وزارت داخۀ جرمنی: در خواست های حدود ۶۵۰ افغان رد شده‌ است

به گفتۀ این وزارت، به این افراد در روزهای اخیر بهصورت کتبی اطلاع داده شده است.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که حکومت جرمنی هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد به شماری از افغانهای که در حال حاضر در پاکستان در انتظار در یافت ویزۀ این کشور بهسر میبرند، نامههای رسمی رد درخواست بفرستد؛ اقدامی که به گفتۀ جرمنی، به این دلیل انجام میشود که «دیگر ارادۀ سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد.»
با این حال، بر اساس گزارشها، از طریق دو برنامۀ دیگر پذیرش، هنوز این امیدواری وجود دارد که چند صد افغان دیگر به جرمنی منتقل شوند.
وزارت داخلۀ جرمنی شمار این افغانها را در مجموع ۷۰۱ نفر اعلام کرده که به گفتۀ این وزارت، هماکنون در پاکستان در انتظار بهسر میبرند و از حمایت حکومت جرمنی برخوردارند
این افراد کسانی هستند که جرمنی پیشتر به آنان تعهد پذیرش داده و بررسی پروندههایشان جریان دارد.
از میان آنان، ۶۱۹ نفر شامل برنامۀ پذیرش برای افغانستان میشوند که کارمندان پیشین محلی هستند؛ افرادی که در دو دهه گذشته با نهادهای آلمانی در این کشور همکاری کرده اند.
در ماه اگست سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، بسیاری از افغانهایی که پیش از آن با نیروها و نهادهای خارجی کار کرده بودند، از بیم انتقامجویی طالبان، برای نجات جان خود به پاکستان رفتند.
بسیاری از خانوادههای افغان ماهها و حتی سالهاست که در اسلامآباد گیر ماندهاند و در انتظار انتقال به کشور های اروپایی و امریکا اند.
حکومت ائتلافی محافظهکار جرمنی پس از بهدست گرفتن قدرت در ماه می، برنامۀ اسکان مجدد افغانها را به حالت تعلیق درآورد.
در این برنامه، کارمندان پیشین محلی نهادها و مؤسسات جرمنی مانند وکلا و خبرنگاران، اعضای خانوادههای آنان و همچنان افرادی شامل بودند که در معرض خطر آزار و اذیت از سوی طالبان قرار داشتند.
با وجود تعلیق این برنامه، شماری از افغانها که در محاکم جرمنی دعواهای حقوقی خود را بردهاند، موفق شدند ویزۀ این کشور را دریافت کنند.
بر اساس گزارشها، شمار این افراد که ویزه گرفتند و به جرمنی منتقل شدهاند، از ۳۰۰ نفر فراتر میرود.
این افراد در پروازهای چارتر از اسلامآباد به استانبول ترکیه و از آنجا به جرمنی انتقال داده شدهاند.
همچنین گزارش شده است که پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری میلادی مهلت داده تا افغانهای را که جرمنی وعده پذیرش داده است طبق برنامههای خود به آن کشور منتقل کند؛ در غیر آن به افغانستان اخراج خواهند شد.
ماه گذشته، حکومت جرمنی به شماری از این افغانها که در پاکستان در انتظار رفتن به این کشور بودند، پیشنهاد کرد که اگر از این برنامه خارج شوند و از رفتن به جرمنی صرفنظر کنند، کمک مالی دریافت خواهند کرد.
گفته میشود دهها نفر، هرچند رقم دقیق آن اعلام نشده، این پیشنهاد را پذیرفته اند.