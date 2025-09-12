صندوق نجات کودکان: بیش از ۱،۲۰۰ کودک در زلزلۀ شرق افغانستان جان باختند

او روز جمعه «۱۲ سپتمبر» به رادیو آزادی گفت که خودش نیز در نتیجه فرو ریختن سقف خانه از چندین ناحیه بدن به شدت آسیب دیده و اکنون تحت مداوا قرار دارد:

خانم، یک پسر و یک دخترم شهید شدند، پسرم چهار سال داشت و دخترم هشت ماه بود

"خانه‌ام به کلی فرو ریخت و از بین رفت، در نتیجه خانم، یک پسر و یک دخترم شهید شدند، پسرم چهار سال داشت و دخترم هشت ماه بود، خودم هم به شدت زخمی شدم، فعلاً از همه نهادها خواست من این است که هوا رو به سرد شدن است و زمستان آمدنی است، می‌ترسم کودکان دیگر که زخمی هستند، از سردی هوا دچار مشکل نشوند، برای ما زمینه ساخت یک سرپناه فراهم شود."

عبدالباسط یک باشنده دره نورگل ولایت کنر نیز می‌گوید، زلزله خانه‌های شان را تخریب کرده که در این رویداد به شمول خواهر و دو خواهرزاده خردسال‌اش، دختر کاکا و دو کودک کاکایش نیز جان باخته اند:

"شش نفر از اعضای خانواده ما شهید شدند، یک خواهرم، دو خواهرزاده‌ام یکی‌شان هشت ماه بود، یک دختر کاکایم که مهمان آمده بود و دو پسران کاکایم که یکی‌شان حدود ۸ سال سن داشت و دیگر شان هم تقریبا ۱۲ ساله بود، همه شهید شدند، بسیار سخت است وقتی دست و پاهایت میده باشد و آن‌قدر ناتوان باشی که هیچ کاری برای نجات‌شان کرده نتوانی و این‌که جان خود را از دست می‌دهد بسیار یک صحنه دردآور است."

آنان می‌گویند اکنون باقی اعضای خانواده‌های شان با مشکلات زیاد زیرخیمه زنده‌گی می‌کنند و از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان می‌خواهند تا به وضعیت بقیه اعضای خانواده‌شان به ویژه به وضعیت کودکان‌شان توجه جدی کنند.

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که تازه صندوق نجات کودکان (سیف د چلدرن) اعلام کرده که در زلزلۀ اخیر در شرق افغانستان، نزدیک به ۱،۲۰۰ کودک جان باخته که بیش از نیمی از مجموع قربانیان این رویداد را تشکیل می‌دهند.

حکومت طالبان شمار کل جان باخته‌گان این زلزله را ۲،۲۰۵ نفر و شمار زخمیان را نزدیک به ۴،۰۰۰ تن گزارش کرده‌است.

در میان این جان باخته‌گان، بیش از ۵۰۰ دختر و ۶۵۰ پسر بوده‌اند

نهادهای بین‌المللی: بیش از ۲۰۰ هزار کودک در شرایط بحرانی قرار دارند

«سیف د چلدرن» روز پنجشنبه «۱۱ سپتمبر» در گزارشی که در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نشر کرده، نوشته است که در میان این جان باخته‌گان، بیش از ۵۰۰ دختر و ۶۵۰ پسر بوده‌اند.

در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان آمده که هزاران نفر از آسیب دیده‌گان این فاجعه بی‌خانمان شده‌اند و به کمک فوری نیاز دارند.

این نهاد در ادامه افزوده که بیش از ۲۰۰ هزار کودک در شرایط بحرانی قرار دارند و هشدار داده‌است که به دلیل دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی ولایت کنر، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

صندوق نجات کودکان گفته که خانه‌های بیش از ۳۸ هزار زلزله‌زده که تقریباً نیمی از آن‌ها کودک هستند به طور کامل تخریب شده‌است.

در گزارش صندوق نجات کودکان به نقل از سمیرا سعید رحمان، یک مسئول این صندوق در افغانستان گفته شده که "اولویت‌های فوری برای کودکان در مناطق زلزله‌زده شامل غذا، سرپناه و آب پاک است، اما با گذشت زمان، خانواده‌هایی که خانه و امکانات خود را از دست داده‌اند، به حمایت پایدار برای بازسازی زندگی‌شان نیاز خواهند داشت".

پیش از این صندوق نجات کودکان (سیف د چلدرن) اعلام کرده که زلزله‌ی اخیر در شرق افغانستان، زنده‌گی بیش از ۲۶۰ هزار کودک را تحت تأثیر قرار داده‌است.

گفتنی‌ست که دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که ۵۱۶ زن در زلزله‌ی‌ در ولایت‌های کنر و ننگرهار جان باخته اند.

اوچا هم روز پنجشنبه در گزارشی افزوده که در این زلزله، ۴۷۶ مرد نیز جان باخته اند.

زلزله‌ی شدید روز یکشنبه گذشته (۳۱ اگست) در نیمه‌های شب، با شدت ۶،۱ درجه ریشتر، ولسوالی‌های مختلف ولایت‌های ننگرهار و کنر را تخریب کرد و سبب کشته و زخمی شدن هزاران تن به شمول زنان و کودکان شد.