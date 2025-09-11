ترمپ: عاملان قتل چارلی کرک مجازات خواهند شد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه پس از ترور متحد خود، چارلی کرک، بر «چپ‌های رادیکال» تاخت.

چارلی کرک، فعال سیاسی و رسانه‌ای و از حامیان پروپاقرص دونالد ترمپ، روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی در پوهنتون یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و سپس مرگش تایید شد.

چند ساعت پس از مرگ او، ترمپ با چهره‌ای غمگین از پشت میزش در دفتر بیضی قصر سفید پیامی هشدارآمیز داد.

او در ویدیویی که در شبکه اجتماعی‌اش «تروت سوشال» منتشر کرد، گفت: «این لحظه‌ای تاریک برای امریکاست» و کرک را «قربانی برای حقیقت» خواند.

ترمپ افزود: «سال‌هاست که افراد چپ رادیکال، امریکایی‌های عالی چون چارلی را با نازی‌ها و بدترین جنایتکاران و قاتلان دسته‌جمعی جهان مقایسه کرده‌اند.»

او در ادامه گفت: «این طرز دید مستقیماً مسئول تروریزمی است که امروز در کشور خود شاهدش هستیم.»

رئیس جمهور ترمپ در ادامۀ پیامش افزود: «ادارۀ من هریک از کسانی را که در این جنایت و دیگر خشونت‌های سیاسی نقش داشته‌اند، بشمول سازمان‌هایی که آن را تامین مالی و حمایت می‌کنند، شناسایی و مجازات خواهد کرد.»

تا هنوز هیچ کسی یا گروهی مسئولیت قتل چارلی کرک را نپذیرفته است. پولیس گفته است که دنبال قاتل کرک است.

با این حال خبرها از ایالت یوتا حاکی از آن است که پس از دستگیری دو مظنون به قتل چارلی کرک ۳۱ ساله پولیس به دلیل بی‌گناهی آنها را آزاد کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت: «چارلی کرک بزرگ، و حتی افسانه‌ای درگذشت. هیچ‌کس در ایالات متحده قلب و روح جوانان را بهتر از چارلی درک نکرد. او مورد عشق و تحسین همگان بود، به‌ویژه من، و اکنون دیگر در میان ما نیست.»

آقای ترمپ مدت کوتاهی بعد از انتشار خبر شلیک به آقای کرک در شبکه اجتماعی خود خواستار دعا برای او شده بود.

ویدئوهایی که با تلفن همراه ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌داد که هنگام سخنرانی آقای کرک برای جمعیتی بزرگ در فضای باز دانشگاه در شهر آورم ایالت یوتا، ناگهان صدای بلندی شبیه شلیک گلوله شنیده می‌شود. او دستش را به سمت گردنش برده و به زمین می‌افتد، در حالی‌که حاضران وحشت‌زده می‌گریزند.

در ویدئوی دیگری، خون‌ریزی شدید از گردن چارلی کرک بلافاصله پس از شلیک دیده می‌شود.

خبرگزاری رویترز می‌گوید نتوانسته اصالت این ویدئوها را تأیید کند.

سخنگوی پوهنتون به رویترز گفت: «یک گلوله از ساختمان مجاور شلیک شد و ما مظنونی را بازداشت کرده‌ایم.»

ساعتی بعد رسانه‌ها نوشتند مظنون به اشتباه دستگیر شده بود و پوهنتون یوتا ولی ساعتی پس از بازداشت یک مظنون دیگر اعلام کرد دیگر مظنونی در بازداشت نیست.

پَم باندی، لوی سارنوال امریکا در شبکه ایکس اعلام کرد که مأمورانی از اف‌بی‌آی و اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره در صحنه حضور دارند.

سازمان تورنینگ پوینت که آقای کرک یکی از موسسان آن بود و بزرگ‌ترین نهاد جوانان محافظه‌کار در امریکا محسوب می‌شود، نقش مهمی در جلب حمایت رأی‌دهندگان جوان برای دونالد ترمپ در انتخابات سال گذشته ایفا کرد.

رویدادهای او در پوهنتون‌های سراسر کشور معمولاً جمعیت زیادی را جذب می‌کند.

او پیش از برگزاری این رویداد در شبکه ایکس نوشته بود: «ما. دوباره. برگشتیم. پوهنتون یوتا ولی پر از هیجان است و آماده نخستین ایستگاه بازگشت در تور «بازگشت امریکا».»

پس از پیروزی در انتخابات و دومین دوره حضور دونالد ترمپ در قصر سفید، او در تجمعی در فینیکس در دسمبر گذشته از چارلی کرک بابت بسیج جوانان و رأی‌دهندگان رنگین‌پوست به نفع کمپین خود تقدیر کرد و گفت: «شما ارتش‌های مردمی «ترنینگ پوینت» را داشتید. این پیروزی من نیست، پیروزی شماست.»

کرک بیش از ۵ میلیون دنبال‌کننده در شبکه ایکس دارد و میزبان یک پادکست و برنامه رادیویی پرطرفدار به نام «شوی چارلی کرک» بود. او همچنین اخیراً در برنامه «فاکس و دوستان» شبکه فاکس‌نیوز به‌عنوان مجری مشترک حضور داشت.

کرک بخشی از شبکه اینفلوئنسرهای محافظه‌کار حامی دونالد ترامپ بود؛ در کنار جک پوزوبیک، لورا لومر، کَندیس اوونز و دیگران که در تقویت و انتشار سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا نقش داشته‌اند.

او بارها به رسانه‌های جریان اصلی حمله کرده و در موضوعات جنجالی مرتبط با نژاد، جنسیت و مهاجرت وارد جدال شده بود.