مقام‌های استرالیا می‌گویند شواهد اولیه نشان می‌دهد که عاملان حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسوم به «داعش» الهام گرفته بودند.

انتونی آلبانیزی صدراعظم استرالیا روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس، در گفت‌وگو با شبکهٔ «ای‌بی‌سی سیدنی» گفت: «به‌نظر می‌رسد انگیزهٔ این حمله ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است»؛ ایدئولوژی‌ای که به گفتهٔ او «بر نفرت استوار است و در این مورد برای انجام کشتار جمعی آمادگی گرفته بود.»

او تأکید کرد که دولت استرالیا هدف روشنی برای مبارزه با یهودستیزی دارد و «هر کاری که در توانش باشد» انجام خواهد داد تا این پدیده را از میان ببرد.

این حمله شام یک‌شنبه، هم‌زمان با مراسم آغاز جشن یهودی «حنوکا» و در حضور بیش از هزار نفر رخ داد. در جریان حدود ده دقیقه تیراندازی، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یکی از مهاجمان که مردی ۵۰ ساله بود، در محل رویداد در تیراندازی پولیس کشته شد و پسر ۲۴ ساله‌اش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید.

پولیس هر دو مهاجم را که به گفتهٔ رسانه‌های استرالیایی پاکستانی‌الاصل هستند ساجد اکرم ۵۰ ساله و پسرش نوید اکرم ۲۴ ساله معرفی کرده است. ساجد اکرم که توسط پولیس کشته شد، در سال ۱۹۹۸ با ویزای تحصیلی به استرالیا آمده بود و مجوز قانونی حمل سلاح را در اختیار داشت.