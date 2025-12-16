مریم، یک مهاجر افغان در اسلامآباد پاکستان، از رفتار نامناسب پولیس این کشور شکایت کرده و مدعی است که اخیراً افرادی با لباس شخصی که خود را ماموران پولیس معرفی میکنند، مهاجران افغان را آزار و اذیت و تهدید به بازداشت میکنند.
او روز سهشنبه ۱۶ دسمبر به رادیو آزادی گفت که از دو سال به اینطرف بدون سرپرست با دو کودک خردسالش در پاکستان زندگی میکند و چندین بار مورد آزار و اذیت قرار گرفته و اخیرا یکبار پس از پرداخت ۵۰ هزار روپیه پاکستانی، پس از بازداشت دوباره رها شده است.
«در لباسهای شخصی میآیند و در موترهای شخصی مثل تکسی گشتزنی میکنند تا افغان ها را پیدا کنند درگذشته اگر به پنج هزار، ده هزار و بیست هزار رها میکردند، حالا تا پنجاه هزار و یک لک کلدار میگیرند و درضمن اخطار میدهند، فحش میگویند و افغانها را میترسانند.»
زهرا یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان باشنده منطقه پندی میگوید برعلاوه روز پولیس حتی نیمه های شب داخل خانههای مردم شده و پس از شکستانده دروازه ها افغان ها را آزار واذیت میکند.
«ساعت دو بجه، سه بجه شب میآیند داخل خانهها شده تلاشی میکند مردم را اذیت میکنند و دروازهها را میشکنانند بسیار وضعیت خراب است این ها با لباس های شخصی و موترهای شخصی میآیند که کسی فرار هم کرده نمیتواند خودم را بازداشت کرده بودند ویزه هم داشتیم با آن هم حاجی کمپ انتقال دادند، بعد رها شدم، ویزه را قبول نداشتند آنها گفتند که این ویزه میدیکل (صحی) است.»
برخی پناهجویان افغان میگویند که تشخیص پولیس در لباس شخصی برای شان بسیار دشوار شده و نمیتوانند ماموران پولیس و افرادی که قصد سرقت دارایی آنان را دارند، تفکیک کنند.
آنان مدعی اند که افغان ها در پاکستان از ابتداییترین حقوق انسانی برخوردار نیستند و همواره در فضای ترس و اضطراب بسر می برند.
پولیس پاکستان تا کنون در مورد این ادعا ها تا کنون اظهار نظر نکرده است.
پاکستان پس از تیره شدن روابط اش با حکومت طالبان و در پی درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در یازدهم اکتوبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا فشارها بر افغان های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است.
حدود دوهفته قبل محسن نقوی وزیر داخله پاکستان از تشدید عملیات بازداشت افغان های فاقد مدرک خبرداده گفت که عملیات را به سطح مسئولان ساحوی پولیس آغاز کرده و افغان های فاقد اسناد را بازداشت می کنند.
نقوی تأکید کرده بود که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود، «بلافاصله بازداشت خواهد شد.»
دراین حال شورای مهاجرین افغان دراسلام آباد پاکستان نیز مشکلات پناهجویان افغان را تایید کرده و میگوید وضعیت وخیم است و بازداشت ها به شدت ادامه دارد.
هر کسی که پیش روی شان میآید که اسناد نداشته باشد بازداشت کرده به حاجی کمپ انتقال داده به افغانستان دیپورت میکنند
میوند علمی افغان رئیس این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت: «وضعیت بی نهایت خراب است پولیس صبح وشب میآید، یک بجه دو بجه حتی سه بجه شب هم آمده اند، روزانه دو تا سه بار میآیند، هر کسی که پیش روی شان میآید که اسناد نداشته باشد بازداشت کرده به حاجی کمپ انتقال داده به افغانستان دیپورت میکنند به آخرین حدش وضعیت خراب است همه را بازداشت کرده و اخراج می کنند.»
او اما درمورد این که ماموران پولیس پاکستان با لباس شخصی یا رسمی وارد محلات سکونت افغان ها میشوند، جزییات نداد.
این نگرانی ها درحالی مطرح میشود که بهتازگی وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته تا از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خود داری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند.
مولوی عبدالکبیر، روز جمعه ۱۲ دسمبر، در سخنرانی ای در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و باری بر دوش کسی نیستند.
کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها به تاریخ ۱۲ دسمبر، ۸۳۰ خانواده افغان شامل ۴۳۰۰ نفر از ایران و پاکستان، به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتهاند.
شماری از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستان اند که بارها گفتهاند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردهاند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند.
پاکستان در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفت که در چند مرحله، روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۲۵، بیش از یک اعشاریه هشت میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدهاند.