر آوار مانده‌اند.

دونالد ترمپ در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران بار دیگر بر عزم واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و گفت: "ما یا مطمئن می‌شویم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند یا مجبور می‌شویم یک اقدام بسیار شدید انجام دهیم. و من باور دارم وقتی این موضوع برای مردم کشورمان مطرح شود، همه موافق خواهند بود که نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد."

این موضع‌گیری ساعاتی بعد از آن است که خبرگزاری رویترز به نقل از "دو منبع ارشد ایرانی" که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور داده است که ذخایر یوارنیم غنی‌شده ایران به خارج از کشور فرستاده نشود.

این منابع گفتند مقام‌های بلندپایه ایران معتقدند که انتقال این مواد به خارج از کشور، ایران را در برابر حملات احتمالی آینده از سوی امریکا و اسرائیل آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

ساعتی بعد برخی رسانه‌ها از جمله فاکس‌نیوز و الجزیره اعتبار این گزارش را زیر سوال بردند. ایران به شکل رسمی هنوز درباره محتوای گزارش رویترز موضع‌گیری نکرده است.