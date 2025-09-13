لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۲۲ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۵۶

خبر ها

درخواست بیش از ۱۶ میلیون دالر کمک از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت برای بازماندگان زلزلۀ افغانستان

شماری از بازماندگان زلزله در کنر
شماری از بازماندگان زلزله در کنر

سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که برای تهیه سرپناۀ اضطراری و فراهم کردن خدمات صحی به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان، ۱۶.۸ میلیون دالر از جامعه جهانی درخواست کرده است.

این سازمان روز جمعه ۱۲ سپتمبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که با این پول برای ۱۳۴هزار نفر سرپناۀ عاجل و خدمات صحی فراهم خواهد کرد.

اوگوچی دانیلز، معاون سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که بسیاری از خانواده ها در شرق افغانستان در نتیجه زلزلۀ اخیر همه چیز خود را از دست داده و در حال حاضر بدون سرپناه در خیمه های موقتی می‌خوابند.

این سازمان، هشدار داده که اگر این کمکها به زودی صورت نگیرد، با فرا رسیدن فصل زمستان، وضعیت بازماندگان زلزله وخیم‌تر خواهد شد.

براساس آخرین آمار، در زلزله ۳۱ آگست در شرق افغانستان، بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اردوی اسرائیل: با تشدید حملات، بیش از ۲۵۰ هزار نفر شهر غزه را ترک کرده‌اند

غزه، آرشیف
غزه، آرشیف

اردوی اسرائیل می‌گوید که بیش از ۲۵۰ هزار نفر در چند هفته گذشته از شهر غزه فرار کرده و به سایر نقاط این نوار پناه برده اند.

اویخای ادرعی سخنگوی غربی زبان اردوی اسرائیل امروز ۱۳ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که براساس تخمین اردو، یک چهارم جمعیت یک میلیونی شهر غزه برای امنیت جان هایشان خانه های خود را ترک کرده اند.

خروج خانواده های فلسطینی از نوار غزه پس از تشدید عملیات نظامی اردوی اسرائیل آغاز شد.

این درحالیست که خبرگزاری اسوشیتدپرس، امروز به نقل از کارمندان صحی گزارش داد که در نتیجه یک سلسله حملات هوایی اسرائیل حداقل ۳۲ نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند.

اسرائیل پیش از این، از فلسطینی‌ها خواست که چندین منطقه در نوار غزه را بخاطر تشدید حملات هوایی تخلیه کنند.

گذرگاه مرزی غلام‌خان پس از یک و نیم ماه به روی رفت‌وآمد موترهای باربری باز شد

بندر غلام‌خان در خوست
بندر غلام‌خان در خوست

گذرگاه مرزی غلام‌خان، پس از نزدیک به یک و نیم ماه مسدود بودن از سوی پاکستان، روز جمعه ۱۲ سپتمبر به روی رفت و آمد موترهای باربری باز شد.

مقام‌های طالبان در ولایت خوست، از بازگشایی این گذرگاه خبر داده‌اند اما در مورد این که چرا پاکستان این گذرگاه را مسدود کرده و این‌که این گذرگاه تحت کدام شرایط به روی موترهای باربری بازگشایی شده، جزئیات نداده اند.

گفته شده که بسته شدن گذرگاه غلام‌خان طی شش هفته گذشته، بهای مواد خوراکی در ولایت های خوست و پکتیکا را افزایش داده است.

تاجران می‌گویند که بسته بودن این گذرگاه، ترافیک در مرز تورخم را نیز افزایش داده است.

برخی از این تاجران هفته گذشته به رادیو آزادی گفتند که انتظار طولانی برای بازگشایی گذرگاه غلام‌خان باعث شده که ترکاری و میوه تازه در موترهای لاری فاسد شود.

بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز

آرشیف
آرشیف

طالبان از بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز خبر داده‌اند.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان به نقل از مقام‌ها خبر داده که تنها در ۲۱ سنبله، بیش از ۶۶۰۰ پناهجو از پاکستان و بیش از ۲۱۰۰ پناهجوی دیگر از ایران وارد افغانستان شدند.

پاکستان و ایران در دو سال گذشته روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده اند که در نتیجه براساس معلومات سازمان ملل متحد ۳.۶ میلیون پناهجو از این دو کشور داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند.

کشته شدن دست‌کم ۱۲ نیروی پاکستانی در کمین جنگجویان مسلح در وزیرستان جنوبی

نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وانه مرکز وزیرستان جنوبی
نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وانه مرکز وزیرستان جنوبی

مقام های ایالتی خیبرپختونخوای پاکستان می‌گویند که دست‌کم ۱۲ تن از نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه ۱۲ سپتمبر در نتیجه کمین طالبان پاکستانی کشته شدند.

این مقامات به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که جنگجویان TTP ناوقت روزگذشته بر کاروان نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی حمله کردند.

به گفتۀ این مقامات، در نتیجه درگیری مسلحانه که رخ داد، دست‌کم 12 نیروی امنیتی کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شدند.

یک مقام محلی هم با تایید کشته شدن نیروهای امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهاجمان، سلاح و مهمات نیروهای امنیتی را با خود برده اند.

تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را در صفحات اجتماعی خود به دوش گرفته است.

این مرگبارترین حمله در چند ماه گذشته در ایالت خیبرپختونخوا است، جایی که تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های شبه نظامی در آنجا فعالیت می‌کنند.

دیدار امروز سریلانکا و بنگلادیش در چارچوب جام جهانی کریکت ۲۰ آووره آسیایی

به سلسله مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی، امروز تیم های سریلانکا و بنگلادیش به مصاف هم میروند.

این پنجمین بازی این سلسله مسابقات است که به میزبانی امارات متحده عرب برگزار می‌شود.

در بازی دیشب میان تیم های پاکستان و عمان، پاکستان توانست با تفاوت ۹۳ دوش برنده شود.

مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی در نهم سپتمبر آغاز شد.

در گروه A این مسابقات، تیم های عمان، هند، پاکستان و امارات متحده عرب و در گروه B تیم های افغانستان، بنگلادیش، سریلانکا و هانک کانگ با هم مقابل شده اند.

قرار است بازی فاینل این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار شود.

نظرسنجی: بسیاری از آلمانی‌ها برای مخارج روزانه پول قرض می‌گیرند

بنا بر یک نظرسنجی سراسری به سفارش بانک بارکلیز، بسیاری از آلمانی‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره مانند مواد غذایی به قرض روی آورده‌اند.

بیش از نیمی از بزرگسالان زیر ۵۰ سال طی دو سال گذشته پولی قرض گرفته‌اند؛ عمدتاً از اعضای خانواده (۴۴ درصد) یا از بانک‌ها (۴۰ درصد).

به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان این قرضه ها بیشتر برای مخارج ضروری مانند مواد غذایی ، پوشاک و سایر هزینه‌های مصرفی و نیز هزینه‌های موتر استفاده شده است. حدود ۱۸ درصد هم برای رفع نیازهای غیرضروری و خوش‌گذرانی پول قرض کرده‌اند.

جوانان بیشترین گروه قرض‌گیرنده بوده‌اند: بیش از ۶۰ درصد افراد ۱۸ تا ۲۹ سال وام گرفته‌اند و یک‌سوم آنان دلیل اصلی را نیازهای اساسی دانسته‌اند.

در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال نیز ۳۱/۶ درصد قرض را برای مخارج روزمره مصرف کرده‌اند.

تقریباً نیمی از قرض‌گیرندگان مبالغی کمتر از هزار یورو گرفته‌اند و مبالغ کوچک تا ۲۰۰ یورو در میان جوانان زیر ۳۰ سال رایج‌تر بوده است.

به طور کلی، نزدیک به یک‌سوم پاسخ‌دهندگان (۳۱/۹ درصد) پیش‌بینی کرده‌اند که در دو سال آینده دوباره نیاز به قرض خواهند داشت.

این نظرسنجی از میان بیش از ۱۰ هزار بزرگسال آلمانی در ماه‌های جولای و اگست انجام شده است.

زلزله ۷/۴ ریشتری کامچاتکا را لرزاند

زلزله‌ای قدرتمند با بزرگی ۷/۴ ریشتر صبح شنبه در نزدیکی سواحل شرقی منطقه کامچاتکای روسیه رخ داد.

این خبر را سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش کرده است.

مرکز زمین‌لرزه در ۱۱۱/۷ کیلومتری شرق پتروپاولُفسک-کامچاتسکی و در عمق ۳۹ کیلومتری زمین ثبت شده است.

گزارش فوری از تلفات یا خسارات عمده منتشر نشده است.

شبه‌جزیره کامچاتکای روسیه در ۲۰ جون ۲۰۲۵ شاهد وقوع پنج زمین‌لرزه قدرتمند بود که بزرگ‌ترین آن‌ها بزرگی ۷/۴ ریشتر داشت.

گروه هفت ایران را به «سرکوب فرامرزی» متهم کرد

«گروه هفت» شامل هفت کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه ۷» روز جمعه صادر کردند آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور «به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند».

کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار «سازوکار واکنش سریع گروه ۷»شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کرده‌اند.

شورای اروپا نیز اواخر تیر امسال هشت فرد و یک نهاد در ایران را به‌دلیل «نقض حقوق بشر» و «سرکوب فرامرزی» تحریم کرد.

این شورا، افراد و نهاد تحریم‌شده را متهم کرد که به نمایندگی از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در اعدام‌ها و کشتارهای خودسرانه و فرا قضایی، و ناپدیدسازی قهری افرادی که مخالف یا منتقد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی بوده‌اند، دست داشته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامهٔ خود دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آن‌ها در داخل کشور فشار آورده است.

رکورد تازه انگلستان در کرکت بیست‌اووره

در یک مسابقه هیجان‌انگیز کرکت بیست‌اووره، تیم ملی انگلستان توانست رکورد تاریخی ۳۰۴ دوش را به ثبت برساند؛ این بالاترین امتیاز در تاریخ بازی‌های بیست‌اووره است.

انگلستان این امتیاز را در برابر افریقای جنوبی به دست آورد و سپس توانست حریف را در ۱۵۸ دوش از میدان خارج کند.

در رقابت‌های جام آسیا، پاکستان موفق شد عمان را با اختلاف ۹۳ دوش شکست دهد. پاکستان ۱۶۰ دوش به دست آورد و عمان تنها ۶۷ دوش کسب کرد.

