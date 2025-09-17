سازمان ملل متحد در ژنیو روز سه ‌شنبه، ۱۶ سپتمبر، ویدیویی از می هیونگ پارک، رئیس IOM در افغانستان نشر کرده ، او در این پیام گفته که بازگشت اجباری مهاجران از کشور های همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه برای نهاد های امدادرسان سه چالش عمده ‌ای هستند که مردم افغانستان را تحت فشار قرار داده است.

خانم پارک افزوده «اتفاقی که برای مردم می ‌افتد این است که در نهایت به مکانیزم ‌های مقابله منفی مانند ازدواج زودهنگام، کار کودکان و قرض گرفتن پول از مردم روی می‌ آورند.»

او افزود که تنها در ماه‌ های اخیر صدها هزار افغان به گونه اجباری از پاکستان و ایران بازگشته اند و بیشتر این خانواده‌ ها در شرایط دشوار اقتصادی و بدون سرپناه زندگی می‌ کنند.

به گفته او، تغییرات اقلیمی و خشکسالی ‌های پیهم نیز زراعت را به شدت آسیب زده و هزاران خانواده را مجبور ساخته است از روستاها به شهرها کوچ کنند.

رئیس IOM تأکید کرد که کمبود بودجه برای سازمان ‌های امدادرسان بحران را پیچیده ‌تر ساخته و توانایی پاسخ‌گویی به همه نیازمندان کاهش یافته است.

در این حال شماری از بازگشت کنندگان از پاکستان می گویند که با مشکلات جدی روبرو اند.

یکی از آنان ساکن در کابل که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که شدیدا نیازمند کمک است.

«اینجا که آمدیم با مشکلات زیادی روبرو شدیم ،وضعیت ما اینجا بسیار خراب است از نگاه مالی بسیار مشکلات داریم به هر جا که می رویم نمبر کارت بازگشت ما را می گیرند اما تا حال کمکی با ما صورت نگرفته است، ما خواهش می کنیم که با ما کمک شود.»

عبدالعظیم باشنده ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز که مشغول دهقانی در قریه اش است می گوید که به سبب ادامه خشکسالی ها خانواده های زیادی ها در حال ترک خانه های شان هستند.

او به رادیو آزادی گفت که بسیاری از قریه ها خالی از مردم شده است.

برخی قریه ها کاملا خالی شده اند، چون که سال خشک شد

«همین حال بیشتر مردم در حال رفتن هستند، قبلا هم زیاد رفته اند برخی قریه جات کاملا خالی شده اند، چون که سال خشک شد، امسال پنبه ها را کشت کردند و بسیار مصرف کردند؛ اما آب خشک شد، برای تان بگویم که از قریه پایین ما دو خانواده دیشب به طرف ایران رفتند.»

سازمان بین‌ المللی مهاجرت (IOM) به تازگی اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، حدود ۳۵۰ هزار افغان در داخل کشور شان بیجا شده یا به کشور های همسایه مهاجرت کرده اند.

این نهاد افزوده که عوامل اصلی این بیجا شدن ها مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامد های چندین دهه بی‌ ثباتی در افغانستان بوده است.

این در حالیست که بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان( یو ان اچ سی آر) بیش از ۲.۶ میلیون تن از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته ‌اند.