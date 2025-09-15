روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد «یوناما» ، در جریان دیدار از مناطق زلزله ‌زده ضمن تمجید از شجاعت مردم محل، بر نقش اساسی زنان در روند کمک‌ رسانی تأکید کرده است.

یوناما در یک اعلامیه ‌ای که روز دوشنبه ۱۵ سپتمبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده به نقل از اوتنبایوا گفته است که «سازمان ملل متحد بخاطر حمایت از افراد زلزله زده ۱۳۹ میلیون دالر کمک در خواست کرده که بدون فراهم شدن آن، خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد.»

این اداره پیش از این گفته است که حدود نیم میلیون نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شده اند.

سازمان بین المللی مهاجرت «آی او ام » رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است.

این سازمان بتازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صد ها هزار افغان از کشور های همسایه این وضعیت را بدتر کرده است.



بیجاشدگان: زندگی در خیمه‌ها در سرمای زمستان ناممکن خواهد بود

شماری از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ های که برای زلزله زد گان ایجاد شده بسر می برند ،می گویند که نهاد های مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دایمی با آنان کمک کنند.

آنان می گویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقر شده اند ، اما بخاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان هیچ گونه آماده گی ندارند.

گلاب شاه یکی از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفت :

«مساله بنیادی ما موضوع سرپناه است ، زمستان در آمدن است این جا در خیمه ها زندگی نمی‌ شود ، برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دایمی و خانه کمک کند.»

شیرولی یک آسیب دیده در قریه ستن ولسوالی دره نور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.

«اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است ، اما اینجا در زمستان بسیار برف می‌ بارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است، برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و برای ما خانه ها ساخته شود ، بخاطر که اینجا همه مردم فقیر هستند، این ها توان ساخت خانه ها را ندارند.»

این در حالیست که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ ۱۳سپتمبر حین دیدن از مناطق آسیب دیده در کنر خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دایمی شد.

پیش از آن ملا نورالدین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته بود که در بخش ساختن سر پناه دایمی برای آسیب دیدگان کار می کنند.

زلزله مرگبار تاریخ ۳۱اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار ویرانی های زیاد را ببار آورد.

به اساس گزارش های رسمی ، دراین زلزله مرگبار بیش از ۲۲۰۰تن کشته شده و نزدیک به ۴هزار تن زخم برداشتند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد «اوچا» در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار ، نورستان ، لغمان و به ویژه کنر دست کم ۷هزار خانه تخریب شده است و آسیب دیده گان به کمک های عاجل نیازدارند.

اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دایمی، مواد خوراکی ، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.