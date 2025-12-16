هند می گوید «پاکستان در پشت حملۀ خونین در کشمیر» دست دارد

مقام‌های ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند که در جریان دو روز گفت‌وگو با هدف نزدیک‌تر ساختن پایان تهاجم روسیه، پیشرفت چشم‌گیری حاصل شده است.

بر اساس گزارش‌ مرکز خبر رادیوآزادی، واشنگتن به کی‌یف تضمین‌های امنیتی را پیشنهاد کرده که بر اساس تعهد دفاع جمعی مادۀ ۵ ناتو الگو گرفته شده است.

در حالی‌که هنوز پرسش‌هایی دربارۀ مسائل کلیدی از جمله سرنوشت مناطقی که کی‌یف همچنان در شرق دونتسک در اختیار دارد باقی مانده، دونالد ترمپ رئیس ‌جمهور ایالات متحده، گفته است که به نظر می‌رسد توافقی برای پایان دادن به بزرگ‌ترین و مرگ‌بارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

ترامپ روز دوشنبه ۱۵ دسامبر پس از گفت‌وگوهای چند روزۀ هیأت‌های اروپایی، امریکایی در برلین، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که «ما تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از گذشته به آن نزدیک شده‌ایم.»

ریئس جمهور امریکا همچنان افزود که «ما گفت‌وگوهای متعددی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، داشتیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده‌ایم و خواهیم دید که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.»

او در مورد اینکه چی زمانی با پوتین گفت‌وگو کرده است جزئیات ارائه نکرد.

در همین حال ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که گفت‌وگوها در برلین دشوار اما مفید بوده‌اند و مذاکره‌کنندۀ ارشد او، رستم عمروف، نیز اعلام کرد که در برلین با حضور استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر داماد ترامپ، در میان دیگر مقام‌های امریکایی، «پیشرفت واقعی» به‌دست آمده است.