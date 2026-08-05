در آستانۀ پنجمین سال حاکمیت طالبان، سازمان ملل متحد می‌گوید که در میان کشورهای عضو این سازمان، هیچ بحث یا روندی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان وجود ندارد.

فرحان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ناوقت روز سه‌شنبه «۱۳ اسد» در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال به رسمیت شناختن طالبان و واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به این گروه، گفت که در حال حاضر هیچ تحرکی در میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان مشاهده نمی‌شود.

هیچ بحث یا روندی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان وجود ندارد.

او افزود که تصمیم در مورد به رسمیت شناختن حکومت‌ها، صلاحیت کشورهای عضو است و تا جایی‌که او آگاه است، هیچ روند یا ابتکار مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.

سازمان ملل متحد نیز همچنان از طالبان با عنوان (مقامات دفاکتو) یا مقامات فعلی غیر رسمی یاد می‌کند.

کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بارها تأکید کرده‌اند که هرگونه به رسمیت شناختن حکومت طالبان، به تشکیل یک حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و اقدامات مؤثر در مبارزه با تروریزم مشروط است.

کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد از زمان بازگشت طالبان به قدرت، یکی از مهم‌ترین موضوعات دیپلوماتیک افغانستان بوده است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، از سازمان ملل متحد خواستند تا سهیل شاهین را به‌عنوان نمایندۀ رسمی افغانستان بپذیرد و کرسی این کشور را به حکومت آنان واگذار کند.

با این حال، سازمان ملل متحد تاکنون این درخواست را نپذیرفته و کرسی افغانستان همچنان در اختیار نصیر احمد فایق، نمایندۀ معرفی شده از سوی حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، قرار دارد.

در همین حال، نصرالله ستانکزی، آگاه امور سیاسی، در گفت‌وگو با رادیو آزادی می‌گوید که با در نظرداشت پالیسی‌های طالبان به نظر نمی‌رسید که کشورهای دیگر در آینده نزدیک حکومت آنان را به رسمیت بشناسد.

او افزود: "قوانین بین‌المللی که برای مشروعیت یک دولت در سطح بین‌المللی مطرح می‌شود طالبان آنرا مراعات نکرده‌اند. قانون اساسی و نظام حقوقی معین که مشروعیت داخلی را بیان کند وجود ندارد. با در نظرداشت این موضوع طالبان به رسمیت شناخته نشده و طالبان هنوز هم به موضع قبلی خود باقی مانده اند و به اگر به همین‌گونه ادامه بدهند فکر نمی‌کنم که چانس به رسمیت شناختن طالبان به سطح بین‌المللی وجود داشته باشد."

همزمان، افغانستان به دلیل نپرداختن حق عضویت سالانۀ خود به سازمان ملل متحد، نزدیک به پنج سال است که از حق رأی در مجمع عمومی این سازمان محروم مانده است.

افغانستان سالانه حدود ۲۰۰ هزار دالر حق عضویت سازمان ملل را می‌پرداخت، اما پس از سال ۲۰۲۱ این مبلغ پرداخت نشده و اکنون بدهی این کشور به بیش از ۹۰۰ هزار دالر افزایش یافته است.

افغانستان به دلیل نپرداختن حق عضویت سالانۀ خود به سازمان ملل متحد، بیش از ۹۰۰ هزار دالر به این سازمان بدهی دارد.

با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، طالبان هنوز نتوانسته است به مشروعیت گسترده در سطح بین‌المللی دست یابد و این موضوع همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی حکومت آنان محسوب می‌شود.