آنان میگویند به دلیل این مشکل با چالشهای گوناگون روبهرو هستند و چون در خیمهها زندهگی میکنند، احتمال بیرون آمدن انواع خزندهگان وجود دارد که در شب برایشان خطر ایجاد میکند.
این زلزلهزدهگان بیسرپناه، خواستار فراهم شدن برق از طریق سولر و بطری هستند.
وقتی در خیمه روشنایی نباشد، مار و گژدم پیدا میشود.
عبدالخالق، یکی از باشندهگان و زلزلهزدهگان درهٔ دیوهگل ولسوالی چوکی ولایت کنر است.
او میگوید نبود روشنایی، زندهگی را برای آنان در خیمهها بسیار دشوار ساخته است.
«زندگی خیمه است، وقتی در خیمه روشنایی نباشد، مار و گژدم پیدا می شود.»
به گفتهٔ او، در خانههای خود امکانات ابتدایی فراهم کرده بودند، اما همهچیز در زلزله از بین رفته است: «خانههای ما کاملاً تخریب و ویران شدهاند، در خانههایمان شیشههای سولر و بطری وجود داشت، اما همه از بین رفته است. ما روشنایی از طریق بطری و سولر میخواهیم، به شدت به آن نیاز داریم، هوا نیز بسیار گرم است و آفتاب مستقیم بر خیمهها میتابد.»
برای ما یک سیستم درست روشنایی فراهم شود.
نور، یکی دیگر از باشندهگان و زلزلهزدهگان این ولسوالی نیز خواست مشابه دارد: «چراغهای دستی از سوی نهادها توزیع شده، اما این کافی نیست، خواست ما این است که از سوی همین نهادهای خیریه برای ما یک سیستم درست روشنایی فراهم شود.»
مقامهای محلی حکومت طالبان در کنر نیز این مشکل را تأیید میکنند، اما میگویند تلاشها برای حل آن ادامه دارد.
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: «تهیه و تکمیل همهٔ امکانات در عرض دو تا سه روز واقعاً کار دشوار است، اما انشاءالله در یکی دو روز آینده برای آنان روشنایی هم فراهم خواهد شد و برای برخیها فراهم شدهاست، کمپ ابتدایی که نخست در خاص کنر ساخته شده بود، همهٔ این نیازمندیها در آن فراهم گردیده است، امید میرود که برای این دو کمپ دیگر نیز مهیا شود.»
پس از وقوع زلزله در کنر، برای چندین روز عملیات نجات و رساندن کمکهای فوری ادامه داشت و تنها دو روز میشود که روند ایجاد کمپها برای زلزلهزدهگان آغاز شدهاست.
برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) در ششم سپتمبر اعلام کرده بود که برای کمک به زلزلهزدهگان به هشت میلیون دالر نیاز دارد که در آن علاوه بر سایر خدمات، فراهم کردن سرپناه، ساخت خانههای موقت و دایمی و تهیهٔ انرژی نوین برای خانوادههای آسیبدیده نیز شامل است.
بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان «اسلامیک ریلیف»، زلزلهٔ شب ۳۱ آگست حدود ۶۵ درصد ساختمانها را در ولایت کنر بهطور کامل ویران کردهاست.
ملل متحد شمار آسیب دیدهگان این زلزله در شرق افغانستان را ۴۷۴ هزار نفر اعلام کردهاست.
بر بنیاد معلومات حکومت طالبان، در این زلزله تنها در ولایت کنر بیش از ۲،۲۰۰ تن جان باخته و بیش از ۳،۶۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.