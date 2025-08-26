حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که بر پروژه‌ های انکشافی و اقتصاد خانواده‌ ها تمرکز کند

وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اعلامیه ای به تازگی درشبکه ایکس خود نوشته که دین‌ محمد حنیف این خواست را در دیدار با روزا اوتونبایوا، رئیس هیئت سازمان ملل متحد(یوناما) و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان مطرح کرده است.

اعلامیه به نقل از او افزوده که رسیدگی به مشکلات افغان های بازگشته از کشور های همسایه و ادغام مجدد آنان در جامعه، از طریق اجرای پروژه‌ های عمرانی و عام ‌المنفعه در شهرک‌ های رهایشی ولایات مختلف، بسیار مهم است.

در ادامه آمده که روزا اوتونبایوا در این دیدار تأکید کرده که رسیدگی به مناطق آسیب ‌پذیر و افراد متضرر از خشکسالی ‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی بازگشت‌ کنندگان، نیازمند همکاری جامعه جهانی و اجرای فوری برنامه ‌ها و سرمایه‌ گذاری در زیرساخت ‌های اجتماعی است.

کمک ‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری بین المللی تنها زمانی از سر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کنند

در این حال شماری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی می‌گویند که کمک ‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری بین المللی در افغانستان تنها زمانی از سر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کنند.

طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی می‌گوید که کمک‌ های انکشافی از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهاد ها و کشور ها تنها زمانی در افغانستان از سر گرفته خواهد شد که طالبان شرایط لازم، از جمله بازگشایی مکاتب دخترانه و برآورده‌ ساختن سایر شرایط تعیین‌ شده قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر آورده کنند.

آقای فرهادی روز دوشنبه ۲۵ اگست به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد فقط در بخش کمک های بشری آنهم با تمویل کنندگان محدود می تواند با افغانستان کمک کند و همکاری ها در بخش های انکشافی نیز پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به دلیل به رسمیت شناخته نشدن آنان از سوی کشور های مختلف قطع شده است:

«طالبان گاه گاهی فراموش می کنند که حکومت شان از طرف کشور های غربی به رسمیت شناخته نشده و فکر می کنند که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های خود را فراموش می کند ؛اما قطعنامه های شورای امنیت پا برجا است و در قطعنامه که در ۲۰۲۱ آمده این درخواست ها از طالبان شده به حیث شرط برای این که حکومت شان به رسمیت شناخته شود، این که چین و روسیه سفیر آنان را قبول کرده این کافی نیست و حتی چین و روسیه بعد از قبول کردن سفیر طالبان، کدام سرمایه گذاری در افغانستان نکرده اند.»

نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی نیز می گوید در صورت که شرایط جامعه جهانی بر آورده و حکومت همه شمول در افغانستان تشکیل شود سرمایه گذاران دوباره در این کشور سرمایه گذاری خواهند کرد.

طالبان محدودیت ‌های گسترده ‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کرده‌ اند

آقای وفا به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان؛ اما نتوانسته در چهار سال گذشته زمینه را برای تعامل با جامعه جهانی فراهم کند:

«یگانه راه حل همین است که یک حکومت فراگیر و مشروع تشکیل شود که تمام نماینده های افغانستان در آن حضور داشته باشند احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و آزادی بیان برای باز کردن دروازه های تعامل جهانی یک شرط است که باید انجام شود، زمانی که حکومت همه شمول و مشروع تشکیل شود طبعا سرمایه گذار دوباره به افغانستان می آید، سرمایه گذاری می کند و زمینه کار مساعد شود.»

طالبان حکومت خود را مشروع و فراگیر می خوانند و در پایان سال گذشته خورشیدی پس از آن که ماموریت یونوما در افغانستان تمدید شد ، خواستار تلاش این سازمان برای تقویت روابط افغانستان با سازمان ملل و کشورهای دیگر شدند.

اما یک هفته پیش از آن روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یوناما، در یک نشست شورای امنیت گفت که اگر طالبان واقعاً می ‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه بین ‌المللی بپیوندد، باید در این زمینه قدم های لازم را بردارند.

در چهار سال گذشته، طالبان محدودیت ‌های گسترده ‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کرده‌ اند، به همین دلایل و همچنین به دلیل نبود حکومت فراگیر که از شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، تاکنون هیچ کشوری جز روسیه، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.



