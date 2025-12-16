لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

مقام‌های استرالیا: حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی با الهام از «داعش» انجام شده

مقام‌های استرالیا می‌گویند شواهد اولیه نشان می‌دهد که عاملان حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسوم به «داعش» الهام گرفته بودند.

انتونی آلبانیزی صدراعظم استرالیا روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس، در گفت‌وگو با شبکهٔ «ای‌بی‌سی سیدنی» گفت: «به‌نظر می‌رسد انگیزهٔ این حمله ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است»؛ ایدئولوژی‌ای که به گفتهٔ او «بر نفرت استوار است و در این مورد برای انجام کشتار جمعی آمادگی گرفته بود.»

او تأکید کرد که دولت استرالیا هدف روشنی برای مبارزه با یهودستیزی دارد و «هر کاری که در توانش باشد» انجام خواهد داد تا این پدیده را از میان ببرد.

این حمله شام یک‌شنبه، هم‌زمان با مراسم آغاز جشن یهودی «حنوکا» و در حضور بیش از هزار نفر رخ داد. در جریان حدود ده دقیقه تیراندازی، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یکی از مهاجمان که مردی ۵۰ ساله بود، در محل رویداد در تیراندازی پولیس کشته شد و پسر ۲۴ ساله‌اش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید.

پولیس هر دو مهاجم را که به گفتهٔ رسانه‌های استرالیایی پاکستانی‌الاصل هستند ساجد اکرم ۵۰ ساله و پسرش نوید اکرم ۲۴ ساله معرفی کرده است. ساجد اکرم که توسط پولیس کشته شد، در سال ۱۹۹۸ با ویزای تحصیلی به استرالیا آمده بود و مجوز قانونی حمل سلاح را در اختیار داشت.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یک مقام وزارت داخله ایران: شمار مهاجران افغان در ایران به چهار و نیم میلیون نفر رسیده

نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران گفته است که پس از اخراج‌ها شمار مهاجران افغان در ایران به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد، هرچند این رقم ثابت نیست.

او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان اجرای «طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی» تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران اخراج شده‌اند.

ایران روزانه حدود چهار هزار مهاجر افغان را اخراج می‌کند و پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، این روند سرعت بیشتری گرفته است.

هشدار برنامهٔ جهانی غذا: بیش از ۱۷ میلیون افغان در زمستان با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند

برنامهٔ جهانی غذا هشدار داده است که در زمستان پیشرو بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.

این نهاد سازمان ملل امروز در اعلامیه‌ای، بر اساس تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی، گفته است که شمار افراد دچار گرسنگی حاد نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر افزایش یافته است.

این رقم در سال گذشته به ۱۴ اعشاریه ۸میلیون تن می رسید.

برنامهٔ جهانی غذا همچنین هشدار داده که سوءتغذیهٔ کودکان در حال افزایش است و در سال آینده نزدیک به چهار میلیون کودک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در این اعلامیه به نقل از جان آیلیف، رئیس برنامهٔ جهانی غذا در افغانستان آمده است که «خانواده‌ها ناچارند برای روزها وعده‌های غذایی خود را حذف کنند و برای زنده ماندن دست به اقدامات دشوار بزنند.» او افزوده است که مرگ‌ومیر کودکان افزایش یافته و احتمال بدتر شدن آن در ماه‌های آینده وجود دارد.

به گفتهٔ او، زمستان پیشرو برای افغانستان بسیار سخت خواهد بود، زیرا افغانستان هم‌زمان با چندین بحران از جمله کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، خشکسالی، بیکاری، زمین‌لرزه‌ها و بازگشت اجباری میلیون‌ها افغان از پاکستان و ایران ربرو است.

برنامهٔ جهانی غذا اعلام کرده است که برای کمک فوری به شش میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین مردم افغانستان در زمستان، به ۴۶۸ میلیون دالر بودجهٔ فوری نیاز دارد.

این درحالی است که پیش ازاین هم باشندگان ولایات مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که به دلیل اوضاع بد اقتصادی هیچ آمادگی برای زمستان نگرفته اند.

وزارت فواید عامۀ طالبان از صادرات دوصد تُن کالا از طریق خط آهن خبرداده است

وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که در هفته گذشته بیش از دوصد تُن کالا از طریق خط آهن به خارج از کشور صادر شده که بخش عمده آن را آب انار تشکیل می‌دهد.

در اعلامیه‌ای که این وزارت روز دوشنبه ۲۴ قوس در صفحه ایکس خود منتشر کرده، توضیح نداده است که آب انار به کدام کشورها صادر شده است.

پس از بسته شدن تمامی راه‌ها با پاکستان، میوه‌های تازه افغانستان به‌شمول انار و دیگر محصولات از مسیرهای آسیای میانه و ایران به کشورهای منطقه صادر می‌شوند.

بر اساس این اعلامیه، در هفته گذشته بیشترین انتقالات از طریق خط آهن از مسیر حیرتان صورت گرفته که مقدار آن بیش از ۱۱۷ تُن گزارش شده است.

راه حیرتان مسیری است که اخیراً به‌گونه کامل به روی مسافران، فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی بازگشایی شده است.

پیش از این مقام‌های اتاق تجارت کندهار گفته بودند که امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر کرده اند.

پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتوبر، مسیرهای تجاری‌اش با افغانستان را بست و این مسیرها هنوز بسته هستند.

اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گوید که حکومت طالبان و پاکستان باید هر چه زودتر مشکلات خود را حل کنند و کانال‌هایی را برای حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی خود باز کنند.

هند می گوید «پاکستان در پشت حملۀ خونین در کشمیر» دست دارد

ادارۀ مبارزه با تروریزم دهلی نو روز دوشنبه ۲۴ قوس اعلام کرد که پاکستان در پشت حملۀ خونین بر گردشگران در کشمیر تحت ادارۀ هند دست دارد و در پیوند به این رویداد، شش تن را رسماً متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از میان افراد متهم، سه نفر کشته شده‌اند و دو تن دیگر در بازداشت هند به‌سر می‌برند.

در این حمله که در ماه اپریل انجام شد، ۲۶ نفر کشته شدند که بیشتر آنان گردشگران هندو بودند.

این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیر شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام‌عیار را افزایش داد.

دهلی نو، پاکستان را به دست داشتن در این حمله در شهر تفریحی پهلگام متهم کرد، اما اسلام‌آباد این ادعا را رد کرده است.

در آغاز، یک گروه مخفی به نام «جبهۀ مقاومت» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

ایالات متحده امریکا می‌گوید که این گروه زیر چتر گروه لشکر طیبه فعالیت می‌کند؛ گروهی که از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و مرکز آن در پاکستان است.

ادارۀ ملی تحقیقات هند دربارۀ دست داشتن پاکستان در این حمله گفته است که این کشور در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و فراهم‌سازی تسهیلات برای اجرای آن نقش داشته است.

این اداره اعلام کرده است که«ساجد جت»که به‌عنوان «هماهنگ‌کنندۀ پاکستانی» معرفی شده نیز متهم است، اما دربارۀ محل حضور او جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

سه فرد پاکستانی تندرو دیگر نیز به نام فیصل جت مشهور به (سلیمان شاه)، حبیب طاهر مشهور به (جبران) و حمزه افغانی به گفته مقامات هند متهم شناخته شده‌اند.

به گفتۀ این اداره، این سه تن چند هفته پس از این حمله، در یک جنگل در کشمیر، توسط نیروهای امنیتی هند کشته شدند.

این حمله از سال ۲۰۰۸ تاکنون مرگبارترین حمله بر غیرنظامیان هندی خوانده شده است.

ترمپ می‌گوید توافق با اوکراین «نزدیک‌تر از هر زمان دیگر» شده است

مقام‌های ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند که در جریان دو روز گفت‌وگو با هدف نزدیک‌تر ساختن پایان تهاجم روسیه، پیشرفت چشم‌گیری حاصل شده است.

بر اساس گزارش‌ مرکز خبر رادیوآزادی، واشنگتن به کی‌یف تضمین‌های امنیتی را پیشنهاد کرده که بر اساس تعهد دفاع جمعی مادۀ ۵ ناتو الگو گرفته شده است.

در حالی‌که هنوز پرسش‌هایی دربارۀ مسائل کلیدی از جمله سرنوشت مناطقی که کی‌یف همچنان در شرق دونتسک در اختیار دارد باقی مانده، دونالد ترمپ رئیس ‌جمهور ایالات متحده، گفته است که به نظر می‌رسد توافقی برای پایان دادن به بزرگ‌ترین و مرگ‌بارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

ترامپ روز دوشنبه ۱۵ دسامبر پس از گفت‌وگوهای چند روزۀ هیأت‌های اروپایی، امریکایی در برلین، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که «ما تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از گذشته به آن نزدیک شده‌ایم.»

ریئس جمهور امریکا همچنان افزود که «ما گفت‌وگوهای متعددی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، داشتیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده‌ایم و خواهیم دید که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.»

او در مورد اینکه چی زمانی با پوتین گفت‌وگو کرده است جزئیات ارائه نکرد.

در همین حال ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که گفت‌وگوها در برلین دشوار اما مفید بوده‌اند و مذاکره‌کنندۀ ارشد او، رستم عمروف، نیز اعلام کرد که در برلین با حضور استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر داماد ترامپ، در میان دیگر مقام‌های امریکایی، «پیشرفت واقعی» به‌دست آمده است.

مدیر مسؤل و یک گزارشگر تلویزیون «رسا» از زندان طالبان آزاد شدند

یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که غلام محی ‌الدین صاحب‌زاده مدیر مسؤل و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی «رسا» پس از ۱۰ ماه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ قوس از زندان بگرام آزاد شدند.

این خبرنگاران به تاریخ ۳۰ دلو سال گذشته توسط کارمندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و کارمندان استخبارات ضمن ضبط کمپیوترهای تلویزیون رسا دفتر این رسانه را نیز بستند.

بعداً محکمه ای در کابل به تاریخ ۴ حمل سال جاری این دو خبرنگار را به جرم تبلیغات علیه اداره حاکم به ۱۰ ماه زندان محکوم کرده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان محاکمه این دو خبرنگار و سلب آزادی آنان به مدت ۱۰ ماه را محکوم کرده و گفته که این خبرنگاران بخاطر کار خبرنگاری بازداشت شده بودند.

تلویزیون خصوصی رسا در سال ۱۳۹۸ شمسی در کابل ایجاد و راه‌اندازی شد.

این تلویزیون گزارش‌های اجتماعی و روزمره تولید می‌کرد و همچنان گزارش‌های مستند خارجی در زمینه اقلیم و حیات‌وحش را بازنشر می‌کرد.

این مرکز گفته است که با وجود آزادی این دو گزارشگر تلویزیون رسا، این رسانه بسته است و تاکنون به آن اجازه بازگشایی داده نشده است.

بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر دست‌کم پنج خبرنگار و فعال رسانه‌ای در بازداشت هستند و برخی از آنان توسط محاکم طالبان به زندان محکوم شده‌اند و دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کنند.

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در بازی با سریلانکا شکست خورد

این بازی ساعت نه‌ و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز شد.

تیم افغانستان با برنده شدن قرعه، نخست بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد.

تیم افغانستان در پنجاه اوور ۲۳۵ دوش به دست آورد و برای سریلانکا ۲۳۶ دوش هدف تعیین کرد.

تیم سریلانکا در ۴۹ اوور در حالی که دو بازیکنش مانده بود، ۲۳۸ دوش به دست آورد و به پیروزی رسید.

پیش از این نیز افغانستان در بازی نخست خود در این رقابتها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف سه ویکت در برابر بنگله‌دیش شکست خورد.

درمسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحدهٔ عربی افغانستان در گروه «B» با بنگله‌دیش، نیپال و سریلانکا هم‌گروه است.

تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا در گروه «A» قرار دارند.

ادامه گفت‌وگوهای مقام های امریکایی و اوکراینی در برلین در مورد صلح در اوکراین

انتظار می‌رود که مقام‌های امریکایی و اوکراینی امروز، دوشنبه ۲۴ قوس، برای دومین روز پیاپی گفت‌وگوهای خود را در برلین ادامه دهند.

واشنگتن تلاش می‌کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، دو طرف را به یک توافق برساند.

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، روز گذشته در برلین با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلینسکی، و هیأت مذاکره‌کنندۀ او، حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند.

ویتکوف در صفحۀ ایکس خود نوشت که «نمایندگان دربارۀ طرح ۲۰ ماده‌ای برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل، گفت‌وگوهای همه‌جانبه انجام دادند. پیشرفت‌های زیادی حاصل شد و آنان فردا (دوشنبه) صبح دوباره با هم دیدار خواهند کرد.»

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای‌آزاد/رادیوآزادی، مشخص نبود که شرکت‌ کنندگان گفت‌وگوهای امروز چه کسانی خواهند بود.

پیش از این، برای امروز دوشنبه در برلین، دیدار زلینسکی با رهبران جرمنی، فرانسه و بریتانیا برنامه‌ریزی شده است.

طرح ۲۰ ماده‌ای پس از آن مطرح شد که اوکراین و حامیان اروپایی‌اش کار روی پیشنهادهای بدیل در برابر طرح پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای واشنگتن را آغاز کردند.

آنان طرح ایالات متحده را که شباهت‌هایی با برخی مواضع مسکو داشت، به‌گونه‌ای گسترده به نفع روسیه ارزیابی کرده بودند.

سیلاب در مراکش جان ۳۷ تن را گرفت

در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در مراکش، دست‌کم ۳۷ تن جان باخته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد در ولایت ساحلی آسفی رخ داده است که در حدود ۳۳۰ کیلومتری جنوب رباط پایتخت، موقعیت دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در مدت یک ساعت بارندگی شدید خانه‌ها و دکان‌ها را زیر آب برد، موترها را با خود برد و شمار زیادی از سرک‌های اطراف را مسدود کرد.

مراکش در حالی باریدن باران‌ و سیلابهای شدید را تجربه می کند که این کشور هفت سال خشکسالی پی‌هم را سپری کرده و شاهد خالی شدن برخی از بندهای مهم خود در کوه‌های اطلس بوده است.

