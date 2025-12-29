خبر ها
ریچارد بنیت خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، شده است.
آقای سریع شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانه میرفت که توسط دو مرد نقابپوش در تهران کشته شد.
افزون بر جنرال سریع، محمد امین الماس، از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد.
آقای بنیت امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که عاملان قتل این افراد شناسایی و به عدالت کشانده شوند.
تا هنوز مسئولیت قتل سریع و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است.
اما برخی از چهرههای ضد طالبان، یاسین ضیا، رهبر جبهۀ آزادی ادعا کردهاند که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سریع را از طالبان خواهند گرفت.
جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایتهای تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.
جوایز گلوب ساکر؛ عثمان دمبله برندۀ جایزه بهترین بازیکن مرد سال شد
عثمان دمبله، بازیکن فرانسهای تیم فوتبال پاریسنجرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.
او این جایزه را یکشنبه، ۲۸ دسمبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد.
دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کیلیان امباپه، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند.
کریستیانو رونالدو، ستارۀ پرتگالی تیم النصر عربستان سعودی جایزه بهترین بازیکن شرقمیانه را به دست آورد.
لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا هم شب پر از دستآورد داشت. او سه جایزه گرفت؛ بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا.
نواک جوکوویچ، اسطوره تنیس جهان، آخرین جایزه شب را از آن خود کرد؛ او که قهرمان ۲۴ دوره گرند سلم است، نخستین جایزه گلوب اسپورت الهامگرفته از کریستیانو رونالدو را دریافت کرد.
به همین ترتیب، پاریسنجرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.
کوریای شمالی آزمایش راکتی جدید را انجام داد
رسانههای دولتی کوریای شمالی روز دوشنبه، ۸ جدی، اعلام کردند که این کشور دو راکت کروز دوربرد را آزمایش کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، این آزمایش روز یکشنبه در بخش غربی شبهجزیرهٔ کوریا انجام شد و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نیز در آن حضور داشت.
بر اساس این گزارش، این راکتها حدود دو ساعت در هوا پرواز کردند.
مقامهای کوریای شمالی هدف از این آزمایش را «آمادگی جنگی» در برابر تهدیدهای بیرونی عنوان کردهاند.
کوریای شمالی بهگونهٔ دورهای تواناییهای موشکی و هستهای خود را به نمایش میگذارد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو: امسال ۸۵ افغان در ایران به دار آویخته شدند
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۸۵ شهروند افغانستان در ایران اعدام شدهاند.
این سازمان در وبسایت رسمی خود نوشته است که در تازهترین مورد، یک شهروند افغانستان به نام بسمالله تاجیک، روز یکشنبه ۷ جدی، در زندان مرکزی بندرعباس ایران اعدام شد. با این مورد، شمار مجموع اعدام شهروندان افغانستان در ایران در سال جاری میلادی به ۸۵ تن رسیده است.
به گفتهٔ ههنگاو، بیشتر شهروندان افغانستان به اتهامهای گوناگون، از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر، از سوی مقامهای ایرانی اعدام شدهاند.
پیش از این، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی، دستکم ۸۰ شهروند افغانستان در ایران اعدام شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری همواره از ایران میخواهند که نظام قضایی خود را اصلاح کرده و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد.
سازمان ملل: اکثر باشندگان کابل در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند
برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد میگوید که از هر پنج باشندهٔ شهر کابل، چهار تن در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
این نهاد روز یکشنبه، ۷ جدی، در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود نوشت که بیش از ۴۰ درصد نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگی از باشندگان این شهر در محلهای غیررسمی بودوباش دارند.
برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که باشندگان کابل بهشدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، از جمله سیلابها، لغزش زمین و کمبود زیرساختهای مقاوم، آسیبپذیر هستند.
به گفتهٔ این نهاد، وضعیت کنونی، کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونتگاههای غیررسمی در منطقه مبدل کرده است.
هرچند آمار دقیق نفوس شهر کابل بهگونهٔ رسمی مشخص نیست، اما در برخی گزارشها شمار باشندگان این شهر بین چهار تا هفت میلیون نفر تخمین زده میشود.
بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در ۹۱ سالگی درگذشت
بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در سن ۹۱ سالگی درگذشت.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، خبر درگذشت او از سوی "بنیاد بریژیت باردو" روز یکشنبه ۲۸ دسمبر با صدور بیانیهای اعلام شد.
اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است.
بریژیت باردو در سال ۱۹۵۶ میلادی با فیلم "... و خدا زن را آفرید" به شهرت جهانی رسید.
او در اوایل دهه ۱۹۷۰ در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را بر حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد.
احتمال حملات اوکراینی، فعالیت دو میدان هوایی مسکو را مختل کرد
شب گذشته، ۲۷ دسمبر، از جمع چهار میدان هوایی مسکو، دو میدان برای چندین ساعت از فعالیت بازماندند.
براساس گزارش خبرگزاری دیپیای جرمنی، بیش از ۳۰۰ پرواز به دلیل احتمال حملات طیارههای بدون سرنشین اوکراینی در میدانهای شریمتیوو و ونوکوو لغو یا به تأخیر مواجه شد.
حداقل ۷۰ طیاره مسیر خود را برای فرود تغییر دادند.
وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حملات گفته است که ۲۳۷ طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده است.
هزاران مسافر در حالی در میدانهای هوایی مسکو گیر ماندهاند که قصد داشتند برای تعطیلات عمومی روسیه، که از ۳۱ دسمبر تا ۱۱ جنوری ادامه دارد، به سایر نقاط سفر کنند.
انتقال یک بمب ۴۷۰ کیلوگرامی جنگ جهانی دوم به محل امن در بلگراد
یک بمب ۴۷۰ کیلوگرامی مربوط به جنگ جهانی دوم، امروز یکشنبه، ۲۸ دسمبر، از یک منطقه مرکزی در بلگراد، پایتخت صربستان، به محلی دورافتاده و خالی انتقال داده شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، این بمب ساخت ایالات متحده در جریان حملات هوایی سال ۱۹۴۴ علیه مواضع جرمنی در تلاش برای آزادسازی بلگراد از نازیها استفاده شده بود.
بمب به یک مرکز آموزشی نظامی در ۱۸۰ کیلومتری بلگراد منتقل شده و قرار است در روزهای آینده خنثی شود. پیش از این نیز چندین بمب منفجرنشده از جنگهای گذشته در صربستان کشف شده بود.
«افغانستان عاری از پولیو» بر واکسین شدن تمامی مسافران میان افغانستان، پاکستان و ایران تأکید کرد
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفتوآمد میکنند، باید واکسین پولیو دریافت کنند.
این نهاد روز یکشنبه، ۲۸ دسمبر، در صفحهٔ ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سنوسال میتواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند.
هرچند ایران نزدیک به دو دهه پیش عاری از پولیو یا ویروس فلج کودکان اعلام شده است، اما افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشوری در جهاناند که این ویروس در آنها بهگونهٔ کامل ریشهکن نشده است.
براساس گزارش سازمان صحی جهان که در ماه نومبر منتشر شد، از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون دو مورد مثبت پولیو در افغانستان و ۱۳ مورد در پاکستان ثبت شده است.
داکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.
والی تهران: نتایج تحقیقات ابتدایی دربارۀ ترور جنرال اکرامالدین سریع امروز اعلام میشود
حسین خوشاقبال، والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز، یکشنبه ۲۸ دسمبر، اعلام شود.
جنرال اکرامالدین سریع که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان بهعنوان قوماندان امنیهٔ ولایتهای تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبهٔ گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران، پایتخت ایران، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد.
والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد بهگونهٔ جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سریع بهشمار میرود.
مراسم خاکسپاری پیکر جنرال سریع روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱ به ایران رفته بود.