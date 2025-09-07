به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در عوض زلنسکی، پوتین را برای مذاکرات به کیف، پایتخت اوکراین دعوت کرد.

این در حالی‌ست ‌که روسیه همچنان با حملات طیاره های بی سرنشین، کیف را هدف قرار می‌دهد.

زلنسکی شنبه ۶ سپتمبر در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز گفت: «او می‌تواند به کی‌یف بیاید. من نمی‌توانم وقتی کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم. نمی‌توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم.»

ولودیمیر زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای «به‌تعویق انداختن دیدار» بوده و به گفتۀ زلنسکی، پوتین «در حال بازی با ایالات متحده» است.

رئیس جمهور پوتین پیش‌ از این ارزش دیدار با همتای اوکراینی اش را کم‌اهمیت جلوه داده بود.

اما او همچنان پیشنهاد کرده بود که حاضر است با او تنها در خاک روسیه ملاقات کند.

ولادیمیر پوتین جمعه ۵ سپتمبر در یک مجمع اقتصادی در شهر بندر ولادی‌وستوک گفت: «بهترین مکان برای این دیدار، پایتخت روسیه، مسکو، شهر «قهرمان» است.»

این در حالی است که سیستم های دفاع هوایی اوکراین اواخر شنبه فعال بود و شمار زیادی از طیاره های بی سرنشین روسیه را بر فراز کیف سرنگون کرد.

هشدار حملات طیاره های بی سرنشین در مناطق خرسون، دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا نیز به صدا درآمد.

مقام‌های اوکراین از تغییر آشکار در تکتیک نیروهای روسیه در نزدیکی شهر ستراتیژیک و از دیر زمان مورد مناقشه پوکرفسک در منطقه دونتسک نیز خبر دادند.

این پس از آنست که پوتین خطاب به شرکای غربی کیف گفت هر نیرویی که برای تقویت متحدشان در قالب «نیروی تضمین پس از جنگ» به اوکراین اعزام شود، از سوی روسیه هدف قرار خواهد گرفت.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این هشدار، تازه‌ترین مورد از رشته سخنان آشتی ناپذیر رئیس جمهور روسیه است که نشان می‌دهد تلاش‌ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین، پس از برگزاری نشست پوتین و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده متوقف شده است.

آن ها ماه گذشته در آلاسکا ملاقات کردند.