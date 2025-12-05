خبر ها
والی طالبان در هرات نامهٔ اعتراضی را به جنرال قنسول ایران سپرد
ملا اسلام جار والی حکومت طالبان در هرات نامهٔ اعتراضی را به علیرضا مرحمتی، جنرال قنسول ایران در این ولایت سپرد.
مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامهای را در پیوند به کشتهشدن ده شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته است که عاملان این رویداد محاکمه شوند.
شماری از اعضای خانوادههای قربانیان روز چهارشنبه، در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را بهگونهٔ جدی پیگیری کنند.
در روزهای اخیر، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ده افغان هنگام عبور به ایران، از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته شدهاند.
ایران تاکنون در مورد این رویداد بهگونهٔ رسمی چیزی نگفته است.
مارکو روبیو: بررسی کامل پیشینهٔ افغانهای انتقالیافته به امریکا ممکن نیست
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفته است که بررسی کامل پیشینهٔ افغانهای انتقالیافته به امریکا ممکن نیست.
آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکهٔ فاکسنیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیادی از مردم از مناطق جنگزده و افراطی وارد امریکا شدهاند.
او افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغانها بهدلیل همکاری با امریکاییها در خطر بوده، اما باز هم لازم است پروندهٔ هر فرد با دقت بررسی شود.
آقای روبیو گفت در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات میشود، این بررسی دشوارتر میگردد.
در ۲۶ نومبر، در واشنگتن دیسی بر دو سرباز گارد ملی امریکا تیراندازی شد و اتهام این حمله بر یک افغان به نام رحمانالله لکنوال وارد شد.
پس از این رویداد، قصر سفید تصمیم گرفت که اسناد همهٔ افغانهایی را که در دورهٔ حکومت جو بایدن به امریکا منتقل شده بودند، ارزیابی کند.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری گفت که در زمان حکومت بایدن دستکم صد هزار افغان بدون بررسی کافی یا با بررسی اندک وارد امریکا شدهاند و اکنون امنیت امریکا را تهدید میکنند.
عزاداری فلسطینیها برای عزیزانشان در شهر خانیونس
فلسطینیها امروز برای عزیزانشان در شهر خانیونس عزاداری کردند.
به گزارش رویترز، این پس از آنست که یک روز پیش در حملهٔ هوایی اسرائیل بر این شهر به غیرنظامیان تلفات رسید.
داکتران در شفاخانهٔ الکویتی خانیونس گفتهاند که آنها پس از این حمله، اجساد پنج فلسطینی، بشمول دو کودک، را دریافت کردند.
اردوی اسرائیل گفت که حملهٔ آنها در خانیونس یک «تروریست حماس» را هدف قرار داده، بی آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
حماس مدعی شده است که حملهٔ اسرائیل «نادیدهگرفتن توافق آتشبس» است و افزود که اسرائیل «مسؤولیت کامل» پیامدهای این افزایش تنش را بر عهده دارد.
اما به گفتهٔ اردوی اسرائیل، این حمله در پاسخ به حمله اوایل چهارشنبه بر سربازان اسرائیلی در رفح انجام شد که در نتیجهٔ آن پنج سرباز زخمی شدند.
برگزاری مراسم سالانه روشنسازی درخت مشهور کریسمس در نیویارک
جمعیت بزرگی از مردم برای اشتراک در مراسم سالانه روشنسازی درخت مشهور کریسمس در شهر نیویارک چهارشنبه گردهم آمدند.
وزن این درخت ۱۱ تُن است و با ۵۰ هزار چراغ لید رنگارنگ مزین شده.
ستارۀ کریستالی سواروفسکی با وزن ۹۰۰ پوند را نیز بر فرازش جا دادهاند.
درخت هر روز از ۵ صبح تا نیمهشب روشن خواهد بود، اما این روشنایی در شب کریسمس برای ۲۴ ساعت ادامه مییابد.
و در شب سال نو، این نمایش از ۵ صبح تا ۹ شب برقرار خواهد بود.
توافق پاکستان روی بازگشایی گذرگاههای تورخم و چمن برای انتقال کمکهای بشردوستانهٔ ملل متحد به افغانستان
حکومت طالبان تاکید کرده که راههای تجارتی با پاکستان تنها زمانی باز خواهد شد که از اسلامآباد اطمینان قوی بگیرد که این مسیرها در آینده برای «فشار سیاسی یا اقدامات غیرقانونی» بسته نخواهند شد.
پاکستان گفته است که برای انتقال کمکهای بشردوستانهٔ سه ادارۀ سازمان ملل متحد به افغانستان، روی بازگشایی گذرگاههای مرزی تورخم و چمن توافق کرده است.
وزارت تجارت پاکستان امروز در یک اعلامیه گفته است که این گذرگاهها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند.
ذبیح الله مجاهد، امروز در شبکۀ ایکس نوشت: «از آنجایی که افغانستان نیازمندیهای خود را از کشورهای مختلف دیگر تامین میکند، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که برای گسترش تجارت و ترانزیت با عزت میان دو طرف، راههای تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که که از حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود، تا این راهها برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند و حقوق مردم هر دو کشور محفوظ بماند.»
اما تا زمان نشر این خبر، گذرگاههای مرزی دو کشور بسته مانده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که بسیاری کانتینرهای حامل مواد غذایی و دیگر مواد کمکی ملل متحد در کراچی متوقفاند. گفته شده است که چند روز را در بر خواهد گرفت تا این کانتینرها به گذرگاههای مرزی تورخم و چمن برسند.
پنج گذرگاه تجاری میان پاکستان و افغانستان پس از آن در دوازدهم اکتوبر بسته شدند که در یازدهم اکتوبر میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغان درگیری رخ داد؛ در این درگیری دهها تن از هر دو طرف کشته شدند.
نزدیک به سه هفته پیش، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفادهٔ سیاسی میکند؛ بنابراین، گذرگاههای تجارتی با پاکستان زمانی باز خواهند شد که اسلامآباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاهها را نخواهد بست.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده از بازداشت یک افغانِ متهم به حمایت از داعش خبر داد
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام جان شاه صافی را به اتهام حمایت از شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده است.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی امریکا، روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این فرد توسط مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در منطقهٔ وینزبورو در ایالت ویرجینیا بازداشت شده است.
در اعلامیۀ این وزارت آمده است که جان شاه صافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده است.
بر اساس اعلامیه، پدر صافی، فرمانده یک گروه ملیشه در افغانستان است.
در ادامه آمده است که صافی در ۸ سپتمبر ۲۰۲۱، از طریق برنامۀ «عملیات استقبال از متحدان» حکومت جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وارد فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا شده بود.
تا هنوز خانواده و اقارب صافی در این مورد تبصره نکردهاند.
چند روز پیش مقامات ایالات متحده از بازداشت دو افغان دیگر، رحمن الله لکنوال و محمد داوود الکوزی نیز خبر دادند.
به گفتۀ مقامات امریکا، لکنوال در بیستوششم ماه نومبر، سارا بَکستروم و اندرو وولف، دو عضو گارد ملی را در واشنگتن دیسی با شلیک گلوله هدف قرار داد.
سارا پس از آسیبهای شدید در شفاخانه جان باخت و اندرو وولف هنوز بستری است.
الکوزی متهم است که او در تیکتاک تهدید کرده بود که با ساختن بمب یک ساختمان را در منطقۀ فورت ورت تکزاس منفجر میسازد.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آخرین گزارش خودرا ارائه کرد
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) روز چهارشنبه(۳ دسمبر) آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان میگذارد.
در این گزارش گفته شده که امریکا در مدت بیست سال حضور خود در افغانستان ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را صرف بازسازی و ۷۶۳ میلیارد دالر را صرف جنگ و امنیت کرده است.
سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 تاکنون، حدود 900 ارزیابی، تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک های امریکا در افغانستان را انجام داده است.
به گفتۀ سیگار گفته، امریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و با ثبات هزینه کرد، اما به گفته آن، مدیریت آن ضعیف بوده و این مصارف مملو از حیفومیل و فساد بوده است.
سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از ۲.۵ میلیارد دالر کمک های امریکا را صرفه جویی و مصارف مشکوک به ارزش ۵۴۱ میلیون دالر را شناسایی کند.
بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان سه میلیارد و نیم میلیارد دالر کمکهای بشردوستانه کرده است. دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا، در اوایل سال ۲۰۲۵ کمکهای این کشور با افغانستان را قطع کرد.
رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامۀ سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت
ملا محمدحسن آخند رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامه مردیف علی القاشوطی، سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت.
رسانههای داخلی افغانستان و وزارت امور خارجۀ قطر نیز روز چهارشنبه(۳ دسمبر) از پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند.
قطر در سالهای اخیر نقش مهمی در امور سیاسی افغانستان داشته و اخیراً قطر میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه امریکا و طالبان نیز در سال ۲۰۲۰ در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد.
براساس این گزارشها، ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازهای در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد.
از کشته شدن پنج تن در نوار غزه خبر داده شده است
در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه، کشته شدن پنج تن خبر داده شده است.
خبر گزاری دی پی ای جرمنی از قول ادارۀ دفاع ملکی تحت کنترول حماس گزارش داده که روز چهارشنبه(۳ دسمبر) پنج فلسطینی در نتیجۀ حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود، بیجاشدگان در آنجا پناه گرفته بودند، هدف قرار است.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و این گروه شبه نظامی فلسطینی را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله کرده و توافق آتش بس را نقض کرده است.
از آغاز آتش بس در غزه در 10 اکتوبر تا اکنون، رویداد های مکرر امنیتی رخ داده که منجر به مرگ در نوار غزه شده، از آن زمان عساکر اسرائیلی نیز کشته شده اند.
هیئت امریکایی با مذاکرهکنندۀ ارشد اوکراینی، در فلوریدا دیدار خواهند کرد
به گفته یک مقام امریکایی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، و جارد کوشنر، داماد او، امروز(پنجشنبه۴ دسامبر) با رستم عمروف، مذاکرهکننده ارشد اوکراینی، در فلوریدا دیدار خواهند کرد.
این مقام امریکایی به شرط عدم افشای نامش با خبرگزاری فرانسپرس صحبت کرده است.
فرستادگان رئیس جمهور ترمپ به تازگی از مسکو بازگشتهاند، جایی که دیدار طولانی آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد پایان دادن به جنگ با اوکراین، به نتیجهای نرسید.
پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که"صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست."