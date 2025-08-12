حکومت طالبان: کرایه منازل نباید بیش از ۱۰ درصد نسبت به ۱۴۰۳ افزایش داده شود

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان همچنان مانع دسترسی دختران و زنان به آموزش بالاتر از صنف ششم شده و هیچ اشاره‌ای به حضور آنان در امتحانات فراغت از مکتب و کانکور نکرده است.

این گزارش با ذکر نمونه‌هایی از ولایت‌های هرات و ارزگان در ماه‌های می و جون، افزوده است که به نظر می‌رسد مقامات حاکم نظارت بر رعایت دستورالعمل حجاب توسط زنان را نیز تشدید کرده‌اند.

طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

بر اساس گزارش، در هرات زنان مجبور شده‌اند برقع بپوشند، از ورود به بازارها و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی منع شده‌اند و برخی از آنان توسط اداره امر به معروف تا زمانی بازداشت شده‌اند که خانواده‌های‌شان برایشان برقع یا چادر آورده‌اند. همچنین در ماه جون، مأموران امر به معروف در شهر ترینکوت زنانی را که به جای برقع، حجاب پوشیده بودند، بازداشت کرده‌اند.

گزارش می‌افزاید که در ماه می، مأموران امر به معروف و نهی از منکر و پولیس در ولایت‌های غور و هرات، تعدادی از خانواده‌ها را از رفتن به اماکن تفریحی منع کرده‌اند.

یوناما می‌گوید در حالی که طالبان به طور عمومی ادعا می‌کنند اسلام به زنان اجازه کار می‌دهد، اما گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد شماری از زنان از کار منع شده‌اند.

در عین حال، یوناما اشاره کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر در صفحه ایکس خود از رسیدگی به شماری از پرونده‌های مربوط به حقوق میراث، ملکیت و مهریه زنان خبر داده، اما جزئیات روشنی از نحوه رسیدگی این اداره و ستره محکمه به این پرونده‌ها در دست نیست.

به گفته گزارش، مقامات طالبان به اجرای مجازات بدنی در ملأ عام ادامه داده‌اند و حکم اعدام نیز در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه به صورت علنی اجرا شده است.

این گزارش تازه یوناما، دوره زمانی از ماه اپریل سال ۲۰۲۵ میلادی تا پایان جون را در بر می‌گیرد.