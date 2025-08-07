لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

امضای تفاهم‌نامه ۱۸۳ میلیون دالری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای یک تفاهم‌نامه تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان خبر داده است.

در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۶ اسد در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این تفاهم‌نامه به ارزش ۱۸۳ میلیون دالر در بخش‌های نفت و ساختمان میان دو طرف به امضا رسیده است.

براساس اعلامیه اولیگ ولادیمروویچ کوروبچینکو، معاون صدراعظم و وزیر صنعت و تجارت تاتارستان که برای امضای این قرار داد به کابل سفر کرده، از طالبان برای شرکت در نمایشگاه نفتی این کشور که قرار است در ۲۶ آگست برگزار شود، دعوت کرده است.

این در حالی است که روسیه نخستین کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزیر داخله جرمنی: بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است

الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است.

او تأکید کرد که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند، اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت.

دوبرنیت افزود که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران به جرمنی، تدابیر امنیتی در مرزها سخت‌تر خواهد شد.

حدود سه هفته پیش، جرمنی ۸۱ پناهجوی افغان را که به گفته مقام‌ها در جرایم دست داشتند، با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

این دومین‌بار از ماه اگست سال ۲۰۲۱، پس از تسلط طالبان بر کابل است که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازمی‌گرداند.

انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند

مقام‌های محلی در ایالت خیبر پختونخوا می‌گویند که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه، دو افسر پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این رویداد روز چهارشنبه ۱۵ اسد در ولسوالی وزیرستان جنوبی، نزدیک مرز با افغانستان رخ داده است.

به گفته رئیس پولیس محل، بمب زمانی منفجر شد که موتر پولیس در حال گشت‌زنی بود.

در هفته‌های اخیر، حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و ده‌ها نیروی امنیتی این کشور کشته شده‌اند.

هم‌زمان، حکومت پاکستان برای اجرای عملیات نظامی در منطقه باجور آمادگی می‌گیرد، جایی که بزرگان قومی در تلاش‌اند از درگیری جلوگیری کنند.

هرچند تاکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همواره تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» چنین حملات را انجام می‌دهد.

 تلاش دوباره برای تصویب لایحه اسکان افغان‌ها در امریکا

گروهی دوحزبی از اعضای کنگرس امریکا بار دیگر لایحه‌ای را به مجلس نمایندگان و سنای این کشور معرفی کرده‌اند که هدف آن ایجاد راهی قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده منتقل شدند.

این سومین تلاش برای تصویب چنین لایحه‌ای است.

این لایحه، برنامه‌ی صدور ویزای مهاجرت ویژه (SIV) برای افغان‌ها را نیز تمدید می‌کند و شرایط اسکان مجدد آن‌ها در ایالات متحده را گسترش می‌دهد.

جیسن کرو، یکی از اعضای کنگرس که این لایحه را پیشنهاد داده، در بیانیه‌ای گفته است: «بسیاری از افغان‌هایی که در طول ۲۰ سال جنگ از مأموریت‌های ایالات متحده حمایت کرده‌اند، همچنان با موانع قانونی مواجه‌اند.»

بر اساس گزارش‌ها، شماری از این افغان‌ها در امریکا با اسناد موقت زندگی می‌کنند و تعدادی دیگر هنوز در کمپ "السیلیه" در قطر به‌سر می‌برند و در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند.

انفجار مرگبار در معدنی در نورستان

فرماندهی پولیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته است که روز چهارشنبه در نتیجه‌ انفجاری در یک معدن در ولایت نورستان در شمال‌شرق افغانستان، هشت نفر جان باختند.

بر اساس این بیانیه، انفجار زمانی رخ داد که کارگران در حال آماده‌سازی مواد منفجره در یک تونل در معدن «ماوی» واقع در ولسوالی دوآب بودند.

در این حادثه، شماری دیگر نیز زخمی شده‌اند و به مراکز درمانی محلی منتقل شده‌اند.

شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آن‌ها هنوز مشخص نیست.

این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن «کرکر» در ولایت بغلان رخ داده که در آن شش نفر کشته شدند.

ملل متحد: خشک‌سالی، تهدید جدی برای بقای خانواده‌ها در بسیاری از روستاهای افغانستان

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد(اف ای او) می‌گوید که خشک‌سالی در بسیاری از روستاهای افغانستان یک تهدید جدی برای بقای خانواده‌ها است.

این اداره در تازه‌ترین گزارش خود افزوده که"امسال به دلیل خشک‌سالی و یا باران‌های بی‌موقع در مناطق دوردست افغانستان، حاصلات زراعتی مردم از بین رفته، وسعت چراگاه‌ها کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمده که خانواده‌های بی بضاعت و وابسته به زراعت افغانستان را به صورت جدی متضرر ساخته است."

این نهاد سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت کنونی در افغانستان درخواست کمک فوری بین‌المللی ۳۴ میلیون دالری را کرده است.

در ۱۲ ولایت افغانستان، وقوع سیلاب های آنی پیش بینی است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که امروز چهارشنبه(۵ اگست) به دلیل بارندگی های شدید در ۱۲ ولایت افغانستان، وقوع سیلاب های آنی پیش بینی می شود.

این ریاست ناوقت دیروز با صدور هشداریۀ در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا وقوع سیلاب‌ها را پیش‌بینی کرده است.

افغانستان یکی از کشورهای جهان است که در صدر فهرست کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد.

خشکسالی، باران های نابهنگام و سلاب های آنی نشانه های عمدۀ تغییرات اقلیمی محسوب می شود.

مقامات پاکستان اخراج مهاجرین افغان را از سر گرفته اند

پس از آنکه حکومت فدرال پاکستان از تمدید موعد اقامت مهاجرین افغان دارندۀ کارت های(POR) امتناع ورزید، مقامات این کشور اخراج افغان ها را از سر گرفته اند.

این تصمیم حدود 1.4 میلیون افغان هایی دارندۀ کارت های(POR) را متاثر میسازد که وضعیت قانونی آنها در اخیر ماه جون به پایان رسیده است. بسیاری ها امیدوار بودند تا قبل از بازگشت به افغانستان، برای حل امور شخصی شان، مانند فروش ملکیت یا ختم تجارت، موعد این کارت ها برای یک سال دیگر تمدید شود.

تصمیم روز دوشنبه(4 اگست) حکومت فدرال پاکستان، با انتقاد شدید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مواجه شده است.

بر اساس گزارش ماه جون این کمیشنری، حدود ۱.۲ میلیون افغان در سال جاری مجبور به بازگشت از ایران و پاکستان به افغانستان شده‌اند.

ایران از طالبان خواسته‌ تا به فهرست افغان‌هایی دسترسی پیدا کند که به بریتانیا کمک کرده‌اند

براساس گزارش روزنامۀ دیلی تلگراف، رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طالبان خواسته‌اند تا به فهرست افشاشده‌ای از افغان‌هایی که به بریتانیا کمک کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند، تا بتوانند جاسوسان ادارۀ استخبارات(MI6) را شکار کنند.

براساس این گزارش، رژیم تهران امیدوار است که فهرست حدود ۲۵۰۰۰ افغانی را بررسی کند که با نیروهای بریتانیایی کار کرده‌اند، زیرا تهران به دنبال اهرم فشار با غرب پیش از مذاکرات هسته‌ای در خزان امسال است.

این فهرست که به «فهرست مرگ» معروف است، شامل اسامی افغان‌هایی است که درخواست پناهندگی داده‌اند، از جمله عساکری که با اردو نیروهای استخباراتی و نیروهای خاص بریتانیا کار کرده‌اند. تصور می‌شود که شماری از آنها به ایران فرار کرده ‌اند.

این فهرست در ماه فبروری ۲۰۲۲ به طور تصادفی، زمانی افشا شد که یک تفنگدار بحری سلطنتی بریتانیا به جای ارسال بخش کوچکی از این دوسیه، همۀ آن را برای رابط‌های افغان خود در بریتانیا ایمیل کرد.

حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

بیش از ۱۴۰۰ اثر باستانی از معدن مس عینک به موزیم ملی افغانستان سپرده خواهد شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که یک‌هزار و ۴۳۰ اثر باستانی که از منطقه باستانی معدن مس عینک در ولایت لوگر به دست آمده، پس از ارزیابی نهایی به موزیم ملی افغانستان منتقل خواهد شد.

در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۳ اسد، از سوی این وزارت نشر شد، آمده است که آثار یادشده توسط تیم باستان‌شناسی مورد پاک‌سازی، ترمیم و ثبت قرار گرفته‌اند و قرار است به‌زودی در موزیم ملی برای نگه‌داری و نمایش گذاشته شوند.

این وزارت افزوده است که در میان این آثار، اشیایی از گل، سنگ، فلز، شیشه، استخوان و چوب وجود دارد که شامل سکه‌های مسی، کتیبه‌ها، جام‌ها، پیاله‌ها، چراغ‌ها، دست‌بندهای مسی، عقیق، لاجورد، عاج، مهره‌های استخوانی و برخی وسایل دیگر مربوط به دوران کوشانی و ساسانی هستند.

در خبرنامه وزارت آمده است که قدمت برخی از این آثار به بیش از پنج‌هزار سال می‌رسد.

