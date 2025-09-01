این تحریمها به دلیل آنچه «نقض جدی تعهدات» ایران در توافق هستهای ۲۰۱۵ خوانده شده، از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عارف در سی و یکم ماه آگست در نشست کابینه گفت:
« ما داوطلب تحریم نیستیم، اما این بار هم مردم ایران نه عقبنشینی خواهند کرد و نه زیر فشار خواهند رفت.»
فرانسه، جرمنی و بریتانیا در بیست و هشتم ماه آگست، در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل روند ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران موسوم به «ماشه» آغاز کردند.
این اقدام همچنان امکان ادامه مذاکرات را باز میگذارد.
وزیران خارجۀ این سه کشور اروپایی گفتند که از این دوره ۳۰ روزه برای ادامه تعامل با ایران درباره پیشنهاد تمدید یا هر تلاش دیپلماتیک معنیدار برای بازگرداندن پایبندی آنکشور به تعهدات استفاده خواهند کرد.
آنها افزودند: «ما هدف بنیادی مشترک داریم که ایران هرگز نباید به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هستهای باشد.»
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و انزوایش از بخش عمده اقتصاد جهانی در پی مراحل قبلی تحریمها، تهران در عمل به جز مذاکره، ممکن است گزینههای اندکی داشته باشد، تا از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
معاون ریاست جمهوری ایران همچنان ابراز شک و تردید کرد در مورد اینکه آیا سه کشور اروپایی اساساً اختیار قانونی برای فعال کردن میکانیزم «ماشه» در شورای امنیت سازمان ملل را دارند یا نه.
او افزود: «اگر ماشه فعال شود، تصمیمهای لازم متناسب با آن اتخاذ خواهد شد.» اما عارف جزئیات ارائه نکرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روز شنبه سخنان مقامهای ایران درباره صلاحیت نداشتن فرانسه، جرمنی و بریتانیا برای فعال کردن میکانیزم بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل را رد کرد.
او به خبرنگاران گفت، مهلت ۳۰ روزه تا پیش از اجرایی شدن تحریمها «فرصت» برای دیپلماسی فراهم میکند.
بر اساس چارچوب توافق هستهای تاریخی سال ۲۰۱۵، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا «برجام» بخشی از تحریمها بر ایران لغو شده بودند.
اما این اقدام تازۀ سه کشور اروپایی، ایران را در معرض خطر از سرگیری این تحریمها قرار میدهد.