خواهر مردی که در جریان جنگ در افغانستان به حیث مترجم برای نیروهای مسلح کانادا کار ‌کرده، می‌گوید که نگران است به افغانستان بازگردانده شود، جایی که ممکن است با انتقام خشونت‌آمیز طالبان روبرو شود.

براساس گزارش روزنامۀ تورنتو ستار کانادا، این مادر شش فرزند که از افشای نامش خودداری شده و در سال ۲۰۱۸ از افغانستان به ترکیه فرار کرده، می گوید که طالبان در سال ۲۰۱۳ شوهرش را به قتل رسانیدند، زیرا برادرش به نیروهای کانادایی کمک کرده بود.

تورنتو ستار می افزاید، این خانم و پسر ۲۲ ساله مجردش در این هفته، پس از دریافت رد درخواست پناهندگی، از سوی حکومت ترکیه به آنها گفته شده که باید آن کشور را ترک کنند و با اخراج به افغانستان مواجه اند.

حکومت کانادا در جریان جنگ در افغانستان، ده‌ها مترجم زبان و مشاور فرهنگی افغان را استخدام کرده بود تا به حیث چشم و گوش اردو عمل کنند و بسیاری از آنها به کانادا انتقال داده شده اند، اما شماری از اعضای خانواده های آنها ادعا می کنند که در افغانستان با تهدید از سوی طالبان مواجه اند.