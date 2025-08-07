انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند

در جنوب فرانسه، نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای هستند که به سرعت از میان جنگل‌ها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است.



به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌ها اعلام کرده‌اند که تاکنون یک نفر در اثر این آتش‌سوزی جان باخته، دست‌کم ۲۵ خانه سوخته و بسیاری از جاده‌ها در منطقه مسدود شده‌اند.



تا کنون حدود ۱۴ هزار هکتار زمین در آتش سوخته است.



مقام‌های محلی گفته‌اند که آتش‌سوزی با سرعتی بالا در حال گسترش است و نزدیک به ۲۰۰۰ مأمور اطفائیه برای مهار آن تلاش می‌کنند.



بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۲۵۰۰ خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شده‌اند.