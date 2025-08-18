یو ان اچ سی آر: بودجۀ کمک ‌های اضطراری برای خانواده‌ های بازگشت‌ کنندۀ افغان رو به پایان است

یو ان اچ سی آر روز یکشنبه ۱۷ اگست در اعلامیه ای هشدار داده که به دلیل محدودیت ‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک‌ رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد.

این نهاد افزوده با آنکه کارمندان اضافی به مرز ها فرستاده و کمک ‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده ‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست.

افغانستان ظرفیت جذب شمار بالای بازگشت‌ کنندگان را ندارد و این مسئله نیازهای بشری، بیکاری و پیامد های ناشی از آفات طبیعی را تشدید کرده است

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌ گوید که بسیاری از بازگشت‌ کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان می‌ شوند؛ کسانی که از یورش ‌ها، بازداشت‌ ها و جدایی از خانواده‌ های‌ شان آسیب دیده و دارایی ‌های خود را از دست داده ‌اند.

این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت‌ های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت ‌های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند.

یو ان اچ سی آر تأکید کرده که کمک‌ های جهانی برای تأمین نیاز های فوری چون غذا، سر پناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی و توانمند سازی زنان و دختران به بازگشت‌ کنندگان حیاتی می ‌تواند باشد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت‌ کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک ‌های فوری ارائه کند.

در این حال شماری از افغان های بازگشته از ایران و پاکستان می گویند که با مشکلات فراوان روبرو اند و کمکی دریافت نکرده اند.

کریم محمدی که به تازگی از ایران بازگشته به رادیو آزادی گفت:

"به سازمان ملل مراجعه کردیم ما را تحویل نگرفت و گفت بروید، آمدیم که طالبان با ملت کمک می کند؛ اما برای ما هیچ کمک نکردند، ما اصلاً هیچ چیز نداریم، نان خوردن نداریم، پشت دروازه های مردم محتاج هستیم، کسی به ما کمک نمی کند."

یکی دیگر از افغان های که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز می گوید:

"ما که از تورخم آمدیم برای ما گفته شده بود که با دیدن کارت شما برای تان ۳۷۵ دالر می دهد؛ اما ما که آمدیم نه دالر دادند نه چیز دیگری، اینجا که آمدیم هم با بسیار مشکلات روبرو شدیم دیگر اینجا وضعیت خیلی خراب است وضعیت مالی ما بسیار خراب است به هر جا که می رویم نمبر را می گیرد؛ اما تا حالا با ما کمکی نشده است."

گفتنی است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو ان اچ سی آر» بتاریخ ۶ اگست گفت که در سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۲.۱ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته اند.