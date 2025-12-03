ایران قصد دارد از کشورهای همسایه آب بخرد

حکومت ایران می‌گوید که در پاسخ به خشکسالی سرتاسری در این کشور، قصد دارد از کشورهای همسایه آب خریداری کند.

عباس علی‌آبادی، وزیر انرژی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است "اگر کشوری مایل به فروش آب باشد، ما آن را خواهیم خرید."

اکثر کشورهای همسایهٔ ایران نیز با خشکسالی و کمبود آب مواجه‌اند، از جمله عراق، افغانستان و مناطق مرزی پاکستان.

از سوی دیگر، ارمنستان در شمال این کشور دارای منابع آب نسبتاً بیشتری است.

ایران یکی از خشک‌ترین کشورهای جهان است.

در سال‌های اخیر، کارشناسان کاهش قابل توجه بارندگی، افزایش خشکسالی و دیگر پدیده‌های اقلیمی شدید را در ایران مشاهده کرده‌اند.