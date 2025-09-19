در ۲۴ ساعت گذشته حملات روسیه بر زیربناها در اوکراین ادامه داشت

از حملات روسیه در مناطق کیف و چرنیهیف گزارش داده شده است

ولادیمیر کوهوت، والی منطقۀ پولتاوا روز پنجشنبه در شبکۀ تلگرام نوشته که یک حمله روسیه بر شهرک میرهورد در پولتاوا، باعث آتش سوزی شد که بعداً توسط خدمات عاجل مهار شده است. به گفتۀ کوهوت در این رویداد یک تن زخمی شده است.

ادارۀ خط آهن دولتی اوکراین نیز گفته که حملات شبانه روسیه، برق ایستگاه های منطقه را به طور موقت قطع کرد و باعث تاخیر در قطارهای مسافربری شد.

حملات روسیه بر پولتاوا یک روز بعد از یک حمله بزرگ دیگر نیروهای روسی بالای زیربنای خط آهن اوکراین صورت گرفته که به ویژه در مراکز مرکزی خارکیف و دونتسک خدمات خط آهن را مختل کرده بود.

اولکسی کولیبا، وزیر توسعۀ ارضی اوکراین، روسیه را متهم کرد که در تلاش برای افزایش فشار بر جمعیت و اقتصاد این کشور، عمداً خطوط لوژسیتک و زیربنا های ملکی اوکراین را هدف قرار داده است.

از حملات روسیه در مناطق کیف و چرنیهیف نیز گزارش داده شده است. ویاچسلاو چاوس مسئول نظامی محلی گفته که در منطقۀ نیژین، چرنیهیف، یک کارمند ادارۀ نجات کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

از شنیدن یک سلسله از انفجارات در بخش جنوبی شهر ولگوگراد خبر داده شده است

چاوس گفته که روسیه با طیارات بی پیلوت نوع شاهد و گران بر یکی از واحد های خدمات اضطراری دولتی حمله کرده است.

نیروی هوایی اوکراین گفته که در مجموع 48 از جملۀ 75 طیارۀ بی پیلوت پرتاب شده توسط روسیه را سرنگون کرده و از 26 حمله توسط طیارات بی پیلوت در شش منطقه گزارش داده است.

روسیه نیز از یک حمله بزرگ طیارات بی پیلوت اوکراینی بر منطقۀ ولگوگراد گزارش داده است.

آندری بوچاروف والی منطقه گفته که سقوط پارچه های طیارات بی پیلوت، کلکین ها را از بین برده و به سقف های دو خانۀ مسکونی شخصی آسیب رسانده است.

چنیل تلگرام شات(SHOT) از قول شاهدان عینی گزارش داده که از شنیدن یک سلسله از انفجارات در بخش جنوبی شهر ولگوگراد خبر داده اند. بعداً، نیروهای خاص اوکراینی گفتند که آنها بر تصفیه خانۀ نفت ولگوگراد حمله نموده و این تاسیسات را مجبور به توقف عملیات کرده اند.

مقامات روسی همچنان ادعا کرده اند که در یک حمله طیارۀ بی پیلوت اوکراینی در شهر شبیکینو در منطقه بلگورد در روسیه یک مرد کشته و برادر او به شدت زخمی شده است.

تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.