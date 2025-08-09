سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) از جامعه بین‌المللی خواسته تا برای مهاجرین افغان که به کشورشان بازمی‌گردند، بودجۀ اضطراری را اختصاص دهد.

آی او ام در اعلامیۀ که روز جمعه(8اگست) منتشر شد، گفته که افغانستان با موج عظیمی از عودت مهاجرین روبرو است و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود، ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن را در معرض خطر جدی قرار دهند.

به گفته IOM، از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی بیش از چهار میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور شان بازگشته‌اند و بیش از یک و نیم میلیون آنها تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان عودت کرده اند.