شنبه ۱۸ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۴۸

افغانستان

خواهر مردی که برای اردوی کانادا کار ‌کرده، می‌گوید، نگران است که به افغانستان بازگردانده شود

خواهر مردی که در جریان جنگ در افغانستان به حیث مترجم برای نیروهای مسلح کانادا کار ‌کرده، می‌گوید که نگران است به افغانستان بازگردانده شود، جایی که ممکن است با انتقام خشونت‌آمیز طالبان روبرو شود.

براساس گزارش روزنامۀ تورنتو ستار کانادا، این مادر شش فرزند که از افشای نامش خودداری شده و در سال ۲۰۱۸ از افغانستان به ترکیه فرار کرده، می گوید که طالبان در سال ۲۰۱۳ شوهرش را به قتل رسانیدند، زیرا برادرش به نیروهای کانادایی کمک کرده بود.

تورنتو ستار می افزاید، این خانم و پسر ۲۲ ساله مجردش در این هفته، پس از دریافت رد درخواست پناهندگی، از سوی حکومت ترکیه به آنها گفته شده که باید آن کشور را ترک کنند و با اخراج به افغانستان مواجه اند.

حکومت کانادا در جریان جنگ در افغانستان، ده‌ها مترجم زبان و مشاور فرهنگی افغان را استخدام کرده بود تا به حیث چشم و گوش اردو عمل کنند و بسیاری از آنها به کانادا انتقال داده شده اند، اما شماری از اعضای خانواده های آنها ادعا می کنند که در افغانستان با تهدید از سوی طالبان مواجه اند.

آی او ام خواستار بودجۀ اضطراری برای عودت کنندگان افغان شد

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) از جامعه بین‌المللی خواسته تا برای مهاجرین افغان که به کشورشان بازمی‌گردند، بودجۀ اضطراری را اختصاص دهد.

آی او ام در اعلامیۀ که روز جمعه(8اگست) منتشر شد، گفته که افغانستان با موج عظیمی از عودت مهاجرین روبرو است و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود، ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن را در معرض خطر جدی قرار دهند.

به گفته IOM، از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی بیش از چهار میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور شان بازگشته‌اند و بیش از یک و نیم میلیون آنها تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان عودت کرده اند.

نه مکتب در ولایت کندهار ساخته شده است

در پنج ولسوالی ولایت قندهار، به حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) نه مکتب ساخته شده است.

این مکاتب در ولسوالی‌های اسپین بولدک، معروف، ارغستان، دند و دامان به هزینه بیش از هفتاد و چهار میلیون افغانی ساخته شده‌است.

مقامات طالبان در قندهار روز جمعه(8 اگست) گفتند که در این مکاتب فضای آموزشی مناسب، امکانات صحی، آب آشامیدنی سالم، تشناب ها و سایر امکانات لازم برای دانش‌آموزان فراهم شده است.

آتش‌سوزی در ولسوالی شاه جوی در زابل، خسارات مالی به بار آورد

آتش‌سوزی در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، میلیون‌ها افغانی خسارت مالی به بار آورد. این آتش‌سوزی روز جمعه(8 اگست) در چوب فروش رخ داد.

قوماندانی پولیس طالبان در زابل در اعلامیه‌ای گفته که این رویداد به دلیل بی‌احتیاطی در سرک نجاران رخ داده و آتش با کمک اطفائیۀ شهر قلات، مرکز ولایت و مردم منطقه خاموش شده است.

به گفتۀ قوماندانی پولیس طالبان در زابل در نتیجه این تلاش‌ها، از خسارت بیشتر به ارزش حدود ۲۰ میلیون افغانی جلوگیری شده است.

براساس گزارش‌ها، این آتش‌سوزی حدود ۳ میلیون افغانی خسارت به بار آورده است.

تعداد زنان افغان متقاضی پناهندگی در جرمنی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان جرمنی (BAMF) می گوید که تعداد زنان افغان متقاضی پناهندگی در جرمنی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

براساس گزارش هفته‌نامۀ اشپیگل، تنها در ماه جولای سالجاری بیش از ۳۰۰۰ زن افغان درخواست پناهندگی را در جرمنی ثبت کرده‌اند که دو برابر بیشتر از ماه قبل از آنست.

از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تا اکنون حدود ۹۵۹۳ زن افغان در جرمنی درخواست پناهندگی داده‌اند، نیمی از این درخواست‌ها از سوی زنانی بوده که قبلاً در جرمنی اقامت داشته‌اند و اکنون درخواست تجدیدنظر یا درخواست وضعیت حمایتی جدید را داده‌اند.

طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همۀ موسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد. ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی، از موارد دیگر نقض‌ حقوق بشری زنان و دختران افغان از سوی طالبان به شمار می‌رود.

حکومت امریکا: برنامه ویزۀ خاص مهاجرت(SIV) برای افغان‌ها ادامه دارد

حکومت ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که برنامه ویزۀ خاص مهاجرت (SIV) برای افغان‌ها ادامه دارد و در حال حاضر صدور صدها ویزه در مراحل مختلف تایید قرار دارد.

تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا روز پنجشنبه(7 اگست) در یک کنفرانس خبری در واشنگتن دی سی گفت، پروسۀ ویزه های خاص مهاجرت (SIV) سالها است که ادامه دارد و ادارۀ رئیس جمهور ترمپ این برنامه را در اولویت قرار می‌دهد.

برنامه SIV برای افغان‌هایی است که با نیروهای امریکایی و نمایندگی‌های دیپلوماتیک آن کشور در افغانستان کار کرده‌اند و اینک می‌خواهند که به امریکا پناهنده شوند.

با وجود حمایت دیرینۀ جمهوریت خواهان و دموکرات ها در امریکا، ویزۀ خاص مهاجرت (SIV) با آزمون ها از جمله پروسس آهسته، موانع لوژستیکی و نگرانی های امنیتی مواجه بوده است.

ملل متحد: زنان و دختران افغان عودت کننده، در معرض خطرات در حال افزایش قرار دارند

بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که زنان و دختران عودت کننده افغان با خطرات در حال افزایش فقر، ازدواج های زودهنگام، خشونت و محدودیت های بی سابقه روبرو هستند.

سوسن فرگوسن(Susan Ferguson) نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه(7 اگست) گفت که زنان و دختران آسیب پذیر عودت کننده، در معرض خطرات بیشتر قرار دارند.

خانم فرگوسن افزوده که به بودجه بیشتر نیاز است تا حمایت اختصاصی مورد نیاز زنان افغان فراهم شده و اطمینان حاصل شود که زنان کارمند امور بشری برای رسیدگی در محل حضور دارند.

کمبود سرپناه یکی از مشکلات اساسی عودت کنندگان در افغانستان محسوب می شود و براساس گزارش ها، در حال حاضر تنها ۱۰ درصد خانواده‌هایی افغان که سرپرستی آن را زنان برعهد دارند، در سرپناه‌های دایمی زندگی می‌کنند.

بازداشت ۳ کارمند رادیو نسیم، "فعالیت این رسانه در بامیان متوقف شد"

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.

این مرکز روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، در یک خبرنامه گفت که با بازداشت این سه تن، "فعالیت رادیو نسیم و ستودیوی محلی آن در بامیان متوقف شده است".

مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت این سه کارمند رسانه‌ای را محکوم کرده و آنرا "اقدام آشکار در راستای سرکوب و محدود کردن بیشتر رسانه های آزاد" خوانده است.

طالبان پس از برگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، رسانه ها و خبرنگاران را به شدت محدود کرده و ده ها خبرنگار را بازداشت کرده اند.

سازمانهای حقوق بشری و مدافع از آزادی بیان گفته اند که اقدامات طالبان سبب بسته شدن ده ها رسانه و فرار ده ها خبرنگار از افغانستان شده است.

وزیر داخله جرمنی: بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است

الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی
الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی

الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است.

او تأکید کرد که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند، اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت.

دوبرنیت افزود که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران به جرمنی، تدابیر امنیتی در مرزها سخت‌تر خواهد شد.

حدود سه هفته پیش، جرمنی ۸۱ پناهجوی افغان را که به گفته مقام‌ها در جرایم دست داشتند، با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

این دومین‌بار از ماه اگست سال ۲۰۲۱، پس از تسلط طالبان بر کابل است که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازمی‌گرداند.

انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند

نفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه وزیرستان جنوبی پاکستان
نفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه وزیرستان جنوبی پاکستان

مقام‌های محلی در ایالت خیبر پختونخوا می‌گویند که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه، دو افسر پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این رویداد روز چهارشنبه ۱۵ اسد در ولسوالی وزیرستان جنوبی، نزدیک مرز با افغانستان رخ داده است.

به گفته رئیس پولیس محل، بمب زمانی منفجر شد که موتر پولیس در حال گشت‌زنی بود.

در هفته‌های اخیر، حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و ده‌ها نیروی امنیتی این کشور کشته شده‌اند.

هم‌زمان، حکومت پاکستان برای اجرای عملیات نظامی در منطقه باجور آمادگی می‌گیرد، جایی که بزرگان قومی در تلاش‌اند از درگیری جلوگیری کنند.

هرچند تاکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همواره تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» چنین حملات را انجام می‌دهد.

