لاهوری به رادیو آزادی گفت که دو پسر خردسالش در زلزله جان باختند و شوهرش به علت جراحات شدید هنوز در شفاخانه بستری است و او در این وضعیت دشوار به هیچگونه خدمات صحی دسترسی ندارد و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند.

در شب زلزله در کلینیک دخترم تولد شد

«در شب زلزله در کلینیک دخترم تولد شد، ناوقت شب که به خانه آمدیم زلزله شد. دو پسرم جان باختند، شوهرم زخمی است. نوزاد ام را حالا در تکه ‌ها بسته کرده ام، چیزی ندارم، شیر می ‌دهم اما حالا شیرم قطع شده، برای ما کمک کنند، چیزی برای دخترم بدهند، شیر ندارم. پسر هایم کشته شدند و من زیر خیمه نشسته‌ ام.»

راز بی‌بی، ۱۸ ساله زن دیگر آسیب دیده از زلزله در ولسوالی چوکی که شش‌ ماهه باردار است ، نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد.

او می‌ گوید کمرش به شدت آسیب دیده و هیچ دارو، خدمات صحی یا قابله در دسترس ندارد.

راز بی‌بی که اکنون در کمپ ولسوالی خاص کنر زیر خیمه‌ بسر می برد، به رادیو آزادی گفت:

«شش‌ ماهه باردارم، سنگ بر من افتاده و کمر و پایم شدیدا درد می‌ کند. داکتر زنان نیست، یک داکتر مرد بود، رفتم گفت چنین دوا نزد من نیست. به همه‌ چیز ضرورت داریم، لباس نداریم، اطفال را برهنه آورده‌ ایم، تشناب نیست، همین‌ طور در دشت زیر خیمه‌ ها هستیم.»

نه تنها زنان باردار و زنانی که به تازگی زایمان کرده اند، بلکه شماری از زنان و دخترانی که در دوره عادت ماهوار قرار دارند، از وضعیت مشابه شاکی اند.

زرڅانګه ۲۳ ساله، باشنده درهٔ غازی‌ آباد ولسوالی نورگل کنر، که زلزله ۱۷ عضو خانواده ‌اش را از او گرفته و خانه ‌اش به‌ طور کامل ویران شده، به رادیو آزادی گفت که حتی یک جوره لباس اضافه یا وسایل بهداشتی ضروری ندارد:

«همین حالا در مشکلات (دورهٔ عادت ماهانه) قرار دارم، هیچ چیزی با من نیست، خانه‌ ها خراب شده. وقتی عادت ماهوار می‌ آید، طبعا مشکلات بیشتر می شود. تنها یک جوره لباس بر تن دارم. کودکان اسهال شده اند، وسایل بهداشتی و پمپر نداریم، لباس برای تبدیل کردن نداریم، جای حمام کردن هم نیست، هیچ چیزی برای ما نداده ‌اند.»

این زنان و دختران آسیب دیده از زلزله خواهان آن ‌اند که هرچه زودتر برای ‌شان سرپناه مناسب، تشناب‌ های سیار، دوا، آب پاک، غذا و خدمات صحی به شمول فرستادن قابله ‌ها و داکتران زن به ساحه فراهم شود.

در رابطه به مشکلات و خواست ‌های این زنان و دختران، از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان و ذبیح‌ الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده شد، اما آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.

با این حال، شماری از متخصصان صحی دوران بارداری، پس از زایمان و عادت ماهوار زنان را بسیار مهم و حساس دانسته تأکید می‌ کنند که باید برای مراعات اصول حفظ‌ الصحه، هرچه زودتر خدمات صحی و مراقبت زیر نظر قابله ‌ها و داکتران زن برای‌ شان فراهم شود.

دکتر سونیتا بهرام، متخصص نسایی-ولادی، در گفتگو با رادیو آزادی هشدار داد که اگر به وضعیت این زنان و دختران رسیدگی نشود، امکان دارد زنان آسیب دیده از زلزله به بیماری‌ های خطرناک مبتلا شوند.

«اگر به این مشکلات توجه نشود، امکان دارد مشکلات روانی و صحی متعددی برای مادران و دختران ایجاد شود. در صورت عدم مراعات حفظ‌ الصحه، میکروب ‌ها وارد سیستم بولی می‌ شوند و سبب التهابات داخلی می‌ گردند، و در زن حامله این مشکلات بیشتر شایع است و همچنان روی رشد جنین تاثیرات منفی دارد و می تواند باعث ولادت قبل از وقت شود و حتی روی پروسه شیردهی مادر بسیار تاثیرات منفی دارد. »

او افزود که در این وضعیت، نوزادان به دلیل تغذیه نامناسب با خطر شدید سوتغذیه، کمبود کلسیم و حتی عقب‌ ماندگی ذهنی مواجه خواهند شد.

پیش از این هم شماری از زنان آسیب دیده از زلزله، خانواده‌ ها و رضا کاران در منطقه به رادیو آزادی از کمبود داکتران زن و زنان کمک رسان شکایت کرده بودند.

هرچند نهادهای بین‌ المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان ‌های حقوق بشری و امدادی در مورد رسانیدن کمک به زلزله‌ زدگان سخن گفته ‌اند، اما آنان این کمک‌ ها را برای مهار بحران کافی نمی ‌دانند.

ناوقت شب یکشنبه (۳۱ اگست) زلزله‌ ای شدید شش درجه ریشتر ولایت ‌های شرقی افغانستان، به‌ ویژه کنر را تکان داد.

طبق آمار رسمی حکومت طالبان، در این رویداد تا کنون بیش از ۲۲۰۰ تن کشته، بیش از ۳۶۰۰ تن زخمی و بیش از ۷۰۰۰ خانه ویران شده ‌اند.