بانک جهانی: اقتصاد افغانستان در حال وخامت است

این بانک در آخرین گزارش ماهوار خود با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته که اقتصاد افغانستان با چالش‌ های مختلفی مواجه است که یکی پس از دیگری رخ می‌ دهد.

بانک جهانی در گزارش ماه اگست خود کاهش کمک ‌های خارجی، اثرات غیر منتظره تغییرات اقلیمی، بازگشت شمار زیادی از مهاجران و تنش ‌های جیوپولیتیکی که بر تجارت و سرمایه‌ گذاری تأثیر گذاشته است را به عنوان عوامل عمده ‌ای یاد کرده است که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

گزارش بانک جهانی به زلزله مرگبار اخیر در ولایات شرقی افغانستان به ویژه کنر اشاره کرده گفته است که این زلزله ویرانگر و تا حدی بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان وضعیت شکننده اجتماعی و اقتصادی افغانستان را خرابتر کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است که روابط پر تنش افغانستان با کشور های همسایه نیز بر ثبات مالی افغانستان بی تأثیر نبوده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که با وجود مشکلات، پیشرفت اندکی در برخی زمینه ‌ها صورت گرفته است.

در این گزارش از ثبات پول افغانی، کاهش هزینه ‌های حکومت طالبان نسبت به عواید و جمع‌ آوری مالیات از سوی حکومت طالبان به عنوان بخش‌ های یاد شده است که پیشرفت ‌های نسبی در آن صورت گرفته است.

در کل، بانک جهانی گفته است که با توجه به واقعیت‌ های موجود در افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان با چالش ‌های مختلف روبرو است و به دلیل این چالش‌ ها، وضعیت اقتصادی در حال وخیم شدن است.

بیکاری و فقر گسترده، زندگی میلیون‌ها افغان را تهدید می‌کند

در عین حال، شماری از افغان‌ ها می‌ گویند که با فقر و بیکاری شدید مواجه هستند.

یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که با بیکاری شدید مواجه است:

مردم برای پیدا کردن یک لقمه نان حیران مانده اند

«در شرایط کنونی کار و روزگار نیست، مردم برای پیدا کردن یک لقمه نان حیران مانده اند، اگر همین لحظه بیرون به شهر بروید، از هر کسی که پرسان کنید از فقر و ناداری می نالد ، اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد فقر و بیکاری روز به روز بیشتر می شود.»

میر واحد یک باشنده شهر کابل که سرپرست یک خانواده هشت نفره است و با کراچی دستی اش در جاده ها کار می کند نیز نگرانی مشابه دارد.

«از صبح تا حال که وقت ظهر است یک روپیه هم کار نکردیم ، من خانه شخصی ندارم وقتی ماه پوره شود، مالک خانه به دروازه ایستاده می شود که کرایه را پرداخت کن، اما من با این مزدوری نمی ‌توانم کرایه را پوره کنم ، آرزو دارم برای ما یک نمره زمین داده شود تا از خانه های کرایی خلاص شویم»

این در حالیست که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، میزان بیکاری و فقر در افغانستان رو به افزایش گزارش شده است

بانک جهانی در ماه فبروری سال جاری اعلام کرد که بیکاری، کمبود منابع، فقر بلند دوامدار و پائین بودن قدرت خرید مردم کشور، میلیون ‌ها افغان را در معرض خطر قرار داده است.

پیش از این، نهادهای مختلف بین‌ المللی هشدار داده بودند که کاهش کمک‌ های بین‌ المللی به افغانستان این کشور را با بحران گسترده بشری روبرو کرده است.

اخیرا جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی، هشدار داد که افغانستان ممکن در زمستان آینده احتمالا با یک بحران قحطی بی ‌سابقه مواجه شود.

او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود ۱۵ میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد.

پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد «اوچا» گفته است که حدود ۲۳ میلیون نفر برابر با نیم جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک های بشری نیاز دارند.