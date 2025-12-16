در اعلامیهٔ آمده که این برنامه سرمایه‌گذاری در شرکت ‌های کوچک و متوسط را تسهیل می‌کند، از کارآفرینان حمایت می‌کند و دسترسی به خدمات مالی را بهبود بخشیده و بر مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و بازگشت کنندگان تمرکز خواهد کرد.

اعلامیه افزوده که «برنامهٔ تثبیت بخش خصوصی افغانستان» از ماه آینده آغاز می‌شود و برای ۳ سال و ۶ ماه ادامه خواهد داشت

ورونیکا بوشکوویچ پوهار، شارژدافیر اتحادیهٔ اروپا در افغانستان،گفته این برنامه بخشی از حمایت جامع اتحادیهٔ اروپا از مردم افغانستان است.

در اعلامیه اتحادیه اروپا به نقل از خواجه آفتاب احمد، مدیر منطقه‌ای شرق میانه، پاکستان و افغانستان در(IFC) آمده که هرچند هیچ تلاش واحد نمی‌تواند همهٔ چالش‌ها را برطرف کند، اما تقویت کسب ‌و کارها راه عملی برای حفظ معیشت مردم و حمایت از افغان ها در بازسازی کشور، با کرامت انسانی است.

در همین حال شماری از زنان، جوانان و بازگشت‌کنندگان، که به‌ عنوان گروه ‌های هدف این برنامه معرفی شده‌اند، ابراز امیدواری می کنند که این اقدام بتواند فرصت ‌های واقعی کاری ایجاد کند.

سلیمه یعقوبی کارآفرین و مسئول یک کارگاه خیاطی در شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت:

این یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر انجام بدهند بهتر است

نه تنها از کسانی که تازه کار را شروع می کنند حمایت شود بلکه افراد دیگر که متوسط اند و کارگاها های خرد و بزرگ دارند نیز به حمایت نیاز دارند،شاید از نظر اقتصادی با مشکل مواجه باشند و نتوانند تجهیزات و امکانات که لازم دارند بخرند و فراهم کنند تا که کار های شان پیشرفت داشته باشد."

یک جوان جویای کار ساکن کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز می گوید مهارت دارد، اما فرصت کار یا حمایت مالی ندارد.

"فعلا بیکار هستم،کار پیدا نمی شود،اقتصاد زندگی ام بی حد ضعیف است من پنج سال در بخش تخنیک نشرات زنده رسانه ها کار کرده ام بسیار تلاش کردم که دوباره برایم در تلویزیون یا جای دیگر کار پیدا شود ؛اما نشد."

یک افغان بازگشته از پاکستان که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که ایجاد زمینه شغلی، راهی برای بازگشت آنان به خودکفایی است.

"یک ماه می شود که از پاکستان به کابل آمده ایم، چندین بار به بازار رفته ایم اما کار پیدا نمی شود، زندگی ما در اینجا بسیار دشوار است،ما از حکومت و موسسات توقع داریم همکاری کنند و کاری برای ما پیدا کنند."

بر اساس گزارش‌ها، پس از روی کار آمدن طالبان، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیت خود را کاهش داده یا کشور را ترک کرده‌اند، پروژه‌های اقتصادی و خدماتی متوقف شده و دسترسی به قرضه و خدمات مالی محدود شده است.

درعین حال حکومت طالبان زنان را در افغانستان از کار در بسیاری ادارات دولتی و بخش‌ های خصوصی منع کرده و این محدودیت ‌ها باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانواده‌ها و محرومیت از فرصت‌ های اقتصادی شده و بسیاری از زنان تحصیل‌کرده و حرفه‌ای مجبور به ترک شغل یا تغییر حرفه شده‌اند.

سازمان بین‌المللی کار و دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، اخیرا گزارش‌ های از سطح بالای بیکاری در داخل افغانستان منتشر کرده‌ و هشدار داده‌ اند که این مشکل روز به روز در حال افزایش است.