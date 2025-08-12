واکنشها به کشته شدن خبرنگاران الجزیره در غزه: "مجازات در بدل مستند سازی جنگ"

کایا کالاس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۱۱ آگست، پس از دیدار مجازی وزیران خارجۀ این اتحادیه گفت که کشتار پنج خبرنگار الجزیره، به شمول انس الشریف، در یک حملۀ هوایی را محکوم می‌کند.

مقامهای اسرائیلی و فلسطینی کشته شدن الشریف و همکارانش را تائید کرده اند.

پیش از این اسرائیل گفته بود که شورشیان گروه حماس را "که در نقش خبرنگار عمل می‌کردند"، کشته است.

کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران قتل این خبرنگاران را "مجازات" کسانی دانسته که جنگ غزه را "مستند سازی" می‌کنند.

اردوی اسرائیل گفته است که الشریف یک واحد حماس را رهبری می‌کرد – ادعای که از سوی شبکۀ خبری الجزیره رد و بی اساس خوانده شده است.

یک سال پیش، مقامهای نظامی اسرائیل، ادعا کرده بودند که انس الشریف و شماری دیگر از خبرنگاران الجزیره، اعضای گروه حماس اند.

حماس از سوی اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود.

مقامها در شفاخانۀ الشفا گفته اند که خبرنگاران الجزیره، روز دوشنبه، زمانی هدف گرفته شدند که در ساختمانی در بیرون بزرگترین شفاخانۀ شهر غزه پناه برده بودند.

ناظران جنگ غزه را مرگبار ترین جنگ برای خبرنگاران در تاریخ معاصر خوانده اند.

چند ساعت پیشتر از این حمله بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل از پلانی به هدف عملیات نظامی در شماری از پر جمعیت ترین مناطق غزه دفاع کرده گفت که به اردوی این کشور دستور داده تا "خبرنگاران خارجی بیشتر را به غزه بیاورند".