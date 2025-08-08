امریکا پاداش در بدل بازداشت رییس جمهور ونزویلا را به ۵۰ ملیون دالر افزایش داد

دفتر بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کابینۀ امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تائید کرده است.

این اقدام که صبح زود امروز، جمعه ۱۷ اسد، اعلام شد نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگیست که از ۲۲ ماه به اینسو ادامه دارد.

پیش از این بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس، نیاز است تا اسرائیل تمام نوار غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به "نیروهای دوست عرب" تحویل دهد.

اسرائیل اکنون بخش عمدۀ عزه را در کنترول دارد.

خبرگزاری اسوشیتد پریس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است جان تعداد بی شمار فلسطینی ها و حدود ۲۰ گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس اند، به خطر بیاندازد و اسرائیل را به سطح بین المللی بیشتر منزوی سازد.

ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا، حماس را یک "گروه تروریستی" می‌دانند.