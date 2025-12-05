دخترم به شدت بیمار است، این‌جا حتی داکتری نیست که او را معاینه کند

او روز جمعه «۵ دسمبر» به رادیو آزادی گفت که به شمول دختر خردسال‌اش شوهر خواهرش نیز بیمار است، اما به خدمات صحی دسترسی ندارند:

"دخترم به شدت بیمار است، این‌جا حتی داکتری نیست که او را معاینه کند. شوهر خواهرم هم شدیداً بیمار است. دخترم از سردی هوا سینه‌‌وبغل شده‌است، شیر هم خورده نمی‌تواند و بسیار بی‌حال است. حیران مانده‌ام چه کنم."

معصومه می‌گوید قبلاً در ایران زنده‌گی می‌کردند، اما در آغاز سال جاری میلادی به افغانستان بازگردانده شدند.

نجلا سلطانی باشندۀ ولسوالی چارکنت ولایت بلخ نیز از وضعیت مشابه شکایت دارد.

سلطانی که در یک کلینیک محلی قابله است، در کنار مشکلات صحی مردم به رادیو آزادی گفت که مراجعه بیماران در کلینیک نیز شدیداً افزایش یافته، اما حتی داروهای عادی هم در کلینیک وجود ندارد:

"در شش ماه اخیر هیچ نوع دوا برای ما نرسیده، فقط برای سه ماه ۶۰ بسته سیروم داده بودند. نمی‌دانیم آن را به کی برسانیم. حالا که هوا سرد است، تعداد بیماران بسیار زیاد شده، مردم که می‌آیند، سروصدا می‌کنند، چون که دوا کم است. اگر کسی پول داشته باشد از دواخانه خصوصی دوا می‌گیرد، اما اگر نداشته باشد مجبور است همین‌جا بیاید، درحالی‌که ما امکانات نداریم، حتی امبولانس نداریم، از این‌که ترانسپورت وجود ندارد، بسیاری از زنان در خانه ولادت می‌کنند و جان مادر و کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد."

حالا که هوا سرد است، تعداد بیماران بسیار زیاد شده...

باشنده‌گان بلخ این شکایت‌ها را در حالی مطرح می‌کنند که تازه سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) نیز نسبت به وضعیت سیستم صحی این ولایت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌است که میلیون‌ها نفر در این ولایت با مشکل عدم دسترسی به خدمات صحی روبه‌رو هستند.

«ام‌اس‌اف» در گزارشی که روز پنجشنبه «۴ دسمبر» منتشر کرده گفته است که هزاران تن از باشنده‌های این ولایت به‌ویژه در مناطق دورافتاده و نوزادان، به‌دلیل بیماری‌های قابل پیش‌گیری، با خطر مرگ روبه‌رو هستند.

این سازمان افزوده که ازدحام در شفاخانه‌ها، کمبود کارکنان صحی و عدم دسترسی مردم به خدمات صحی به ویژه در مناطق و ولسوالی‌های مزار شریف‌ها وضعیت را وخیم‌تر کرده‌است.

به‌گفته «ام‌اس‌اف» این مناطقی است که بسیاری از خدمات صحی در آن به دلیل کاهش بودجه متوقف یا تعلیق شده‌است.

در گزارش آمده که خانواده‌ها مجبورند مسیرهای طولانی را از طریق جاده‌های تخریب شده سفر کنند و ناچار اند هزینه‌های را پرداخت کنند که توان آن را ندارند، درحالی‌که به گفته این سازمان کودکانی‌که بیماری جدی دارند، زنان در حال زایمان و افراد دارای بیماری‌های مزمن بیشتر در قسمت دریافت خدمات عاجل با مشکلات جدی مواجه اند.

مشکلاتی‌که برخی از زنان باشندۀ بلخ نیز از آن یادآوری کردند.

این سازمان همچنان در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که مشکل در سیستم ارجاع بیماران، کمبود منابع و نبود کارکنان صحی آموزش‌دیده این بحران را پیچیده می‌سازد که این در بلند بردن سطح مرگ‌ومیر کودکان بر اثر بیماری‌های قابل پیش‌گیری مانند سینه‌وبغل، اسهال و سوء تغذیه کمک می‌کند.

زنان در حال زایمان در قسمت دریافت خدمات عاجل با مشکلات جدی مواجه اند

داکتران بدون مرز خواستار سرمایه‌گذاری و حمایت مالی فوری برای حل این چالش‌ها شده و هشدار داده که بدون این کمک‌ها، جان‌های بیشتری از دست خواهد رفت.

تلاش کردیم نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد نگرانی‌های مردم و گزارش سازمان داکتران بدون مرکز بگیریم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

گفتنی‌ست که صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز در دوم دسمبر در گزارشی نسبت به وضعیت مشابه در شرق افغانستان نگرانی کرده بود.

در هفته‌های اخیر، سازمان جهانی صحت و چندین نهاد دیگر با نزدیک شدن زمستان و سردتر شدن هوا، نسبت به چالش‌های بخش صحی افغانستان نگرانی کرده و تأکید کرده‌اند که جامعه جهانی باید هرچه زودتر کمک‌های مالی لازم را فراهم کند.

این نهادها گزارش پیش ازین داده‌اند که به‌دلیل نبود همین کمک‌های مالی، صدها مرکز صحی در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده و این وضعیت، به‌ویژه در زمانی‌که میلیون‌ها مهاجر افغان دوباره به کشور شان بازمی‌گردند، شرایط را برای مردم افغانستان به‌مراتب بدتر خواهد کرد.