سه شنبه ۲۱ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۰۰

افغانستان

ملل متحد: چهار سال پس از تسلط طالبان، زنان افغان نه تحصیل می‌کنند، به کار دسترسی دارند

سازمان ملل متحد می گوید که چهار سال پس از به قدرت رسیدن طالبان"زنان افغان عمر کوتاه‌تر و صحت ضعیف‌تری دارند."

سازمان ملل متحد در پستی در ویب‌سایت خود همچنین گفته که طالبان در این مدت حدود ۱۰۰ فرمان ضد زنان زنان صادر کرده اند که پیامدهای «ویرانگری» برای زنان و دختران افغان در پی داشته است.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، بیش از ۷۸ درصد از زنان افغان نه تحصیل می‌کنند و نه هم به کار دسترسی دارند. در حال حاضر یافتن کار برای زنان دشوار و آموزش"غیرممکن" است.

حدود چهار سال قبل، در 15 اگست 2021 میلادی طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همۀ موسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رادیو نسیم فعالیت خود را متوقف می‌کند

رادیو نسیم اعلام کرد که پس از ۱۳ سال فعالیت در ولایات دایکندی و بامیان، نشرات خود را متوقف می‌کند.

در اعلامیه‌ای که در صفحۀ فیسبوک این رسانه منتشر شده، گفته شده"گاهی اوقات، زمانه سخت‌تر از آن است که بتواند صداها را تحمل کند."

در این اعلامیه ابراز امیدواری شده که ممکن است این رادیو"در صورت بهبود شرایط، نشرات خود را از سر بگیرد."

چهارشنبه گذشته، ادارۀ استخبارات طالبان مدیر و دو خبرنگار رادیو نسیم را در دایکندی دستگیر کرد و برخی از تجهیزات این رادیو نیز مصادره شد.

براساس مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان، کارمندان رادیو نسیم به اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و مخالفان مسلح طالبان دستگیر و مورد تحقیقات قرار گرفتند.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت های شدیدی را بر خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان وضع کرده اند که باعث مسدود شدن صدها رسانه و مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند سانه ای از افغانستان شده است. در حال حاضر چندین خبرنگار افغان به خاطر کار های ژورنالیستک شان، در زندان های طالبان بسر می برند که انتقادات شدید سازمان ها و نهاد های داخلی و بین المللی حمایت از خبرنگاران را در پی داشته است.

دیدار وزیر صنعت و تجارت طالبان با سرمایه گذاران چینی و سفر او به قرغزیستان

دیدار وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با سرمایه گذاران چینی
دیدار وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با سرمایه گذاران چینی

یک هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اقتصادی قرغزیستان، راهی این کشور شده است.

ریاست این هیئت را نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دوش دارد.

حکومت طالبان دیروز دوشنبه در پیامی روی صفحۀ ایکس، تویتر سابق، نوشته است که این هیئت با مقامهای قرغیز در رابطه به گسترش روابط اقتصادی صحبت خواهد کرد.

همزمان با این، دیروز وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت که یک هیئت تجار چینی به کابل آمده و با مقامهای حکومت طالبان در بارۀ سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است.

مقامهای طالبان میگویند که این تجار چینایی به سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و سکتور ساختمانی علاقمندی نشان داده اند.

حکومت طالبان از سوی کشور های غربی تحت تحریمهای اقتصادی قرار دارد.

به همین دلیل تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه، چین، ایران و کشور های آسیای مرکزی گسترش دهد.

هیچ کشوری به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.

طالبان با «بی‌اساس» خواندن گزارش‌های یوناما اعلام کرد که در برابر آن «اقدام مناسب» انجام خواهد داد.

نیروهای طالبان در حالی که افغان‌های اخراج‌شده از ایران منتظر دریافت کمک‌های غذایی در هرات هستند، نگهبانی می‌دهند. ۴ اگست ۲۰۲۵
نیروهای طالبان در حالی که افغان‌های اخراج‌شده از ایران منتظر دریافت کمک‌های غذایی در هرات هستند، نگهبانی می‌دهند. ۴ اگست ۲۰۲۵

وزارت خارجه حکومت طالبان به دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هشدار داده است که در مورد آنچه «گزارش‌های بی‌اساس» می‌خواند، «اقدام مناسب» انجام خواهد داد.

این وزارت روز یکشنبه ۱۹ اسد در بیانیه‌ای این اظهارات را در واکنش به گزارش بخش حقوق بشر یوناما مطرح کرد؛ گزارشی که درباره وضعیت افغان‌های اخراج‌شده از ایران و پاکستان تهیه شده بود.

یوناما در اوایل ماه اسد در گزارشی اعلام کرد که پناهجویانی که به‌زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می‌شوند، از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی مواجه هستند.

وزارت خارجه طالبان گفته است که گزارش یوناما بیشتر بازتاب «تجربه‌های فردی تعداد محدودی از افراد» است که بر اساس ادعا با مشکلات روبه‌رو شده‌اند، در حالی که «تجربه‌های مثبت میلیون‌ها افغان» که به گفته آنان در شرایط امن، با عزت و باثبات به کشور بازگشته‌اند، در آن بازتاب نیافته است.

این نخستین بار نیست که حکومت طالبان با نهادهای تحقیقی سازمان ملل دچار تنش می‌شود. سال گذشته نیز این حکومت گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را نقد کرد و سفر او به افغانستان را ممنوع ساخت.

یوناما: طالبان مانع آموزش دختران و زنان و تشدید محدودیت‌های حجاب شده‌اند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان همچنان مانع دسترسی دختران و زنان به آموزش بالاتر از صنف ششم شده و هیچ اشاره‌ای به حضور آنان در امتحانات فراغت از مکتب و کانکور نکرده است.

این گزارش با ذکر نمونه‌هایی از ولایت‌های هرات و ارزگان در ماه‌های می و جون، افزوده است که به نظر می‌رسد مقامات حاکم نظارت بر رعایت دستورالعمل حجاب توسط زنان را نیز تشدید کرده‌اند.

طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

بر اساس گزارش، در هرات زنان مجبور شده‌اند برقع بپوشند، از ورود به بازارها و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی منع شده‌اند و برخی از آنان توسط اداره امر به معروف تا زمانی بازداشت شده‌اند که خانواده‌های‌شان برایشان برقع یا چادر آورده‌اند. همچنین در ماه جون، مأموران امر به معروف در شهر ترینکوت زنانی را که به جای برقع، حجاب پوشیده بودند، بازداشت کرده‌اند.

گزارش می‌افزاید که در ماه می، مأموران امر به معروف و نهی از منکر و پولیس در ولایت‌های غور و هرات، تعدادی از خانواده‌ها را از رفتن به اماکن تفریحی منع کرده‌اند.

یوناما می‌گوید در حالی که طالبان به طور عمومی ادعا می‌کنند اسلام به زنان اجازه کار می‌دهد، اما گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد شماری از زنان از کار منع شده‌اند.

در عین حال، یوناما اشاره کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر در صفحه ایکس خود از رسیدگی به شماری از پرونده‌های مربوط به حقوق میراث، ملکیت و مهریه زنان خبر داده، اما جزئیات روشنی از نحوه رسیدگی این اداره و ستره محکمه به این پرونده‌ها در دست نیست.

به گفته گزارش، مقامات طالبان به اجرای مجازات بدنی در ملأ عام ادامه داده‌اند و حکم اعدام نیز در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه به صورت علنی اجرا شده است.

این گزارش تازه یوناما، دوره زمانی از ماه اپریل سال ۲۰۲۵ میلادی تا پایان جون را در بر می‌گیرد.

ایالات متحده امریکا شواهدی در دست دارد که محمود شاه حبیبی، شهروند توسط پولیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است

آرشیف، محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین ادارهٔ هوانوردی ملکی افغانستان
آرشیف، محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین ادارهٔ هوانوردی ملکی افغانستان

ایالات متحده امریکا شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی، توسط پولیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است.

خبرگزاری رویترز روز شنبه (۱۸ اسد) گزارش داده است که آن‌ها نیز این شواهد را دیده‌اند.

حکومت طالبان اما با گذشت حدود سه سال، گزارش‌ها درباره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاعی ندارد.

خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل داده‌اند.

اداره رئیس‌جمهور دونالد ترمپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که فردی به نام حبیبی با تابعیت امریکایی نزد آن‌ها در بازداشت نیست.

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان:جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود

شماری از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان
شماری از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، روز ‌شنبه ۹ اگست به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان در افغانستان با نشر بیانیۀ که به رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده گفته است که

در نزدیک به چهار سال سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از فضای اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشورادامه داشته است.

در بیانیۀ این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده است که نباید گروه طالبان را به رسمیت بشناسد، جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود، و رهبران آنها مورد تحریم و پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ شمسی مطابق به پانزدهم اگست ۲۰۲۱ میلادی پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع، بار دیگر به قدرت در افغانستان برگشتند.

حکومت طالبان در نزدیک به چهارسال حاکمیت شان در کنار دیگر بخش‌ها، محدودیت‌های زیادی را در برابر زنان و دختران وضع کرده‌اند که انتقاد زنان افغان،نهاد های حقوق بشری و کشور های جهان را در پی داشته است.

آر اس اف: روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند

آرشیف
آرشیف

سازمان خبرنگاران بدون مرز یا (RSF) می‌گوید که بازداشت‌های اخیر و اعترافات اجباری کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، نشان‌دهندهٔ یک تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفهٔ طالبان برای نابود کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۸ اگست، منتشر کرده، سرکوب تازهٔ طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

به گفتهٔ آر اس اف، از تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم چهار کارمند و همکار رسانه‌ای در کابل به‌طور خودسرانه توسط ریاست استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده‌اند.

سازمان «خبرنگاران بدون مرز» این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند.

این نهاد بین‌المللی از جامعهٔ جهانی خواسته که در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری، سکوت اختیار نکند.

مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامۀ گفت که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.

این رویداد نگرانی چندین نهاد حامی رسانه‌ها را از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان در پی داشته است.

بیش از یک‌هزار خانواده روز جمعه از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند

آرشیف، مهاجران برگشته از ایران
آرشیف، مهاجران برگشته از ایران

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که یک‌هزار و ۱۱۴ خانواده، از جمله ۲۰۲ خانواده از گذرگاه تورخم در ننگرهار، ۹۲ خانواده از گذرگاه سپین‌بولدک در قندهار، ۱۱۰ خانواده از پل ابریشم در نیمروز و ۷۱۰ خانواده از مرز اسلام‌قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

در خبر گفته شده است که این خانواده‌ها از سوی حکومت طالبان کمک دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان-هبیتات) می‌گوید ادغام موفقیت‌آمیز بازگشت‌کنندگان در جامعه، نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است.

سازمان ملل متحد افزوده است که بازگشت شمار زیادی از افغان‌ها به ویژه از ایران به افغانستان، این کشور را با یک وضعیت اضطراری تازه روبه‌رو می‌کند.

آی او ام خواستار بودجۀ اضطراری برای عودت کنندگان افغان شد

آرشیف
آرشیف

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) از جامعه بین‌المللی خواسته تا برای مهاجرین افغان که به کشورشان بازمی‌گردند، بودجۀ اضطراری را اختصاص دهد.

آی او ام در اعلامیۀ که روز جمعه(8اگست) منتشر شد، گفته که افغانستان با موج عظیمی از عودت مهاجرین روبرو است و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود، ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن را در معرض خطر جدی قرار دهند.

به گفته IOM، از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی بیش از چهار میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور شان بازگشته‌اند و بیش از یک و نیم میلیون آنها تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان عودت کرده اند.

