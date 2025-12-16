لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۲۵ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۱۶

جهان

هند می گوید «پاکستان در پشت حملۀ خونین در کشمیر» دست دارد

آرشیف
آرشیف

ادارۀ مبارزه با تروریزم دهلی نو روز دوشنبه ۲۴ قوس اعلام کرد که پاکستان در پشت حملۀ خونین بر گردشگران در کشمیر تحت ادارۀ هند دست دارد و در پیوند به این رویداد، شش تن را رسماً متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از میان افراد متهم، سه نفر کشته شده‌اند و دو تن دیگر در بازداشت هند به‌سر می‌برند.

در این حمله که در ماه اپریل انجام شد، ۲۶ نفر کشته شدند که بیشتر آنان گردشگران هندو بودند.

این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیر شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام‌عیار را افزایش داد.

دهلی نو، پاکستان را به دست داشتن در این حمله در شهر تفریحی پهلگام متهم کرد، اما اسلام‌آباد این ادعا را رد کرده است.

در آغاز، یک گروه مخفی به نام «جبهۀ مقاومت» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

ایالات متحده امریکا می‌گوید که این گروه زیر چتر گروه لشکر طیبه فعالیت می‌کند؛ گروهی که از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و مرکز آن در پاکستان است.

ادارۀ ملی تحقیقات هند دربارۀ دست داشتن پاکستان در این حمله گفته است که این کشور در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و فراهم‌سازی تسهیلات برای اجرای آن نقش داشته است.

این اداره اعلام کرده است که«ساجد جت»که به‌عنوان «هماهنگ‌کنندۀ پاکستانی» معرفی شده نیز متهم است، اما دربارۀ محل حضور او جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

سه فرد پاکستانی تندرو دیگر نیز به نام فیصل جت مشهور به (سلیمان شاه)، حبیب طاهر مشهور به (جبران) و حمزه افغانی به گفته مقامات هند متهم شناخته شده‌اند.

به گفتۀ این اداره، این سه تن چند هفته پس از این حمله، در یک جنگل در کشمیر، توسط نیروهای امنیتی هند کشته شدند.

این حمله از سال ۲۰۰۸ تاکنون مرگبارترین حمله بر غیرنظامیان هندی خوانده شده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترمپ می‌گوید توافق با اوکراین «نزدیک‌تر از هر زمان دیگر» شده است

دونالد ترمپ، ریئس جمهور امریکا (آرشیف)
دونالد ترمپ، ریئس جمهور امریکا (آرشیف)

مقام‌های ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند که در جریان دو روز گفت‌وگو با هدف نزدیک‌تر ساختن پایان تهاجم روسیه، پیشرفت چشم‌گیری حاصل شده است.

بر اساس گزارش‌ مرکز خبر رادیوآزادی، واشنگتن به کی‌یف تضمین‌های امنیتی را پیشنهاد کرده که بر اساس تعهد دفاع جمعی مادۀ ۵ ناتو الگو گرفته شده است.

در حالی‌که هنوز پرسش‌هایی دربارۀ مسائل کلیدی از جمله سرنوشت مناطقی که کی‌یف همچنان در شرق دونتسک در اختیار دارد باقی مانده، دونالد ترمپ رئیس ‌جمهور ایالات متحده، گفته است که به نظر می‌رسد توافقی برای پایان دادن به بزرگ‌ترین و مرگ‌بارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

ترامپ روز دوشنبه ۱۵ دسامبر پس از گفت‌وگوهای چند روزۀ هیأت‌های اروپایی، امریکایی در برلین، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که «ما تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از گذشته به آن نزدیک شده‌ایم.»

ریئس جمهور امریکا همچنان افزود که «ما گفت‌وگوهای متعددی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، داشتیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده‌ایم و خواهیم دید که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.»

او در مورد اینکه چی زمانی با پوتین گفت‌وگو کرده است جزئیات ارائه نکرد.

در همین حال ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که گفت‌وگوها در برلین دشوار اما مفید بوده‌اند و مذاکره‌کنندۀ ارشد او، رستم عمروف، نیز اعلام کرد که در برلین با حضور استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر داماد ترامپ، در میان دیگر مقام‌های امریکایی، «پیشرفت واقعی» به‌دست آمده است.

ادامه خبر ...

ادامه گفت‌وگوهای مقام های امریکایی و اوکراینی در برلین در مورد صلح در اوکراین

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید در حال احوال پرسی با ولودیمیرزلینسکی ریئس جمهور اوکراین در برلین، فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی نیز در کنار آنها ایستاده است.
استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید در حال احوال پرسی با ولودیمیرزلینسکی ریئس جمهور اوکراین در برلین، فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی نیز در کنار آنها ایستاده است.

انتظار می‌رود که مقام‌های امریکایی و اوکراینی امروز، دوشنبه ۲۴ قوس، برای دومین روز پیاپی گفت‌وگوهای خود را در برلین ادامه دهند.

واشنگتن تلاش می‌کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، دو طرف را به یک توافق برساند.

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، روز گذشته در برلین با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلینسکی، و هیأت مذاکره‌کنندۀ او، حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند.

ویتکوف در صفحۀ ایکس خود نوشت که «نمایندگان دربارۀ طرح ۲۰ ماده‌ای برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل، گفت‌وگوهای همه‌جانبه انجام دادند. پیشرفت‌های زیادی حاصل شد و آنان فردا (دوشنبه) صبح دوباره با هم دیدار خواهند کرد.»

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای‌آزاد/رادیوآزادی، مشخص نبود که شرکت‌ کنندگان گفت‌وگوهای امروز چه کسانی خواهند بود.

پیش از این، برای امروز دوشنبه در برلین، دیدار زلینسکی با رهبران جرمنی، فرانسه و بریتانیا برنامه‌ریزی شده است.

طرح ۲۰ ماده‌ای پس از آن مطرح شد که اوکراین و حامیان اروپایی‌اش کار روی پیشنهادهای بدیل در برابر طرح پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای واشنگتن را آغاز کردند.

آنان طرح ایالات متحده را که شباهت‌هایی با برخی مواضع مسکو داشت، به‌گونه‌ای گسترده به نفع روسیه ارزیابی کرده بودند.

ادامه خبر ...

سیلاب در مراکش جان ۳۷ تن را گرفت

آرشیف
آرشیف

در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در مراکش، دست‌کم ۳۷ تن جان باخته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد در ولایت ساحلی آسفی رخ داده است که در حدود ۳۳۰ کیلومتری جنوب رباط پایتخت، موقعیت دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در مدت یک ساعت بارندگی شدید خانه‌ها و دکان‌ها را زیر آب برد، موترها را با خود برد و شمار زیادی از سرک‌های اطراف را مسدود کرد.

مراکش در حالی باریدن باران‌ و سیلابهای شدید را تجربه می کند که این کشور هفت سال خشکسالی پی‌هم را سپری کرده و شاهد خالی شدن برخی از بندهای مهم خود در کوه‌های اطلس بوده است.

ادامه خبر ...

زلنسکی و هیئت امریکایی، دومین روز گفت‌وگوها را در برلین ادامه می‌دهند

گفت‌وگوها میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و هیئت مذاکره‌کنندهٔ ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۴ قوس در برلین، پایتخت جرمنی، ادامه می‌یابد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو طرف روز یکشنبه حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند، اما به نتیجهٔ روشنی دست نیافتند.

در این مذاکرات، استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ برای شرق میانه، جَرد کوشنر، داماد ترمپ، و شماری دیگر از مقام‌های امریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند.

این گفت‌وگوها بر طرح صلح ۲۸ ماده‌ای متمرکز است که از سوی امریکا پیشنهاد شده بود؛ طرحی که اوکراین بعداً آن را به ۲۰ ماده کاهش داد.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا جان دست‌کم ۱۲ نفر را گرفت

پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.
پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، مقام ها از کشته شدن دست‌کم 12 نفر خبر داده اند.

پولیس می‌گوید که در پی این حادثه، دو نفر بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های استرالیایی گفته‌اند که یکی از مهاجمان در میان کشته‌شدگان بوده است. از احتمال افزایش شمار تلفات این حادثه نیز گزارش شده است.

این تیراندازی عصر یکشنبه به وقت محلی، در جریان مراسم مذهبی یهودیان به نام حنوکا رخ داده است.

آنتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، این حادثه را "وحشتناک و دردناک" توصیف کرد.

ادامه خبر ...

تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی؛ پولیس دست‌کم دو نفر را بازداشت کرد

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، چندین تن زخمی شده‌اند.

جامعهٔ یهودی استرالیا گفته است که این تیراندازی شام امروز به وقت محلی، در جریان یک مراسم سنتی رخ داده است.

پولیس اعلام کرده که دست‌کم دو نفر بازداشت شده‌اند و از مردم خواسته است تا اطلاع بعدی از این ساحل مشهور دوری کنند.
پولیس همچنان گفته است که ۱۳ نفر پس از این رویداد به شفاخانه منتقل شده‌اند.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی به نقل از یک ویدیوی تأییدنشده گزارش داده است که این تیراندازی توسط دو مرد انجام شده است.

ادامه خبر ...

حماس کشته شدن یک فرمانده ارشد خود در حمله اسرائیل را تأیید کرد

آرشیف: نوار غزه
آرشیف: نوار غزه

خلیل الحیّه، رئیس گروه حماس، امروز یکشنبه ۱۴ دسمبر تأیید کرد که رئیس بخش تولید سلاح این گروه یک روز پیش در نتیجهٔ حملهٔ اسرائیل در نوار غزه کشته شده است.

حماس از سوی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدهٔ امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، الحیّه که در تلویزیون «الاقصی» وابسته به حماس سخنرانی می‌کرد، گفت: "مردم فلسطین در حال حاضر روزگار بسیار دشواری را سپری می‌کنند و با کشته شدن بیش از هفتاد هزار نفر، از جمله فرمانده رائد سعد و همراهانش، رنج می‌برند."

اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که رائد سعد، یکی از طراحان حملهٔ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به این کشور در یک حمله کشته شده است.

در حملۀ جنگجویان حماس بر اسرائیل حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر گروگان گرفته شدند.

این حمله منجر به حملات گسترده اسرائیل در نوار غزه شد.

ادامه خبر ...

وزیر خارجهٔ سوریه حمله بر سربازان امریکایی را نکوهش کرد

سوریه - نمای پایگاه نظامی امریکایی تل‌بیدر که به‌تازگی از سوی نیروهای ایالات متحده تخلیه شد.
سوریه - نمای پایگاه نظامی امریکایی تل‌بیدر که به‌تازگی از سوی نیروهای ایالات متحده تخلیه شد.

اسعد شیبانی، وزیر خارجهٔ سوریه حمله‌ای را که شنبه به کشته شدن دو سرباز امریکایی انجامید، نکوهش کرد.

به‌گفتهٔ مقام‌ها، در منطقهٔ مرکزی پالمیرا پس از آن‌که فرد مظنون به عضویت در گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بر یک گزمۀ مشترک امریکا و سوریه تیراندازی کرد، دو سرباز امریکایی و یک ترجمان غیرنظامی جان باختند.

شیبانی در پیامی در شبکهٔ ایکس به خانواده‌های قربانیان نیز تسلیت گفت.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تروت سوشیال خود وعدهٔ «اقدام تلافی‌جویانهٔ بسیار جدی» داد.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

کشته شدن ۲ تن در تیراندازی در یک پوهنتون ایالت رود آیلند؛ مظنون تیراندازی فرار کرد

یک مرد مسلح پس از ظهر روز شنبه در پوهنتون معتبر براون در شهر پراویدنس ایالت رود آیلند ایالات متحده ۲ تن را کشت و ۹ تن دیگر را به‌شدت زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌ها از مردم خواستند که در منطقه در وضعیت قرنطینه بمانند، چون‌که مهاجم هنوز متواری است.

بریت اسمایلی، شاروال پراویدنس در یک نشست خبری گفت: «می‌توانم تایید کنم که امروز دو نفر جان باخته‌اند.

به گفتۀ زخمیان در وضعیت وخیم اما پایدار قرار دارند.

این تیراندازی در ساختمان باروس و هالی، محل دیپارتمنت‌های انجینیری و فیزیک، در محوطهٔ این پوهنتون رخ داده است.

مقامات پوهنتون گفته‌اند، که در زمان وقوع تیراندازی، قرار بود چند امتحان در این ساختمان برگزار شود.

به گفتۀ نیروهای امنیتی مظنون تیراندازی با لباس سیاه ملبس بود.

پوهنتون براون در شهر پراویدنس، نزدیک بوستون، حدود ۱۱ هزار محصل دارد.

این تیراندازی تازه‌ترین مورد از سلسلهٔ طولانی حملات به مکاتب و پوهنتون‌ها در ایالات متحده است؛ جایی که تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی آسان به سلاح‌های گرم با بن‌بست سیاسی روبه‌رو است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG