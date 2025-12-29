نهاد «افغانستان عاری از پولیو» بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت‌وآمد می‌کنند، باید واکسین پولیو دریافت کنند.

این نهاد روز یک‌شنبه، ۲۸ دسمبر، در صفحهٔ ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن‌وسال می‌تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند.

هرچند ایران نزدیک به دو دهه پیش عاری از پولیو یا ویروس فلج کودکان اعلام شده است، اما افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشوری در جهان‌اند که این ویروس در آن‌ها به‌گونهٔ کامل ریشه‌کن نشده است.

براساس گزارش سازمان صحی جهان که در ماه نومبر منتشر شد، از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون دو مورد مثبت پولیو در افغانستان و ۱۳ مورد در پاکستان ثبت شده است.

داکتران می‌گویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.