توافق صلح احتمالی به ایالات متحدۀ امریکا مربوط نیست که در مورد آن تصمیم بگیرد

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز دوشنبه(۱۱ اگست) در یک کنفرانس خبری در قصر سفید در پاسخ به سوالی در مورد دیدار ۱۵ اگست او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا گفت، دوست دارد شاهد آتش‌بس سریع برای این درگیری بیش از ۳ ساله باشد و به همتای روسی اش خواهد گفت که باید این جنگ را پایان دهد.

ترمپ در گفتگو با خبرنگاران تکرار کرد که توافق احتمالی بین اوکراین و روسیه می‌تواند شامل"مبادله زمین" باشد. ترمپ گفت"احتمالاً در دو دقیقه اول نشست با پوتین دقیقاً خواهد فهمید که آیا می‌توان به توافقی رسید یا خیر." او افزود که نشست با پوتین "واقعاً یک جلسه حساس" خواهد بود.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا همچنین گفته که بلافاصله پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و سایر رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت.

دونالد ترمپ افزود که توافق صلح احتمالی به ایالات متحدۀ امریکا مربوط نیست که در مورد آن تصمیم بگیرد.

تهاجم روسیه به بزرگترین جنگ زمینی در اروپا در بیش از ۵۰ سال گذشته تبدیل شده

ترمپ نشست زلنسکی- پوتین را به حیث محور حل و فصل این منازعه توصیف کرده، گفت که جلسه بعدی با زلنسکی و پوتین، یا زلنسکی، پوتین و او خواهد بود و اگر آنها نیاز داشته باشند، او آنجا خواهد بود.

این در حالیست که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدیویی با آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین هشدار داده اند که اجلاس در آلاسکا می‌تواند یک «تلک» دیپلوماتیک ایجاد کند که روسیه می‌تواند از آن به حیث فرصت فرار از بار مسئولیت جنگ و ایجاد جای پای برای حملات بیشتر استفاده کند.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، تهاجم روسیه به بزرگترین جنگ زمینی در اروپا در بیش از ۵۰ سال گذشته تبدیل شده، اوکراین را ویران کرده، روسیه را متحول ساخته، اقتصاد آن را به یک ماشین جنگی تبدیل نموده و یک حکومت پولیسی را ایجاد کرده که مخالفت را جرم می ‌انگارد.

براساس تخمین های غرب، تلفات مسکو بیش از ۱ میلیون تن شامل کشته‌ها و زخمی‌هاست.

گمان می‌رود که تلفات جنگ در اوکراین از ۱۰۰ هزار تن فراتر رفته و تلفات کلی حدود ۴۰۰ هزار تن باشد.