ملل متحد: بیشترین تعداد آسیب دیده ها از زلزله در افغانستان زنان استند

در این گزارش که از سوی گروه کاری جنسیت در اقدامات بشردوستانه (GiHA WG) تهیه شده و روز گذشته نشر شده همچنان آمده که ۵۲ درصد از جان باختگان در زلزله اخیر در شرق افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.

زلزله ۳۱ اگست در ولایت ‌های شرقی کشور بیش از ۲۲۰۰ نفر را کشت و بیش از ۴ هزار نفر را زخمی کرد.

در این گزارش آمده که ۳۶۷ تن از قربانیان زنان سرپرست خانواده و ۹۱۵ تن زنان باردار شناسایی شده اند، اما در این گزارش تخمین زده شده است که ممکن است در مجموع ۱۲ هزار و ۵۵۵ زن باردار آسیب دیده باشند.

این گزارش افزوده که در حال حاضر دسترسی زنان به معلومات و کمک‌ ها در مناطق آسیب ‌دیده از زلزله محدود است و بسیاری از زنان به دلیل محدودیت‌ های فرهنگی قادر به دریافت کمک نیستند.

در گزارش هشدار داده شده که در حال حاضر در کمپ ‌های که برای زلزله زدگان ایجاد شده، صحت زنان در معرض خطر جدی قرار دارد و خدمات صحی و مراقبت ‌های بهداشتی مادران و کودکان برای آنان محدود و ناکافی است .

شماری از زنان آسیب دیده از زلزله که در حال حاضر در کمپ ‌هایی که برای آسیب دیدگان ایجاد شده، بسر می برند می‌ گویند که بسیاری از اعضای خانواده‌ شان را از دست داده ‌اند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.

یک باشنده ولسوالی چوکی که شش ماهه باردار است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که از بیماری رنج می‌برد.

«کمرم خیلی درد دارد، یک سنگ رویم افتاده بود. اصلا حرکت کرده نمی‌ توانم. این‌جا دوا و مسکن دادند اما هنوز خوب نشده ‌ام. سه نفر از فامیل ما شهید شده اند، برادر شوهر،ماما هایم و یک پسرم زخمی اند.»

یک کارمند صحی در ننگرهار که اخیر برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده کنر رفته بود به رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان به شدت از نظر جسمی و روانی آسیب دیده اند.

او که نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که کمبود کارمندان صحی زن در این منطقه مشکلات زنان آسیب دیده را بیشتر کرده است.

در بین آنها زنان حامله نیز وجود داشتند که وضعیت شان بسیار خراب بود





«تعداد داکتران زن آنجا بسیار محدود بود، اما نیاز زیاد بود. مریضان مختلف زن می آمدند که بسیاری از آنها در نتیجه فرو ریختن سنگ زخمی شده بودند. در بین آنها زنان حامله نیز وجود داشتند که وضعیت شان بسیار خراب بود. آنها نمی خواستند خود را به داکتر مرد نشان دهند. می خواستند که توسط داکتر زن معاینه شوند، اما تعداد داکتران زن ناچیز بود که هیچ کس دیگر وجود نداشت. وضعیت بسیار خراب بود.»

در گزارشی که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده نیز آمده که حضور زنان در تیم‌های بشردوستانه و توزیع مستقیم کمک‌ها به زنان و خانواده‌های زن‌سرپرست حیاتی است. علاوه بر این، تامین سرپناه، لباس، اقلام بهداشتی، خدمات پزشکی و روانی مناسب و ایجاد فضاهای امن برای زنان و دختران از اولویت‌های فوری است.

این درحالیست که سازمان جهانی صحت هم بتازگی در مورد مشکلات زنان در مناطق زلزله زده هشدار داده و از حکومت طالبان خواسته که محدودیت های رفت و آمد امدادرسان زن را پایان دهد تا کمک های عاجل صحی به زنان آسیب دیده برسد.

دفترهیئت معاونت سازمان ملل متحد «یوناما » درافغانستان هم اخیر گفته که محدودیت‌ های طالبان بر کارمندان زن این سازمان کمک ‌های بشردوستانه این سازمان به زلزله زدگان و افرادی را که از ایران و پاکستان اخراج شده اند، متاثر می سازد.

زلزله ۳۱ گست خسارات سنگین جانی و مالی را در ولایت‌های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در پی داشت.

گزارش‌ها حاکی از آن اند که این زلزله در ۲۹ ولسوالی این ولایت ‌ها دست‌کم ۷ هزار خانه را تخریب کرده و در مجموع نزدیک به نیم میلیون نفر را متاثر ساخته است.