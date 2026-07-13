تهدید تازۀ ترمپ درباره تنگه هرمز همزمان با تشدید تنش با ایران

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید ممکن است امریکا به «فرشته نگهبان» تنگه هرمز تبدیل شود.
ترمپ در گفتوگوی تلفنی با شبکه فاکسنیوز روز دوشنبه ۲۲ سرطان افزوده که اگر ایالات متحده کنترول این تنگه را که در زمان صلح حدود یکپنجم انتقال انرژی جهان از آن انجام میشود و اکنون به یکی از اصلیترین میدانهای درگیری تبدیل شدهاست، به دست بگیرد، باید هزینه این مأموریت به امریکا پرداخته شود.
او گفت: "ما تنگه را حفظ خواهیم کرد و احتمالاً اداره آن را نیز به دست خواهیم گرفت. ما نگهبان تنگه خواهیم شد، شاید آن را «فرشته نگهبان تنگه» بنامیم و باید هزینه این کار به ما پرداخت شود."
ترمپ جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیهی که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که تنها راه بازگرداندن رفتوآمد عادی کشتیها از تنگه هرمز، پایان دادن به مداخله نظامی ایالات متحده در این آبراه است.
اظهارات ترمپ پس از آن مطرح شد که ایالات متحده در واکنش به حملات تهران علیه کشتیها در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب ایران هدف حملات نظامی قرار داد، اقدامیکه به دنبال آن، ایران نیز حملاتی را علیه همسایهگان خود در منطقه خلیج انجام داد.
صبح روز دوشنبه گزارشهای از وقوع انفجارها در چندین نقطه ایران منتشر شد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام در بیانیهی اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات بیشتری را علیه ایران انجام دادهاند تا توانایی این کشور برای حمله به کشتیهای غیر نظامی و تجارتیکه بهگونه آزاد از تنگه هرمز عبور میکنند، بیش از پیش تضعیف شود.
در دومین بیانیهی که دوشنبه منتشر شد، سنتکام اعلام کرد که این موج از حملات به پایان رسیده است.
در این بیانیه آمده است که "نیروهای سنتکام با استفاده از طیارههای امریکایی، کشتیهای نیروی بحری، طیارههای بیپیلوت، سیستمهای دفاع هوایی، مراکز راداری ساحلی، توانمندیهای موشکی و طیارههای بیپیلوت و همچنان قایقهای کوچک نظامی ایران را هدف قرار دادند".
سنتکام همچنین تأکید کرده که "تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی بحری برای تجارت جهانی است. ایران کنترولی بر آن ندارد".
براساس اطلاعات مربوط به رفتوآمد کشتیها در روز دوشنبه، عبور نفتکشها از تنگه هرمز به پایینترین سطح خود در دو ماه اخیر رسیده است.
همزمان، متحدان عرب ایالات متحده در منطقه خلیج نیز از حملات ایران خبر دادند که بهگفته آنان، در پاسخ به اقدامات نظامی امریکا انجام شدهاست.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که تأسیسات نظامی امریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده، سیستمهای راداری در عمان را منهدم کرده و ذخیرههای سوخت و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را مورد حمله قرار دادهاست.
این ادعاها تا کنون بهصورت مستقل تأیید نشدهاند.
در همین حال، بحرین اعلام کرد که چندین حمله هوایی ایران را با مؤفقیت رهگیری و منهدم کرده و تهران را به انجام حملات غیر قانونی راکتی و طیارههای بیپیلوت علیه غیر نظامیان متهم کرد.
تبادل حملات میان دو طرف در جریان آخر هفته، نشاندهنده تشدید چشمگیر درگیریها است و تردیدها را درباره توافق مؤقتی که ماه گذشته برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیریها در جریان ۶۰ روز مذاکرات صلح امضا شده بود، افزایش دادهاست.
ترمپ هفته گذشته گفت که از دید او، این تفاهمنامه دیگر اعتباری ندارد، هرچند افزود که اگر مذاکره کنندهگان احساس کنند امکان دستیابی به توافق صلح وجود دارد، میتوانند به گفتوگوها ادامه دهند.
تهران بارها تأکید کردهاست که تنها مسیر مورد تأیید این کشور که نزدیکتر به سواحل ایران است، مسیر امن به شمار میرود و پیشتر نیز متهم شده بود که کشتیهای که از مسیر عمان عبور میکنند را هدف قرار دادهاست.
آخرین رویارویی در حالی رخ داده که فضای سیاسی نیز بیش از پیش میان امریکا و ایران متشنج شدهاست.
مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، وعده انتقامگیری برای کشته شدن پدرش، علی خامنهای را داد و گفت که این انتقام بهگونه اجتنابناپذیر اجرا خواهد شد.
چند ساعت پیش از آن، ترمپ هشدار داده بود که هرگونه تلاش برای ترور او، با پاسخ گسترده نظامی امریکا روبهرو خواهد شد.