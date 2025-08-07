وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای یک تفاهم‌نامه تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان خبر داده است.

در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۶ اسد در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این تفاهم‌نامه به ارزش ۱۸۳ میلیون دالر در بخش‌های نفت و ساختمان میان دو طرف به امضا رسیده است.

براساس اعلامیه اولیگ ولادیمروویچ کوروبچینکو، معاون صدراعظم و وزیر صنعت و تجارت تاتارستان که برای امضای این قرار داد به کابل سفر کرده، از طالبان برای شرکت در نمایشگاه نفتی این کشور که قرار است در ۲۶ آگست برگزار شود، دعوت کرده است.

این در حالی است که روسیه نخستین کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است.