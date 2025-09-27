خبر ها
رئیس جمهور ترمپ: مذاکرات در مورد غزه سازنده بوده است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که مذاکرات با بازیگران شرق میانه در مورد غزه سازنده بوده است.
براساس خبر گزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ روز جمعه(26سپتمبر) گفت که اسرائیل و شبهنظامیان حماس از این مذاکرات آگاه هستند و این مذاکرات تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. اما در مورد بازیگران منطقه تا هنوز جرئیات بیشتر ارائه نشده است.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حملۀ حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر جنوب اسرائیل ۱۲۰۰تن کشته و ۲۵۱ تن به گروگان گرفته شدند.
از ترور داکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان، بیست و نه سال گذشت
امروز بیست و نهمین سالگرد ترور داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان است.
داکتر نجیب در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ همراه با برادرش شاهپور احمدزی پس از شکنجه از سوی طالبان تازه وارد به کابل به دار آویخته شد.
رئیس جمهور نجیب قبل از سقوط کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه برده بود.
هرچند ۲۹ سال از درگذشت داکتر نجیب میگذرد، اما او هنوز در داخل و خارج افغانستان طرفداران و مخالفان زیادی دارد و هر از گاهی از او به حیث یک چهره تأثیرگذار یاد میشود.
داکتر نجیبالله عضو جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ میلادی به حیث رییسجمهور افغانستان ایفای وظیفه کرد و دولت او از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت میشد.
تیم کریکت هند تیم سریلانکا را شکست داد
هند پس از یک مسابقۀ طولانی در مسابقات کریکت جام آسیا، تیم سریلانکا را شکست داد.
هند نخست بیتنگ کرد و در 20 آوور 203 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز بدست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر آوور برنده شد.
انتظار میرود که تیم کریکت هند در فاینل جام آسیا، روز یکشنبه به مصاف پاکستان برود.
در حاشیۀ مجمع عمومی ملل متحد، شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد
در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شام جمعه(26 سپتمبر) یک نشست در مورد افغانستان دایر شد.
در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند، اشتراک داشتند.
اشتراک کنندگان این نشست از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کند و از جامعۀ جهانی خواسته شد، تا با استفاده از شیوه های ممکن، به فشار بالای طالبان ادامه دهد، تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود.
افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده، حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در سه سال گذشته تلاشهای طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.
شماری از وزرای دفاع اروپا در مورد ایجاد یک "دیوار مانع طیارات بی پیلوت" گفتگو کردند
بعد از اینکه طیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کرده اند و میدان های هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیل شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ، به طور عاجل در مورد ایجاد یک "دیوار طیارات بی پیلوت" گفتگو کردند.
این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه(26 سپتمبر) از سوی اندریوس کوبیلیوس کمشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می شد در مورد پاسخگویی سریع به طیارات بی پیلوت و ایجاد یک"دیوار مانع" در برابر آنها گفتگو کردند.
بر اساس گزارش ها در نهم و دهم سپتمبر، حدود 20 طیارۀ بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین بر فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدان های هوایی و و ره گیری از سوی طیارات نظامی ناتو شد.
شورای امنیت، قطعنامهٔ پیشنهادی روسیه و چین در مورد ایران را رد کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه(26 سپتمبر) قطعنامهٔ پیشنهادی روسیه و چین برای به تأخیر انداختن شش ماهه تحریمهای بینالمللی بر ایران را با ۹ رأی مخالف رد کرد. در این رأیگیری چهار کشور رأی موافق و دو کشور رأی ممتنع دادند.
پیش از رأیگیری، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، گفت که "ایران هر آنچه لازم بود را برای همراهی با اروپاییها و امریکا انجام داد، اما قدرتهای غربی هیچ سازشی نکردند".
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز جمعه گفت، حتی اگر تحریمهای سازمان ملل دوباره احیا شود، ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج نخواهد شد.
پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت، ایران قصد خروج از معاهده انپیتی را ندارد و هشدار داد که قدرتهای خارجی به دنبال "بهانهای سطحی برای به آتش کشیدن منطقه" هستند.
شهباز شریف: گروههای تروریستی از افغانستان حملات را بر پاکستان راهاندازی میکنند
صدراعظم پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروههای تروریستی از قلمرو افغانستان حملات را بر پاکستان راهاندازی میکنند.
شهباز شریف در سخنرانیاش در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل همچنین گفت که حکومت طالبان باید اطمینان حاصل کند که از خاک افغانستان توسط تروریستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود.
آقای شریف پاکستان را قربانی تروریزم توصیف کرد و به حیث مثال از بحران گروگانگیری ریل جعفر اکسپرس یاد کرد.
حکومت طالبان بارها همچو ادعا هایی مقامات پاکستانی را رد کرده، گفته که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کسی استفاده نمیشود و پاکستان نباید افغانستان را مسئول مشکلات داخلی خود بداند.
زلنسکی: امریکا، از حملات تلافیجویانۀ اوکراین بر زیربناهای انرژی روسیه، حمایت می کند
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به او گفته، کیف میتواند به حملات روسیه به زیربناهای انرژی اوکراین با حملات تلافیجویانه پاسخ دهد.
زلنسکی در مصاحبهای باشبکۀ خبری اکسیوس(Axios) که در ۲۵ سپتمبر منتشر شد، گفته که"اگر آنها به زیربنا های انرژی در اوکراین حمله کنند، اوکراین میتواند پاسخ متقابل دهد و رئیس جمهور ترمپ از آن حمایت میکند."
به گفتۀ زلنسکی، رئیس جمهور ترمپ همچنین به حملات تلافیجویانه بر کارخانههای نظامی روسیه چراغ سبز نشان داده، با این حال زلنسکی گفته که به دلیل سطح بالای دفاعی همچو تأسیسات، ممکن است دسترسی به آنها دشوارتر باشد.
این اظهارات زلنسکی چند روز پس از گفتگوی او که با ترمپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ۲۳ سپتمبر صورت گرفت، مطرح شده است.
ملل متحد، میخواهد بودجۀ خودرا ۱۵ درصد کاهش دهد
پیشنویس یک سند بودجه نشان میدهد که برنامههای صرفهجویی در مصارف سازمان ملل متحد برای سال آینده، کاهش بسیار کمتری را برای کارمندان ارشد، نسبت به ردههای پایینتر در نظر گرفته است، تضادی که احتمالاً همزمان با کاهش حمایت مالی از این سازمان، به تفرقه دامن خواهد زد.
براساس خبرگزاری رویترز، انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میخواهد بودجۀ عادی را ۱۵ درصد کاهش دهد، تا کارایی این سازمان را بهبود بخشد و مصارف را کاهش دهد، زیرا سازمان ملل متحد با ۸۰ ساله شدن، با بحران پولی مواجه است.
یک نسخۀ از بودجۀ اصلاحشدۀ ۲۰۲۶ میلادی نشان میدهد که تنها دو پست از جملۀ ۵۸ پست ریاست ادارات در سطح معاونان سرمنشی، یعنی ۳ درصد، حذف خواهد شد.
براساس محاسبات رویترز و بر اساس سند بودجۀ سازمان ملل، این رقم با حدود ۱۹ درصد در کل و تا ۲۸ درصد برای یک رده پایینتر، قابل مقایسه است.
صدراعظم پاکستان و لوی درستیز آن کشور با رییسجمهور امریکا ملاقات کردند
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور با دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا در قصر سفید ملاقات کردند.
حکومت پاکستان در اعلامیهای از تلاشهای رییسجمهور امریکا برای ختم جنگها و آوردن صلح در جهان ستایش کرده، او را "شخصیت صلح" خوانده است.
صدراعظم پاکستان از تلاشهای رئیس جمهور ترمپ در زمینۀ تقویت آتشبس بین هند و پاکستان نیز ستایش کرده است.
رئیسجمهور ترمپ، لوی درستیز اردوی پاکستان و صدراعظم آن کشور را افراد مهم خوانده است .