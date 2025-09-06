آنان می گویند که در زلزله های پی در پی خسارات هنگفت مالی را متحمل شده اند.

نور خان یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر روز شنبه ۶ سپتمبر به رادیو آزادی گفت:

ما همه چیز را از دست دادیم

«ما همه چیز را از دست دادیم، اموال و اطفال ما را با فریاد و گریه از قریه بیرون کشیدند، در بالا ها وضعیت همین گونه خراب است، آنجا هیچ امکانات برای گشتن و زندگی کردن وجود ندارد، ما اینجا سرپناهی نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده است.»

یکی دیگر از باشندگان مزار دره همین ولسوالی کنر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که تا کنون هیچ کمکی از سوی نهاد های کمک رسان یا حکومت طالبان دریافت نکرده اند.

«تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است، تمام خانه ها فروریخته است و مردم در ویرانه ها بسر می برند ، از برای خدا ما هم مسلمان هستیم، چهار تن ما شهید و پنج تن دیگر ما زخمی شدند.»

شماری دیگر از باشندگان کنر می‌ گویند که پس از وقوع زلزله اصلی مرگبار، هنوز پس لرزه ‌ها در این منطقه احساس می شود و باشندگان این منطقه شب ها را با ترس در بیرون از خانه ها سپری می‌ کنند.

میر وحید باشنده ولسوالی چوکی به رادیو آزادی گفت:

«نود درصد مردم مناطق آسیب دیده را ترک کرده اند، کسانی که مقداری امکانات داشتند به شهرها رفته اند، و افراد ناتوان در دشت ها خیمه زده اند ، هیچ سرپناهی ندارند، از یک سو باران و از سوی دیگر پس لرزه های دوام دار مردم را به وحشت انداخته است.»

این در حالیست که به روز جمعه زلزله دیگری مناطق شرقی افغانستان را تکان داد.

اداره جیولوژی امریکا شدت این زلزله را ۵.۲ ریشتر خوانده که مرکز آن در ۴۰ کیلومتری غرب اسعدآباد کنر و عمق آن ۱۰ کیلومتر گفته شده است، اما مقامات طالبان گفته اند این زلزله تلفات در پی نداشته است.

طالبان: کمک‌های غیرغذایی توزیع شده؛ سازمان ملل: منابع امداد ناکافی است

قربانیان زلزله کنر درحالی از کمبود کمک ها شکایت دارند، که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله گفته که این بحران تازه در حالی در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک‌ های مالی توانایی نهاد های امداد رسان را محدود کرده است.

این نهاد روز جمعه ۵ سپتمبر در اعلامیه ای افزوده که هرچند شماری از کشور ها و نهادهای امداد رسان اقدامات را در این خصوص انجام داده اند، اما این کمک ‌ها کافی نیست و بدون امکانات اضافی، درد و رنج مردم با فرارسیدن فصل زمستان بیش‌تر افزایش خواهد یافت.

پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این زلزله مرگبار قریه ها را کاملا ویران کرده و بسیاری از مردم بی سرپناه شده اند و مدیریت این فاجعه بالاتر از ظرفیت افغانستان و نهادهای امدادرسان است.

سازمان ملل متحد گفته است که بیش از ۱۲ هزار نفر در نتیجه این زلزله مرگبار آواره شده و به دلیل تخریب مکاتب، کلینیک‌ ها و سایر امکانات مردم با مشکلات شدید مواجه هستند.

اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه ۶ سپتمبر گفته است که در هماهنگی با نهاد های بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله ولایت کنر کمک های غیر غذایی رسانیده است.

این زلزله با شدت ۶.۱ ریشتر ناوقت ۳۱ اگست در ولایت های کنر ،ننگرهار و لغمان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی را به بار آورد.

حکومت طالبان گفته است که در نتیجه این زلزله در چهار ولایت شرقی افغانستان ۲۲۱۷ نفر کشته، ۳۹۶۱ نفر زخمی و هزاران خانه تخریب شده اند.

مقام ‌های ولایتی کنر اخیرا به خبرنگاران محلی گفته ‌اند که عملیات نجات و جستجو در مناطق مختلف پایان یافته و در حال حاضر مصروف ایجاد کمپ های موقت برای قربانیان در نزدیکی اسعدآباد هستند.

این مقام ها افزوده اند که مردم به دلیل پس لرزه های مداوم و ترس از وقوع زلزله های بیشتر در بیرون از خانه ها بسر می برند.