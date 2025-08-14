سیگار در یک گزارش تازه ۱۱۸ صفحهای که به تاریخ ۱۳ اگست در سایت خود منتشر کرده، افزوده که طالبان حتی به همکاری مقامهای سازمان ملل متحد از نهادهای کمکرسانی که به گفته این اداره پروژههای را به هدف کمکرسانی دریافت میکنند، رشوه میگیرند.
سیگار افزوده است که "مقامات ملل متحد از نهادهای قراردادی رشوه میگیرند و با طالبان شریک میسازند".
هیچ یک از ادارههای ملل متحد تا کنون به این ادعاهای گزارش سیگار واکنش نشان نداده است.
طالبان کمکها را براساس قومیت توزیع میکنند و دسترسی اقلیتهای قومی به این کمکها را محدود ساخته اند
در این گزارش آمده که "طالبان از تمام راههای زور استفاده میکنند تا کمکها را در جاییکه خود شان بخواهند توزیع کنند، نه جایی یا به کسی که کمک کنندهگان بخواهند."
این گزارش افزوده که تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد تمام کمکهای فرستاده شده به افغانستان در واقع به نیازمندان میرسد، ادعایکه از سوی برخی از نهادهای بینالمللی و نهادهای مددرسان نیز مطرح میشود.
یک مسئول محلی و کارمند یکی از نهادهای بینالمللی در جنوب افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خود و یا نام نهادش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل مداخله در توزیع کمکها از سوی مسئولان محلی طالبان، دقیقاً نیمی از کمکها غصب میشود و کاملاً به نیازمند واقعی نمیرسد:
"ما در توزیع کمکها به نیازمندان کتگوری و اولویتبندی داریم، اما (دریافت کنندهگان کمکها) را تمام قوماندانان طالبان، ولسوالان و دیگر مقامات آنها معرفی میکنند که به گفته آنها در جهاد و یا جنگهای خود شان قربانی دادهاند، آنها به ما افرادی را نشان نمیدهند که اولویت ما هستند، آنگاه ما هیچ صلاحیت و قدرتی نداریم که آنها را رد کنیم، اگر ما آنها را رد کنیم، آنها کار ما را متوقف میکنند. در مورد ساحه هم از آنها اجازه میگیریم، جاییکه ولسوال فرمایش میدهد. کمکهای ما به نیازمندان صد فیصد نمیرسد شاید ۴۰ یا ۵۰ فیصد به آنها برسد، مگر بقیه را ما به مردم آنها (طالبان) میدهیم."
این مسئول و کارمند نهاد کمکرسان همچنان مدعی است که اگر به طالبان کمک نکند، به خاطر لباس و ظاهرش و یا به اشکال دیگر مورد انتقاد قرار میگیرد و یا بازداشت و زندانی میشود.
این ادعا را یکی از کارمندان دیگر سازمان ملل متحد در زون شرق افغانستان که مسئولیت توزیع کمکها را به عهده دارد، نیز مطرح میکند.
او نیز به خاطر حساسیت موضوع و به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت: "هر زمانیکه کمک غذایی از مؤسسات «دبلیو اف پی» و «دی آر سی» یا دیگر سازمانها به ولسوالیها و قریهجات میآید، ملکان، ولسوالان یا سایر مقامات اگر ۱۰۰۰ کارت باشد ۳۰۰ کارت را همینها میگیرند، به خویشاوندانشان توزیع میکنند، مداخله صورت میگیرد، به کارمندان اجازه نمیدهند که کمکها را به مردم نیازمند توزیع کنند."
براساس گزارش سیگار، امریکا در چهار سال گذشته نزدیک به چهار میلیارد دالر به افغانستان کمکهای بشردوستانه کردهاست.
با این حال، شماری از افغانهای نیازمند میگویند که این کمکها را تنها یکبار دریافت کردهاند و یا اصلاً دریافت نکردهاند.
یک باشنده ناحیه ۲۲ شهر کابل به شرط فاش نشدن ناماش به رادیو آزادی گفت:
"وکلای گذر، امامان مساجد، نمایندهگان کوچهها و آن عده از افرادیکه با آنها رفاقت دارند و راز شان را افشا نمیکنند و بر ضد شان حرف نمیزنند، کمکها به آنها میرسد."
من که از هر دو پا معلول هستم، برایم این کمکها نرسیده است
در گزارش سیگار آمده که یکی از کارمندان بخش کمکهای بشری پس از آن کشته شد که خبر دزدی مواد خوراکه را از یک کمپ نظامی مربوط به طالبان افشا کرد.
اما در مورد اینکه این کارمند کی بود و در کجا کشته شده، جزئیات ندادهاست.
هرچند ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاونش به پرسشهای رادیو آزادی در مورد گزارش سیگار و یا ادعاها و اظهارات افراد مصاحبه شده پاسخ ندادند، اما یک سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز این یافتهها را رد کرده و گفته است که کمکهای خارجیها به صورت مستقل توزیع میشوند، آنها با نهادهای کمک کننده همکاری میکنند تا شفافیت تضمین شده و جلو توزیع ناعادلانه آن گرفته شود.
بر اساس معلومات وبسایت سیگار، یافتههای این گزارش بر اساس معلوماتی است که سیگار از نزدیک به ۹۰ مقام فعلی و سابق ایالات متحده، نمایندهگان ملل متحد و منابع افغان در افغانستان بدست آورده است.
سیگار که در سال ۲۰۰۸ برای نظارت و ارزیابی کمکهای ایالات متحده به افغانستان ایجاد شده بود، روز چهارشنبه (۱۳ اگست) آخرین گزارش خود را به کانگرس ایالات متحده ارائه کرد.
قابل یادآوریست که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) و برخی نهادهای مختلف همکارش در گزارشهای خود به طور پیهم اعلام کرده بودند که طالبان دائماً در توزیع کمکهای بشری و استخدام کارمندان مداخله میکنند که در نتیجه صدها پروژه که کمکها را به مردم نیازمند میرساندند، از تطبیق باز مانده اند، اما سخنگویان حکومت طالبان در آن زمان در صحبت با رادیو آزادی اینگونه گزارشها را رد کرده بودند.